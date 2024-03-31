Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 31-03-2024 06:00 69

Data versleutelen? Steel het gewoon!

Ransomware is steeds vaker alleen nog datadiefstal

31-03-2024 • 06:00

69

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Waarom stond de gemeente Antwerpen niet op de website van ransomwaregroep Play vermeld? De Vlaamse gemeente werd eind 2021 geïnfecteerd met ransomware, maar in tegenstelling tot hoe dat meestal gaat, verscheen de gemeente niet op de website van de ransomwarebende. Geen idee hoe dat kan, speelde Antwerpen de vermoorde onschuld, terwijl het bij hoog en laag bleef beweren het losgeld niet te betalen. Dat is een bijna onmogelijke redenering, want het is tegenwoordig heel makkelijk om slachtoffers van ransomware te spotten. Dat is in 2024 namelijk de realiteit geworden van gijzelsoftware. Die draait niet meer om het versleutelen van bestanden, maar ook om afpersing met gegevens. Sterker nog, experts zien dat de ooit zo gevreesde versleuteling regelmatig helemaal geen factor bij ransomware meer is.

wannacry
Bij ransomware als WannaCry werden nog hele pc's geblokkeerd.

Professionalisering

Dat ransomware here to stay is, is inmiddels een cliché, maar wel met een reden. Bedrijven die getroffen worden door ransomwareaanvallen zijn anno 2024 aan de orde van de dag en zeker bij grote bedrijven is het vaak niet de vraag of, maar wanneer ze worden gehackt. Er vindt op die manier een flinke verschuiving plaats ten opzichte van een paar jaar geleden, toen voornamelijk bedrijven die hun beveiliging niet op orde hadden of geen goed herstelplan klaar hadden liggen, sneller ransomwareslachtoffer werden. De miljoenenbusiness is uitgegroeid tot een miljardenbusiness en dat betekent dat ook de verschillende disciplines van ransomwarebendes zijn geprofessionaliseerd. Die verandering zagen experts al in 2020, schreef Tweakers eerder. Zij zagen toen dat de winsten van ransomwarebendes al snel werden gestoken in specifieke expertises: een expert in Hyper-V, iemand die alles weet over Active Directory of iemand die goed C kan lezen.

Nieuwe druk

Tot voor kort werkten al die experts samen voor vaak maar één doel: versleuteling. Criminelen infiltreren de netwerken en proberen zich dagen- of soms zelfs wekenlang door het hele netwerk te bewegen, dat in kaart te brengen, verbindingen tussen gesegmenteerde netwerkonderdelen te leggen en waar mogelijk back-ups uit te schakelen. Vervolgens slaan ze op het juiste moment toe om zo in een klap alle computers, servers en andere apparatuur van een bedrijf te versleutelen met een cryptolocker. 'Bestanden terug? Dan eerst betalen', was het mantra. Maar als je zo de hele keten beschrijft, dan klinkt dat als wel erg veel werk. Dat is zeker het geval als het bedrijf daarop voorbereid is met goede back-ups om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. Of, zoals securitybedrijf Trellix zegt in een jaarrapport: "Omdat ransomwaregroepen primair financieel gedreven zijn, is het niet verrassend om te zien dat ze nieuwe manieren zoeken om hun slachtoffers geld af te troggelen en druk op ze te zetten."

Die druk ligt de laatste jaren in toenemende mate op datadiefstal. 'Wil je niet betalen? Niet alleen kunnen je werknemers dan niet meer op hun versleutelde pc's, maar we lekken ook de data die we hebben gestolen', is het nieuwe mantra. Die veranderende modus operandi betekent niet alleen meer druk op bedrijven, maar ook een heel veranderende dynamiek voor slachtoffers, bedrijven en bestrijdingsmethodes, zien meerdere experts waarmee Tweakers sprak.

Ransomware aftelklok

Websites als uithangbord

Dat begint al bij het zichtbaarste deel van een ransomwareaanval. Voor de meeste bedrijven is de website het belangrijkste uithangbord en dat geldt inmiddels ook voor ransomwarebendes. Dat zie je vaak al aan de URL's. Hoewel de websites van ransomwareverspreiders doorgaans achter Tor zitten en daarmee een aanvankelijk onsamenhangende .onion-URL hebben, doen hackers steeds vaker moeite om die URL enigszins herkenbaar te maken. Met tools als eschalot is het bijvoorbeeld mogelijk om een unieke .onion-link te bruteforcen. Zo gebruikt Lockbit .onion-URL's zoals lockbitkodidilol.onion en vind je het blog van 0Megalock op omegalock5zxwbhswbisc42o2q2i54vdulyvtqqbudqousisjgc7j7yd.onion. Het zijn nog steeds URL's die je niet kiest omdat ze zo makkelijk te onthouden zijn, maar ze helpen wel bij de naamsbekendheid. Het is al langer bekend dat ransomwarebendes de astronomische bedragen die ze binnenhalen, gebruiken om nieuw personeel te werven. "Daar zien we ook steeds vaker websitebeheerders tussen zitten", zegt een expert tegen Tweakers. "En dan niet alleen systeembeheerders, maar echte UX-ontwerpers."

Lockbit urls

De laatste tijd fungeren die websites steeds vaker niet alleen als uithangbord, maar ook als dreigmiddel en onderdeel van de afpersingscampagne. De websites spelen een cruciale rol in de afpersing, omdat ze het verhaal naar de buitenwereld overbrengen. Op de sites wordt data gepubliceerd die relatief makkelijk toegankelijk is en soms zelfs kant-en-klare beschrijvingen bevat over hoe je de datastructuur moet uitlezen. Tegenwoordig bevatten de websites ook bijna allemaal een grote aftelklok, die afpersing een nieuwe dimensie geeft. De deadline is dan niet alleen iets waar het bedrijf intern rekening mee moet houden, maar ook extern. Onderzoekers en journalisten houden de websites van grote bedrijven regelmatig in de gaten en kunnen zo precies zien welke bedrijven er recent zijn geïnfecteerd met ransomware. Je infectie geheimhouden is er vaak niet meer bij. 'Dan seinen we je klanten of gebruikers, waarvan we nu de data hebben, lekker in', is de boodschap van aanvallers in zo'n geval.

