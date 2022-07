Explosie vindt plaats bij Starship-raket van SpaceX op lanceerplatform

Er is maandagavond een explosie ontstaan aan de onderkant van een Super Heavy-booster van SpaceX' Starship-raket. Dat gebeurde tijdens een test. Het is nog niet bekend waardoor de explosie kon ontstaan. De booster maakte gebruik van 33 Raptor-motoren.

Super Heavy Booster 7 stond opgesteld op SpaceX' testlanceerplatform in Boca Chica in Texas. Er stonden wel tests gepland met de booster, maar het ging niet om een staticfiretest van de motoren. Op videobeelden is te zien hoe er plotseling van onderen bij de raket een explosie lijkt te ontstaan. De daaropvolgende brand duurt niet erg lang en de booster lijkt op de beelden niet volledig verwoest.

De Booster 7 is de eerste trap van de toekomstige Starship-raket van SpaceX. De booster had 33 Raptor-motoren. Er is nog niets duidelijk over de oorzaak van de explosie en of de Raptor-motoren daar iets mee te maken hebben.

SpaceX-baas Elon Musk zegt op Twitter dat er 'uitdagingen zijn met het gebruik van cryogene brandstof'. "Als dat verdampt ontstaat er gevaar voor explosies in een zuurstofrijke atmosfeer zoals op aarde." Hij zegt echter niet of daar ook de oorzaak van de explosie ligt. Musk zegt ook dat het team in de ochtend Amerikaanse tijd naar het lanceerplatform gaat om onderzoek te doen.