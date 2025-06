Testversie Windows Foto’s bevat mogelijkheid om achtergronden te wissen

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows Foto’s gepubliceerd via het Insider Channel. Deze versie van de app bevat de mogelijkheid om achtergronden te wissen, maar introduceert ook een vernieuwde filmstrip en tijdlijn.

Microsoft heeft ook de mogelijkheid toegevoegd om individuele foto’s voortaan te delen via OneDrive. Het wordt volgens het Amerikaanse bedrijf ook eenvoudiger om foto’s te printen, want er wordt een printknop toegevoegd aan de interface van de Foto's-app als een enkele foto wordt bekeken. De testversie is voorlopig enkel beschikbaar voor leden van de Windows Insider-kanalen. Het is niet duidelijk wanneer de functies ook naar de reguliere versie van de app zullen komen.