Betalen voor add-ons

Recenter speelt daar ook mee dat ook die exfiltratieafpersing evolueert. Een jaar geleden was die nog rechttoe rechtaan: 'Betalen, of we lekken.' Vroeger kozen ransomwarebendes in de meeste gevallen dan ook voor een vast losgeldbedrag. Dat bedrag stemden ze vaak heel precies af op het bedrijf door bijvoorbeeld naar jaaromzetten te kijken of uit te zoeken hoe hoog de verzekeringspolis is. Daar konden slachtoffers, vaak met hulp van specialisten, meestal wel over onderhandelen, maar het losgeld werd meestal vastgesteld als een vast bedrag. Experts zien dat model nu 'escaleren', zoals de onderzoeksafdeling Unit 42 van het securitybedrijf Palo Alto Networks beschrijft. Die onderzoekers zagen dat gebeuren bij de Medusa-ransomware. De groep zet op zijn site niet alleen een aftelklok naar het moment dat data lekt, maar voegt daar verschillende tiers aan toe. "Als onderdeel van hun multi-extortionstrategie biedt Medusa de slachtoffers meerdere opties wanneer hun gegevens op de leksite worden geplaatst, zoals tijdverlenging, gegevensverwijdering of het downloaden van alle gegevens. Aan al deze opties hangt een prijskaartje, afhankelijk van de organisatie die door deze groep wordt getroffen", schrijft het bedrijf in een recent rapport.

Klanten afpersen

Ransomware etappesEen bijkomend voordeel voor de afpersers is dat ze niet alleen het geïnfecteerde bedrijf kunnen aanspreken, maar ook de klanten. Het geïnfecteerde bedrijf moet, bijvoorbeeld, een miljoen euro losgeld betalen, maar waarom zouden criminelen niet ook wat geld lospeuteren van klanten? 'Voor slechts 10.000 euro verwijderen wij alleen jouw data die we bij je leverancier te pakken hadden', is dan de boodschap. Een securitybedrijf zag dat in 2022 al gebeuren bij een Australische verzekeraar.

Nu het afpersingsmodel verandert, veranderen ook de slachtoffers. Waar vroeger ieder bedrijf fair game was voor criminelen en de sector niet veel uitmaakte, zolang je maar geld had, richten criminelen zich steeds vaker op bedrijven en instanties die aantoonbaar gevoelige data in huis hebben, zoals ziekenhuizen, verzekeraars en advocatenkantoren. Die data is vaak meer waard. Als NAW-gegevens op straat komen te liggen, is dat minder erg dan wanneer het gaat om medische dossiers of vertrouwelijke gesprekken tussen verdachten en hun advocaten. Slachtoffers zijn vaak bereid meer te betalen om die data veilig te houden.

Dreigen met de AVG

Met het lekken van gevoelige data kunnen criminelen slachtoffers nog een extra prikkel geven. De AVG ligt namelijk op de loer. Sommige ransomwarebendes dreigen bijvoorbeeld zelf een datalek te melden bij toezichthouders, tenzij slachtoffers betalen. Dat doet bijvoorbeeld de bende Ransomed.vc. Het onderzoeksplatform Daily Dark Web publiceerde eerder dit jaar een interview met Ransomed.vc. Nu moet je de uitspraken van criminelen altijd met een korrel zout nemen, niet in de minste plaats omdat ze vaak hun prestaties mooier maken dan ze zijn, maar Ransomed zegt opvallende dingen. De bende zet bijvoorbeeld de AVG in om de dreiging te vergroten. Onder de AVG is er een meldplicht voor datalekken. Ransomed zegt dat het regelmatig een datalekmelding doet bij de landelijke privacytoezichthouder, die daarmee mogelijk een AVG-onderzoek kan starten. "It's very good to have something that has a blade next to their balls", zegt iemand van de bende.

Dat gebeurt ook buiten Europa. In de Verenigde Staten deed de Alphv/Blackcat-ransomwarebende een melding bij de Securities and Exchange Commission. Die verplicht in ieder geval beursgenoteerde bedrijven om datalekken binnen 24 uur te melden. De bende deed dat toen bleek dat MeridianLink, het bedrijf dat zij hadden gehackt, maar geen contact opnam om te onderhandelen.

Dubbele afpersing

Experts zijn niet verrast door de nieuwe aanpak, die 'double extortion', ofwel dubbele afpersing, wordt genoemd. John Fokker, hoofd cyberonderzoeken bij securitybedrijf Trellix, beschrijft het als de CIA-triad, een principe in de beveiligingsindustrie dat staat voor confidentiality, integrity and availability, in het Nederlands ook wel bekend als de BIV-classificatie voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Klassieke ransomware richtte zich altijd op beschikbaarheid. Als een bedrijf goede back-ups heeft, is die beschikbaarheid een minder groot probleem. Daarom is het aanvallen van de vertrouwelijkheid van documenten ook interessant. En waarom dan niet allebei om de druk te vergroten?

Ransomware coca cola

Neem het voorbeeld van een bende die data bij een advocatenkantoor steelt. "Genoeg van die kantoren hebben papieren back-ups van hun gegevens", zegt Fokker. Dergelijke bedrijven zijn de afgelopen jaren wijzer geworden en hebben goed gekeken naar wat er met gegijzelde bedrijven gebeurde. Ook stellen verzekeraars steeds vaker stevige eisen aan bedrijven, zoals dat die goede back-ups moeten hebben. Fokker: "Met zo'n papieren back-up kun je als bedrijf makkelijker doorgaan met je zaak. Het afpersen omdat je anders geen toegang meer hebt tot je bestanden, is daarmee minder aantrekkelijk." Maar als criminelen dreigen data openbaar te maken, heeft het slachtoffer een heel ander probleem.

