SpaceX krijgt groen licht voor lancering Starship, eerste testvlucht op 17 april

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft van de Amerikaanse overheidsinstantie Federal Aviation Administration groen licht gekregen voor de eerste orbitale testvlucht van de Starship- en Super Heavy-raket. De lancering vindt volgens de planning op 17 april al plaats.

Als er zich geen problemen voordoen, vindt de testvlucht van de geïntegreerde Starship- en Super Heavy-raket plaats op maandag 17 april vanuit het lanceerplatform in Texas. Naar verwachting start de lancering van de raket vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd, met een lanceervenster van 2,5 uur. De livestream van SpaceX start om 13.15 uur. Mocht de lancering niet door kunnen gaan, dan wordt deze naar verluidt verplaatst naar dinsdag 18 of woensdag 19 april.

ARS Technica meldt dat SpaceX volgens de FAA nu voldoet aan alle vereisten op het gebied van veiligheid, milieu, laadvermogen, financiële verantwoordelijkheid en meer. Daarop heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk een vergunning gekregen die vijf jaar geldig is. SpaceX werkt al jaren aan deze federale goedkeuring om de Super Heavy-en-Starship-combinatie te lanceren vanuit Texas. Volgens de FAA heeft SpaceX nu 'gedaan wat het moest doen met betrekking tot de impact op het milieu'. Eerder kreeg het ruimtevaartbedrijf enkel toestemming om prototypes van de raket te testen. Het is de eerste keer dat de raketcombinatie gelanceerd mag worden.

Het tweedelige systeem is in totaal 120 meter hoog, wat het de grootste raket maakt die ooit is gelanceerd. De Starship-raket moet een hoogte van 235 kilometer bereiken om 'bijna in een baan om de aarde te komen'. Ongeveer 1,5 uur na lancering moet de Starship-raket rond de 225 kilometer ten noorden van het Hawaïaanse eiland Oahu in de oceaan terechtkomen.