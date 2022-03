Starship-raket van SpaceX ontploft na succesvolle testvlucht en -landing

SpaceX heeft een nieuwe testvlucht uitgevoerd met zijn Starship-raket. Die haalde een hoogte van tien kilometer en leek zelfs voor het eerst te zijn geland. De raket ontplofte echter kort na de landing.

De Starship SN10 steeg woensdagnacht rond 00.15 uur op vanaf SpaceX' eigen lanceerplatform in Boca Chica in Texas, nadat een poging eerder op de avond werd uitgesteld vanwege problemen met de stuwkracht. Na de lancering vloog de raket tot een hoogte van ongeveer tien kilometer, de beoogde hoogte van de test. Tijdens het opstijgen werden de drie Raptor-motoren een voor een uitgeschakeld. Daarna deed de Starship een belly flop, waarbij de raket even horizontaal kwam te liggen en daarna weer verticaal moest landen.

Tijdens de landing wist SpaceX de drie motoren weer in te schakelen. Vlak voor de touchdown werden twee daarvan weer uitgeschakeld. Dat is waar vorige Starship-landingen mislukten; in februari werd een van de motoren niet op tijd ontstoken en crashte de raket bij neerkomst.

De landing leek aanvankelijk bij deze lancering wel goed te zijn gegaan. Op SpaceX' eigen livestream was te zien dat de raket verticaal zacht landde op het platform. Kort daarna werd de livestream afgebroken. Op latere beelden is echter te zien dat de raket alsnog ontplofte. Dat gebeurde zo'n acht minuten na de landing.

De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. SpaceX of topman Elon Musk heeft daar nog niets over gezegd. Op de beelden is te zien hoe de raket door de explosie de lucht in vliegt.

De SN10-vlucht was de zesde succesvolle vlucht van de Starship-raket. Eerdere prototypes ex- of implodeerden regelmatig op het lanceerplatform, maar bij de afgelopen twee vluchten wisten SN8 en SN 9 beide nieuwe recordhoogtes te halen. Wel mislukte daarbij telkens de landing.