Waarom nog versleutelen?

Waarom zouden criminelen data überhaupt nog versleutelen? Het is een opvallende trend die steeds meer securityexperts voorbij zien komen. Het komt steeds vaker voor dat criminelen hun aandacht en middelen verleggen van het versleutelen naar vooral het stelen. Unit 42 van Palo Alto Networks zag dat in een onderzoek naar BianLian. "BianLian is onlangs ook overgestapt van een dubbel afpersingsschema naar afpersing zonder encryptie. In plaats van de data van hun slachtoffers te versleutelen voordat ze gegevens stelen en dreigen deze te publiceren als ze het losgeld niet betalen, gaan ze nu direct over op het stelen van gegevens om slachtoffers te motiveren om te betalen", schrijft het bedrijf.

Ook securitybedrijf CheckPoint ziet dat gebeuren. Het bedrijf zegt in een onderzoek zelfs dat 'ransomware op het punt staat om uit te sterven'. Daarmee verwijst het specifiek naar de versleutelcomponent. "De dynamiek verandert. Dat komt omdat ransomwarebendes schakelen en zich richten op data-exfiltratie en niet op vernietiging en chaos", schrijft het bedrijf. Met andere woorden: het versleutelen van computers en systemen is steeds vaker niet meer het hoofddoel van een aanval, maar de aandacht gaat naar het stelen van gegevens.

Technisch ingewikkeld

BianLianExperts zien dat als logisch, omdat ransomware technisch ingewikkeld is. Met de enorme aantallen infecties en de dagelijkse stroom ransomwarenieuws, zou je misschien denken dat een bedrijf gijzelen vrij eenvoudig is, maar het tegendeel is waar. "Succesvolle aanvallen uitvoeren op de huidige cyberbeveiligingsinfrastructuren is niet meer zo eenvoudig als vroeger", stelt CheckPoint. "Als gevolg hiervan moeten cybercriminelen voortdurend nieuwe aanvalsmethoden creëren, in een potentieel eindeloze en uitputtende cyclus. De hackers verliezen uiteindelijk hun interesse in ransomware ten gunste van eenvoudigere en even lucratieve cyberaanvalsvormen."

John Fokker van Trellix beaamt dat. "Dubbele afpersing zie je nog steeds, maar er zijn de afgelopen jaren een aantal zaken veranderd. Bedrijven investeren bijvoorbeeld veel meer in behavorial detection en het versleutelen is heel complex omdat bedrijven steeds vaker gebruikmaken van VM's en virtualisatie. Die zijn best foutgevoelig; je loopt als aanvaller snel het risico dat alle data verloren gaat. Dat is nadelig voor het verdienmodel." Daartegenover staat dat data-exfiltratie juist eenvoudiger is. "Daarvoor heb je bijvoorbeeld vaak geen domainadmintoegang nodig."

Nieuw type crimineel

Ook aan de kant van de criminelen is een verschuiving te zien, deels veroorzaakt door het eeuwige kat-en-muisspel tussen ransomwarebendes en opsporingsdiensten. Vooral die opsporingsdiensten werken de laatste jaren steeds meer internationaal samen. Dat leidde tot grote acties waarbij beruchte bendes zoals Ragnar en Hive offline werden gehaald. Een van de grootste klappen kwam begin dit jaar, toen onder meer de Nederlandse politie de website van Lockbit in beslag nam.

Dergelijke politieacties worden soms vergeleken met een aanval op de veelkoppige Hydra: zodra je daar de kop afhakt, groeien er twee nieuwe voor in de plaats. Toch werkt dat bij ransomware niet helemaal zo, zegt John Fokker. Hij ziet 'een verschuiving' in het traditionele ransomware-as-a-servicemodel. Daarin maakt een ransomwaregroep de gijzelsoftware en gaat die in zee met andere bendes die deze vervolgens inzetten tegen bedrijven. "Die zogenaamde affiliates zijn door de jaren heen heel kundig geworden. Maar als affiliate heb je heel andere competenties nodig dan voor het maken van malware."

Het ontsleutelen is een essentieel onderdeel van het verdienmodel van ransomware.Als bepaalde bendes zoals Conti of Lockbit uit elkaar vallen, gebeurt er iets interessants. "Er ontstaat dan een verschuiving", zegt Fokker. "De groepen zijn er nog wel en die zijn erg goed in het inbreken op systemen. Maar ze zijn steeds minder afhankelijk van cryptolockers, die misschien wel maar misschien ook niet goed werken." Bij klassieke versleutelende ransomware komt meer kijken dan bij data-exfiltratie. "In dat model moet je de malware eerst uitrollen, dan starten, maar je moet het versleutelen ook weer kunnen terugdraaien. En juist dat laatste is erg complex."

Ransomware kunnen terugdraaien is een essentieel onderdeel van het verdienmodel. De perversiteit van het criminele verdienmodel is dat bedrijven doorgaans alleen willen betalen als ze de crimineel vertrouwen. Bij een cryptolocker kan een aanvaller dat bewijzen door een paar bestanden te ontsleutelen. Op basis daarvan kan een bedrijf bepalen of het de moeite waard is het volledige losgeldbedrag te betalen. Dat betekent dat het voor criminelen nodig is dat ze weten dat hun cryptolockers werken: een slachtoffer blij maken met een dode mus, werkt slechts één keer, maar daarna kun je je criminele operatie wel inpakken. Bij data-exfiltratie hoef je al die moeite niet te doen.

Wie vertrouwt de crimineel?

