Microsoft stopt met functie om bestanden via URL naar OneDrive te uploaden

Microsoft stopt met de optie om bestanden naar OneDrive te uploaden via een URL. Die functionaliteit werd volgens het bedrijf weinig gebruikt, maar is vanwege het vele onderhoud wel duur.

Microsoft schrijft dat de stekker op 29 maart van dit jaar uit de functie gaat. Het ging om een experimentele feature die sinds 2021 in OneDrive zat. Gebruikers konden daarbij een bestand naar OneDrive uploaden door een URL op te geven. De functie werkte voor alle consumenten met OneDrive.

De feature was volgens Microsoft handig voor gebruikers met mobiele apparaten of voor add-ons in browsers, waarbij de bestanden zelf moeilijk bereikbaar waren. Microsoft zegt dat de functie maar weinig werd gebruikt. De onderhoudskosten zouden wel hoog zijn. Verder zegt Microsoft dat de dienst 'niet aansluit bij onze visie om OneDrive als cloudopslagdienst te gebruiken die bestanden tussen apparaten synchroniseert'.