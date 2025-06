De Belgische koffieproducent Beyers is getroffen door ransomware. Het is niet bekend om welke ransomware het gaat en of er een link is met de eerdere ransomwareaanval die brouwerij Duvel trof. De bedrijven liggen vlak naast elkaar.

Koffie Beyers, de grootste koffieproducent van België, is is volgens Belgische media getroffen door ransomware. Het bedrijf zegt op zijn website zelf nog niks over het incident, maar de politie bevestigt wel dat er een groot bedrijf in Breendonk slachtoffer is van een cyberaanval.

Details over het incident ontbreken nog. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk door welke ransomware Beyers is getroffen. De link met bierbrouwer Duvel Moortgat is snel gelegd; dat bedrijf werd eerder deze week ook slachtoffer van ransomware en moest daarbij de productie tijdelijk staken. Duvel ligt hemelsbreed slechts een kilometer van Koffie Beyers vandaan, maar de geografische ligging is waarschijnlijk slechts een toevalligheid. Duvel werd slachtoffer van de Stormous-ransomwaregroep, maar die heeft op zijn website geen melding staan van een aanval op Beyers. Ook dat hoeft echter niets te betekenen. In veel gevallen publiceren ransomwarebendes niets als er onderhandelingen lopen.