Deze manier van werken vraagt wel om andere afwegingen van slachtoffers. Bij cryptolockers kun je om bewijs vragen dat de decryptiesleutel werkt. Maar hoe vraag je bewijs dat data verwijderd is, en met welke garanties dat data niet uitlekt, neem je genoegen? Hoe bewijst een crimineel een negatief feit? "Vertrouw nooit een boef", zegt Fokker stellig, een uitspraak waarin hij beslist niet alleen staat. Deze uitspraak hoor je ook bij de politie, experts, onderhandelaars en verzekeraars. Wat is het woord waard van iemand die jouw bedrijf afperst?

Slachtoffers van data-exfiltratie hebben nog minder zekerheden dan die van cryptolockers. Sterker nog, er zijn genoeg voorbeelden waarbij bendes hun beloftes braken en data toch uitlekten. Fokker noemt Lockbit als voorbeeld. "Die zette data van slachtoffers gewoon online. Oudere data, waarvan ze vooraf hadden gezegd het niet te lekken. Dat was pure wraak voor de politieactie waardoor ze werden neergehaald. Ze wilden laten zien dat ze er nog steeds zijn."

Bendes kunnen zich niet verschuilen achter het excuus dat gestolen data ook ergens anders vandaan zou kunnen komen. De structuur of de opmaak van een dataset maakt dat onderzoekers met vrij grote zekerheid kunnen zeggen dat een dataset van Lockbit of van een andere bende afkomstig is.

Nieuwe experimenten, nieuw landschap

Het is moeilijker criminelen te vertrouwen als ze data stelen.Al zo lang ransomware bestaat, speelt hij een kat-en-muisspel met opsporingsdiensten en beveiligers. Nu lijkt het er even op dat de beveiligers aan de winnende hand zijn omdat het steeds moeilijker wordt om netwerken te versleutelen. Daar proberen bendes nu op in te spelen door dan maar het versleutelen over te slaan. Of dat standhoudt en of versleutelloze ransomware daadwerkelijk de toekomst is, is de grote vraag.

Vooralsnog draait het merendeel van de ransomware-infecties nog steeds om een dubbel afpersingsmodel, waarbij data nog wél wordt versleuteld. Een verdienmodel waarbij enkel en alleen data wordt gestolen, staat nog in de kinderschoenen, al zeggen de meeste beveiligingsbedrijven dat dergelijke aanvallen aan een opmars bezig zijn. Symantec schrijft bijvoorbeeld dat 'sommige groepen (succesvol) experimenteren met encryptieloze aanvallen'. Maar dat blijft voorlopig wat het is: een experiment.

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Reacties (69)

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The Zep Man
31 maart 2024 07:49
Het geïnfecteerde bedrijf moet, bijvoorbeeld, een miljoen euro losgeld betalen, maar waarom zouden criminelen niet ook wat geld lospeuteren van klanten? 'Voor slechts 10.000 euro verwijderen wij alleen jouw data die we bij je leverancier te pakken hadden', is dan de boodschap.
Een interessante strategie, want dit zet nog meer druk op organisaties. Al is het alleen al om te voorkomen dat ze nog slechter in het nieuws komen. "Ik moest zelf maar mijn gegevens laten verwijderen en daarvoor betalen. <organisatie> is zo incompetent dat ze niet alleen mijn data lekken, maar ook niet alles op alles zetten om achteraf mijn data te beschermen."

Ik voorzie een strategiewijziging waarbij de deadline voor organisaties eerder verloopt dan voor klanten. Dat zet nog meer druk op een organisatie. Als diens deadline verlopen is, dan is er voor klanten van gevoelige data maar één optie.

Her is wachten op de eerste rechtzaak waarbij een klant diens deel betaalde omdat een organisatie dat niet deed, en poogt om de gemaakte kosten door te schuiven naar de organisatie die de data lekte en er zelf niet voor betaalde. Zo kunnen de kosten van privacyschending van het individu doorgeschoven worden naar een organisatie. Data is a toxic asset, indeed.

Op een gekke manier kan dit op termijn goed zijn voor informatiebeveiliging. Een probleem met huidige datalekken is dat de impact voor (grote) organisaties beperkt blijft. Dit kan dat wel eens veranderen. Voorkomen wordt voordeliger t.o.v. genezen. Organisaties zullen meer middelen vrij maken voor het beschermen van data en oproepen om meer te doen tegen betrokken criminele organisaties.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:44]

Blokker_1999
@The Zep Man31 maart 2024 10:50
En dan krijg je de volgende pivot, kost wat meer werk, maar kan ook nog lukken. Jij betaald als bedrijf, maar de bendes gaan alsnog je klanten afpersen met de data die ze bij jouw gevonden hebben, maar scrubben wel alle informatie van jouw onderneming eruit.

Ik durf ook niet zeggen dat de impact voor organisaties beperkt bijft, zeker zolang men ransomware blijft gebruiken. Niet alleen heb je de potentiele enorme kost van het losgeld, je hebt daarnaast ook nog eens de enorme overhead van alles op te kuisen en te zorgen dat alles terug veilig is.

En je kan als onderneming veel doen, veel investeren en alsnog getroffen worden. Er is geen ultieme oplossing zoals sommigen wel eens denken. Je kan nooit garanderen dat men niet binnen geraakt.
The Zep Man
@Blokker_199931 maart 2024 10:57
En dan krijg je de volgende pivot, kost wat meer werk, maar kan ook nog lukken. Jij betaald als bedrijf, maar de bendes gaan alsnog je klanten afpersen met de data die ze bij jouw gevonden hebben, maar scrubben wel alle informatie van jouw onderneming eruit.
Over het algemeen (van wat ik in het nieuws lees) lijkt het erop dat de criminele organisaties zich aan hun woord houden. Dat is uiteraard geen garantie ("no honor among thieves"), maar ik denk niet dat ze de grote uitbetaling gaan opofferen voor kleine betalingen.
En je kan als onderneming veel doen, veel investeren en alsnog getroffen worden. Er is geen ultieme oplossing zoals sommigen wel eens denken. Je kan nooit garanderen dat men niet binnen geraakt.
Je kan het niet garanderen, maar je kan de kans wel verkleinen. Er zijn voldoende voorbeelden in het nieuws geweest waarbij je gerust kan spreken van nalatigheid.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:44]

FrostyPeet 31 maart 2024 13:29
Bij versleuteling maak je het management van bedrijf X wel meteen duidelijk dat ze een heel groot probleem hebben en hoeveel ze "in handen" hebben. Een paar printscreens van gevoelige documenten geeft niet meteen de omvang aan. Ze kunnen gemakkelijk overdrijven, terwijl ze maar een beetje in handen hebben. Die printscreens moet de crimineel ook afleveren zonder dat ze een spoor achter laten.

