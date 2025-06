SpaceX brengt Starship-raket de ruimte in

SpaceX heeft voor het eerst succesvol zijn Starship-raket gelanceerd. Tijdens de tweede officiële testvlucht bracht het bedrijf de grootste raket uit de geschiedenis de ruimte in. De Super Heavy-booster werd opgeblazen voor die weer terug kon landen.

De Starship-raket steeg om 14.03 Nederlandse tijd op vanaf SpaceX' eigen lanceerbasis in Texas. De raket bestaat uit een eerste trap, de Super Heavy, en een tweede trap, het Starship-ruimteschip. De Super Heavy-booster ontstak zijn 33 Raptor-motoren, die tijdens de eerste minuten na de lancering allemaal bleven werken. Daarmee loste SpaceX zijn grootste euvel op sinds de vorige lancering. In april lanceerde het bedrijf al voor het eerst een Starship-raket, maar die viel kort na de lancering uit elkaar. Dat kwam doordat een flink aantal van de Raptor-motoren er toen mee ophielden; dat leek nu niet het geval.

Ook de zes Raptor-motoren van het Starship-ruimteschip ontstaken succesvol tijdens het ontkoppelen van de tweede trap. Na zo'n negen minuten werd Starship daardoor verder de ruimte in gebracht, maar de raket gaat net geen volledige baan om de aarde draaien.

Het enige onderdeel van de lancering dat minder succesvol verliep, was de landing van de Super Heavy-booster. Die had weer terug op aarde moeten landen, maar dat gebeurde niet. De booster lijkt ergens kort na de ontkoppeling te zijn geëxplodeerd. Dat gebeurde door het automatische vluchtbeëindigingssysteem, maar het is niet duidelijk waarom dat gebeurde. SpaceX heeft daar op de webcast niets over gezegd.

Starship is de toekomstige raket van SpaceX, dat het ruimtevaartuig onder andere wil gebruiken om astronauten naar de maan en in de toekomst Mars te brengen. Het bedrijf werkt al jaren aan de raket en voerde daar in april de eerste en tot nu toe enige officiële testvlucht uit, maar de raket wist de ruimte niet te bereiken. Nu Starship dat wel is gelukt, is dat de grootste raket die ooit de ruimte heeft bereikt. Met een hoogte van 121 meter is de raket zo'n tien meter hoger dan de Saturnus-raket waarmee astronauten tijdens het Apollo-programma naar de maan vlogen.