Over dit soort criminaliteit zijn al boeken vol geschreven. Ik mis echter het personeel. Een uitzendkracht met bescheiden salaris en hoge werkdruk zal minder snel genegen zijn om van de procedure af te wijken als er bijvoorbeeld een "rare rekening" voorbij komt. Immers, de klus moet af en over een half jaar mag
die naar een andere werkgever. Dat die "rare rekening" een achterdeur openzet is dan een probleem voor de IT afdeling.

Of neem zo'n kleine IT afdeling van een middelgroot bedrijf waarin de IT-ers alle ellende buiten de deur moeten houden onder het motto "het is een computer dus jullie verantwoordelijkheid". Dat zo'n overwerkte admin ook een keer een update overslaat want als die update fout gaat heeft hij nog meer werk.

Als ik zo'n documantaire mag geloven kunnen de grote jongens rustig een jaar aan de digitale poorten rammelen van bedrijf X tot ze een gaatje zien om er door te gaan. Met een professionele helpdesk om het afpersgeld te innen. Dat zijn niet meer die pubers op een zolderkamertje die per ongeluk ergens binnen komen.

(*) Wat ook raar is, de banken moeten van de wet (KYC) zo'n beetje elk dubbeltje analyseren maar het afpersgeld vliegt moeiteloos en anoniem naar de afperser.
kodak
31 maart 2024 13:31
Bedrijven die getroffen worden door ransomwareaanvallen zijn anno 2024 aan de orde van de dag en bij zeker grote bedrijven is het vaak niet de vraag of, maar wanneer ze worden gehackt.
Er vindt op die manier een flinke verschuiving plaats ten opzichte van een paar jaar geleden, toen voornamelijk bedrijven die hun beveiliging niet op orde hadden of geen goed herstelplan klaar hadden liggen, sneller ransomwareslachtoffer werden.
Ik lees geen verband tussen de stelling en de conclussie.

Er blijkt namelijk niet dat de slachtoffers die nu getroffen worden hun beveiliging op orde hebben (eerder juist niet). Er blijkt niet dat de mogelijke slachtoffers waar het afpersen nu mislukt hun beveiliging verbeterd hebben (er is nooit zomaar gelijke kans geweest slachtoffer te worden) Er blijkt niet dat mogelijke slachtoffers waar het afpersen nu mislukt een beter herstelplan hebben dan eerder. (het moreel verwerpelijk vinden een crimineel te betalen en verlies nemen is ook gewoon).
kimborntobewild 31 maart 2024 21:43
Het probleem is dat het nog steeds als verstandig wordt gezien (door het publiek) om te onderhandelen met / betalen aan de criminelen. Om digitale afpersing te minderen is het noodzaak dat het in de wet wordt opgenomen dat het verboden is contact op te nemen met de criminelen; laat staan dat er wordt betaald.
Omdat we (wereldwijd) veel te laks geweest zijn in dezen, heeft deze vorm van criminaliteit zo'n grote vlucht genomen.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 22 juli 2024 16:44]

markwiering 31 maart 2024 22:39
Dat betekent dat het voor criminelen nodig is dat ze weten dat hun cryptolockers werken: een slachtoffer blij maken met een dode mus, werkt slechts één keer, maar daarna kun je je criminele operatie wel inpakken.
Betekent dit dat als jij als slachtoffer van een losgeldprogramma dan maar het losgeld betaalt, de criminelen jouw gegevens evengoed niet voor jou ontsleutelen? :?

Ik dacht dat de criminelen dat wel deden. Immers, als een criminele organisatie erom bekendstaat dat zij ook na het ontvangen van het losgeld jouw gegevens niet teruggeven, dan betaalt niemand dat losgeld meer. Weg is hun verdienmodel.

Los van dat: het lijkt mij onmogelijk om zo een professioneel en geraffineerd crimineel netwerk op te zetten (waarbij jij zelfs experts inhuurt), zonder steun of medeweten van de overheid. Dan zitten die criminelen waarschijnlijk in corrupte landen waar de politie en justitie om te kopen is, of zij worden gesteund door - of werken zelfs voor - een kwaadwillende overheid.

Ik bedoel, jouzelf zo groots organiseren terwijl de lokale politie, justitie, veiligheidsdiensten en beveiligingsbedrijven jou uit alle macht proberen te traceren en te vinden, lijkt mij gewoon niet te doen, mede omdat de experts die jij inhuurt ook gewoon infiltranten kunnen zijn van de overheid - of hun computer is al gehackt door de veiligheidsdiensten. Het is zo link dat de pakkans gewoon erg groot wordt.
OruBLMsFrl @markwiering1 april 2024 12:50
Ik dacht dat de criminelen dat wel deden. Immers, als een criminele organisatie erom bekendstaat dat zij ook na het ontvangen van het losgeld jouw gegevens niet teruggeven, dan betaalt niemand dat losgeld meer. Weg is hun verdienmodel.
Dat is wat het artikel ook aangeeft, maar voor de crimineel zit hier een aardig stukje kosten aan vast. Als de decryptie niet werkt door wat voor probleem dan ook, de data domweg corrupt is geraakt al dan niet door paniekreacties van systeembeheer, gaat een slachtoffer niet meer betalen aan de crimineel natuurlijk. Informatie stelen en daarmee afpersen vraagt voor de crimineel niet dat technologische investeren vooraf en ook loopt die niet dat risico op datacorruptie. De vraag voor de crimineel is natuurlijk wel nog altijd: betaalt de klant wel?
Aldy @markwiering1 april 2024 17:39
Los van dat: het lijkt mij onmogelijk om zo een professioneel en geraffineerd crimineel netwerk op te zetten (waarbij jij zelfs experts inhuurt), zonder steun of medeweten van de overheid. Dan zitten die criminelen waarschijnlijk in corrupte landen waar de politie en justitie om te kopen is, of zij worden gesteund door - of werken zelfs voor - een kwaadwillende overheid.
Ik denk dat dit wel mee zal vallen. Er zijn een paar randvoorwaarden waardoor het opzetten van zo'n organisatie volledig buiten het zicht van de politie om kan gebeuren. De belangrijkste is dat de persoon die het opzet al iets van IT af weet en waarschijnlijk al jaren in de criminele krochten van internet zit. Hij plaatst geen personeelsadvertentie, maar weet anderen die weer anderen kent. Bijvoorbeeld: Hij is beregoed in dat gedeelte van de IT en vroeger op school was hij er ook niet vies van om een fiets te stelen. Je moet ook bedenken dat deze manier van criminaliteit heel dicht schuurt tegen witteboordencriminaliteit. Er vallen geen gewonden of doden. (Het kan overigens wel, maar dat gebeurt buiten het gezichtsveld van de cybercrimineel.) Pas na de eerste hack komen de opsporingsdiensten pas in actie, maar zelfs dan kunnen de cybercriminelen nog lang hun gang gaan.
Nee, ik denk niet dat de overheid hier vanaf hoeft te weten.
FairPCsPlease 31 maart 2024 06:32
Het lijkt wel alsof criminaliteit steeds meer toeneemt: afpersing, explosies, drugsafval dumpingen, ik zie het allemaal steeds vaker in het nieuws. Ik vraag me af waar die toename door komt. Als linkse persoon ben ik geneigd me veel meer druk te maken om kapitalistische vormen van legale criminaliteit: de uitbuiting door bedrijven, het externaliseren van kosten, door winst te maken ten kostte van milieu en lokale gemeenschappen, maar nu twijfel ik soms zelfs of criminaliteit niet in mijn top 3 van belangrijke politieke issues beland. Maar ook vraag ik mij af of het probleem niet ook is veroorzaakt door het neoliberale kapitalisme: door mensen al veertig jaar lang te trainen in zelfzuchtigheid, niet sociaal denken, mensen behandelen als individuen die hun eigen winst maximaliseren, gaan ze zich er naar gedragen. Het is wel iets om suïcidaal van te worden, te zien hoe de criminaliteit zo aan het toenemen is. Ik doe hard mijn best om het leven wel vol te houden, maar steeds weer zie je dingen in het nieuws voorbij komen, waarvan je denkt 'mijn god, hoe is het mogelijk en hoe kunnen mensen zo egoïstisch zijn?'
Verwijderd @FairPCsPlease31 maart 2024 06:59
Het lijkt wel alsof criminaliteit steeds meer toeneemt: afpersing, explosies, drugsafval dumpingen, ik zie het allemaal steeds vaker in het nieuws. Ik vraag me af waar die toename door komt.
Dat het meer *lijkt* betekent nog niet dat het meer *is*. Helemaal met iets dat zo een groot potentieel voor een selection bias heeft als criminaliteit.

De kans lijkt mij groot dat het net zo veel, of misschien zelfs wel minder, is als anders, maar dat, nu dat je er (bewust of onbewust) meer op let, het meer opvalt.
Dan0sz @Verwijderd31 maart 2024 07:44
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83723NED

Bijzonder, want de criminaliteit lijkt zelfs af te nemen. Terwijl ik, net als FairPCsPlease, door het nieuws, echt wel het idee heb dat de misdaad toeneemt. Ligt de focus in de media daar dan meer op?

Het kan ook zo zijn dat de cijfers lager zijn, doordat mensen minder de politie bellen onder het mom van: "ze doen toch niks." In mijn omgeving is dat wel al jarenlang een gedachte die steeds meer voet aan de grond lijkt te krijgen.
Aiii @Dan0sz31 maart 2024 08:36
Ja, de focus van de media is veranderd. Meer specifiek, de manier waarop wij het nieuws consumeren en de manier waarop het nieuws gebracht wordt is veranderd. Wij halen ons nieuws niet meer gecureerd uit een krant of nieuwsuitzending op TV of radio, maar van een website. En die website heeft maar een enkel doel, en dat is zoveel en zo vaak mogelijk nieuws publiceren, zodat mensen zoveel mogelijk klikken en zo lang mogelijk blijven. Slecht nieuws scoort dan sowieso beter dan goed nieuws, dat gaat ook op voor columns, voor achtergronden, voor interviews. Hoe meer controverse en kommer en kwel, hoe meer kliks en hoe meer inkomsten.

Voorbeeld. In 2010 op een zomeravond hoorde ik ineens allerhande commotie achter ons appartementengebouw. Ineens een paar luiden knallen en geschreeuw. Ik zag een vrouw die recentelijk in ons gebouw was ingetrokken met een vriendin wegrennen voor een man. Er zit een doorgang in ons gebouw en voor het gebouw is een plein (het gebouw is rond), met weinig ruimte om te vluchten. Vervolgens komen de vrouwen naar de voorkant van het gebouw. De man schiet de vriendin van de vrouw in haar arm, en gijzelt vervolgens (naar later blijkt) zijn ex-vriendin urenlang door haar vast te houden en op de grond te liggen. Politie komt in grote getalen (en vrij snel moet ik zeggen), er komt een onderhandelaar bij, en na een uur of wat staat de Speciale Interventie met hun M4’s achter het gebouw, klaar om in te grijpen. Het duurde vier uur voordat de man zich overgaf.

Waarom vertel ik dit? Dit was geen nieuws. Het verscheen niet op nu.nl, nos,nl, rtlnieuws.nl. Sterker nog, afgezien van 1 item op de provinciale TV zender is het enige nieuws wat daar echt landelijk van is gekomen een ANP bericht van de veroordeling een jaar later.

Gisteren was er een gijzeling in Ede. Op nu.nl waren er minstens 10 nieuwsberichten, er was een liveblog, er waren “achtergronden” over wat de Speciale Interventie Dienst is en wat ze doen en wanneer ze dat doen. Iedereen in de ban van de gijzeling, en wij ons maar afvragen waarom ons wereldbeeld zo negatief wordt.

Mijn advies. Cureer zelf je nieuwsinname. Zelf kijk ik nog een a twee keer per dag naar het nieuws. De rest van de dag is het een no-go, Daarnaast snel ik slechts nog koppen, en klik ik alleen de “grote” nieuwsberichten nog aan. Helpt echt enorm.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 22 juli 2024 16:44]

Dan0sz @Aiii31 maart 2024 10:04
Oh, ja. Ik heb de NOS app al verwijderd, omdat ik helemaal gek werd van alle ellende en liveblogs, waarin de ellende nog meer werd uitvergroot. Nu alleen nog de NH nieuws app ingesteld op m'n eigen regio en ik kijk sporadisch, wanneer ik tijd heb, het nieuws.

En wat je zegt over het wel/niet rapporteren, dat kan ik beamen. Ieder vechtpartijtje na uitgaan komt tegenwoordig in het (regionale) nieuws. Geen enkele vechtpartij die ik vroeger na uitgaan heb gezien, waar ook wel eens mensen met ambulance werden afgevoerd, is ooit ergens vernoemd. Was geen ruimte voor in de dagelijkse zendtijd op de lokale zender, dus dan maar niet!
redslow @Dan0sz31 maart 2024 09:02
https://www.rtlnieuws.nl/...veelal-door-beinvloedbare

Tja bijzonder en dit word weer gerapporteerd dat bepaalde criminaliteit misschien minder word, of de pakkans is kleiner en aangiftes worden minder gedaan. Zie je aan de anderen kant dat het steeds extremer wordt met de middelen. Dus eerder bomaanslag die niet door CBS word meegenomen in de cijfers voor criminaliteit
Marve79 @Dan0sz31 maart 2024 09:47
Veel mensen doen al geen aangifte meer dus die statistieken zijn ook maar statistieken. Ik denk dat je gevoel van veiligheid belangrijker is dan de cijfers. En ik denk wel dat online criminaliteit flink is toegenomen en mensen zich online een stuk onveiliger voelen.
Verwijderd @Dan0sz31 maart 2024 11:19
Als er iets wordt gejat ga ik niet eens meer naar de politie, die doen toch niets. Ingebroken, komen niet eens langs.
Deleon78 @Verwijderd31 maart 2024 11:45
Wat moeten ze komen doen dan? Opruimen?
Verwijderd @Deleon7831 maart 2024 12:02
Sporen opnemen oid? Kijken of het een bekende is, en die opzoeken en in de bak gooien? Wat ze behoren te doen?
Deleon78 @Verwijderd31 maart 2024 12:26
Je kijkt te veel misdaadseries. Ze gaan echt geen haren verzamelen en dna-onderzoek doen omdat iemand je tv heeft gejat.
Vertel, wat moet de recherche laten liggen aan zaken om jouw inbraak op te pakken?
Een verkrachting? Doodslag? Moord?
Verwijderd @Deleon7831 maart 2024 12:41
Dat bedoel ik dus, ze komen niet meer, terwijl ze dat vroeger wel gewoon deden. Dus ga je geen aangifte meer doen, waardoor op papier minder misdaad is.
Deleon78 @Verwijderd31 maart 2024 12:42
Ah zo. Zonder aangifte geen verzekeringsgeld tho :)
MeNot2 @Verwijderd1 april 2024 00:46
Voor misdaadcijfers wordt dan ook natuurlijk niet alleen (zo niet amper tot helemaal niet) naar aangiftes gekeken. Anders ben je inderdaad niet aan het meten hoeveel misdaad er is geweest, maar hoeveel aangiften er zijn gedaan.
mbbs1024 @Dan0sz31 maart 2024 14:28
Tja, dat mensen minder naar de politie stappen is denk ik wel een ding.
In mijn buurt werden verschillende inbraken gepleegd, waarbij telkens inbrekers door bewoners op heterdaad betrapt werden en aan de politie overgeleverd werden, en waarbij de slachtoffers, de volgende dag terug oog in oog stonden met de criminelen, omdat ze steeds werden vrijgelaten door justitie.
Ik hoor ook regelmatig van agenten dat criminelen die ze oppakken, al door justitie vrijgelaten worden alvorens ze al hun papierwerk van de arrestatie klaar hebben.
Voor de politie is dat nogal demotiverend, waarom zouden ze nog moeite doen, als justitie achterliggend beveelt om de criminelen te laten gaan.
Het is nu eenmaal veel makkelijker om de gewone burger, die 1 a 2 km/u te snel rijdt, een boete te sturen, dan om een crimineel te berechten en vast te houden.
Men is blijkbaar meer/liever bezig met het laaghangend fruit.

[Reactie gewijzigd door mbbs1024 op 22 juli 2024 16:44]

wiseger @FairPCsPlease31 maart 2024 08:33
Ach welnee. Misdaad is van alle tijden. Al ruim voordat kapitalisme bestond kon niemand veilig reizen. In de oudheid durfden handelaren alleen met elkaar in een caravaan met een privé legertje te reizen. Steden werden ommuurt en dag en nacht bewaakt tegen het gespuis. Handelsschepen waren doodsbang voor piraten.

Onze nationale trots is de nachtwacht. Wat denk je dat die die groep honderden jaren geleden in Amsterdam deed? Juist, de ommuurde stad veilig houden. Hard optreden tegen gespuis. En de straffen logen er toen niet om als je gepakt werd.

Tegenwoordig is het anders, de samenleving is open. Sterker nog, met Schengen ligt onze nieuwe bewaakte grens nu ver in het oosten. Honderden miljoenen mensen kunnen vrijelijk naar Nederland reizen en ongestoord terug naar huis met een busje vol auto onderdelen of koper of harddrugs.

Uiteindelijk is het allemaal niet zo moeilijk, het draait allemaal om risico versus beloning.

En het risico is tegenwoordig niet zo hoog meer. Er is maar weinig politie op straat, OM en rechters hebben het erg druk, kunnen het niet aan. Dus al decennia lang worden heel veel aangiftes geseponeerd. Naar een fietsendiefstal wordt als sinds de jaren zestig van vorige eeuw geen onderzoek meer gedaan. Wordt een jonge dader bij toeval gepakt gepakt, dan volgt een stevig foei gesprek.

En nu met al die open grenzen hebben we heel veel last van de handel in harddrugs. De bendes zijn banger voor elkaar dan voor onze politie. Ze voeren gewoon openlijk oorlog tegen elkaar, met dagelijks bomaanslagen in de stad. Met regelmatig dodelijke slachtoffers in criminele afrekeningen

Maar kijk eens naar de andere kant. Waarom is drugshandel zo lucratief dat mensen bereid zijn hun leven in de waagschaal te stellen? Omdat er aan de vraag kant geen sancties meer bestaan. alles mag. Een bekende band kan gewoon openlijk cocaïne snuiven op een podium. iedereen mag het zien, et heeft geen consequenties.

Ja als een zanger met zijn handen aan een meisje zit, als een zangeres een paar klappen aan winkelbediendes geeft, dat is einde carrière. kan je nergens meer optreden. maar gewoon harddrugs snuiven op een podium, het kan gewoon en heeft geen consequenties meer.

Een paar jaar geleden was het nog zo dat als ze drugsuithalers in de haven midden in de nacht betrapten voordat ze de drugs in bezit hadden, kregen ze een financiële boete die lager was dan tien kilometer te hard rijden. Is het dan raar dat veel jongeren dat als een makkelijke kans zien om even snel geld te verdienen?

En ja, in de oude communistische Sovjetunie kon je vroeger veilig 's nachts over straat in Moscow. Niemand deed je iets. Maar niet omdat ze daar niet kapitalistisch was, ze hadden daar draconische straffen als je gepakt werd. Dus durfde mensen niet crimineel te zijn.

Het is echt hele simpel, risico versus beloning. En als het risico laag is, dan krijg je steeds meer misdaad. Want de beloning is er wel.
echtwaar? @wiseger31 maart 2024 18:13
In veel moslim landen staat de doodstraf op drugs escapades.
Toch doen ze het, zie Afghanistan.
Maar in Moscow was geen criminaliteit, geloof je dit zelf?
Sissors @FairPCsPlease31 maart 2024 10:42
Alles is de schuld van het "neo-liberale" tegenwoordig. Als we het hebben over makkelijke (populistische) uitspraken waarbij we iets de schuld geven voor onze problemen staat die ook hoog op het lijstje. Gezien zoals ook andere al aangeven de feiten zijn dat de laatste decennia de criminaliteit gewoon is afgenomen, hoe verenig je dat met neo-liberalisme? Is dat dan ook door neo-liberalisme, of is alleen alles wat slecht is door neo-liberalisme, en alles wat goed is ondanks dat?

En waarom ransomware (en dus ook diefstal van gegevens) tegenwoordig zo hard toeneemt? Simpelweg omdat we meer zijn gaan vertrouwen op onze digitale gegevens opslag, dus het interssanter is voor criminelen, in combinatie dat met crypto valuta het tegenwoordig heel veel makkelijker is om geld te vragen. Geen koffertje met contant geld in een park achterlaten, maar gewoon de handel overmaken.
mhnl1979 @FairPCsPlease31 maart 2024 12:06
Te meer reden om ervoor te zorgen dat bedrijven zo weinig mogelijk data 'nodig' hebben.
Wat er niet is, kun je niet stelen. Want die datahonger van bedrijven, inclusief kopieën van je ID bewijs, moet ook stoppen om deze reden.
Tweakert2020 @FairPCsPlease31 maart 2024 09:02
Het is wel iets om suïcidaal van te worden, te zien hoe de criminaliteit zo aan het toenemen is. Ik doe hard mijn best om het leven wel vol te houden
Ik hoop dat als je echt met suïcidale gedachtes rond loopt je daar al hulp voor hebt, zo niet laat weten en ik probeer je te helpen.
FairPCsPlease @Tweakert202031 maart 2024 20:51
Dank voor de zorgen, idem @MtlSnk en @MaxxBass en sorry als ik nodeloos bezorgd maak. Ik heb een heel systeem van zorg om mij heen, leef al sinds de jaren '90 met de psychische kwetsbaarheid dat ik mij wereldleed teveel aantrek en heb hulp van ggz, medicatie, netwerk van vrienden, familie, collega's. Dus het klinkt erger dan het is: verlangen naar het einde is een doorlopend thema en ik kijk ernaar uit deze wereld niet meer mee te hoeven maken, maar ik zie ook goede dingen die er wel zijn en goede dingen die ik zelf kan doen, zolang ik er nog ben en het natuurlijk einde afwacht. En inderdaad, minimaliseren van nieuws intake hoort daar ook bij. Ik bezoek eigenlijk te vaak NOS.nl, als ik ergens iets opvang over wat er gebeurt is en ik wil weten waar het over gaat, maar standaard zoek ik nieuws niet op, uitgezonderd de regionale omroep, maar helaas besteden ook die steeds meer aandacht aan misdaad. Maar inderdaad, zoals @Aiii hierboven zij, perception bias en streven naar aandacht trekken naar hun site zal ook bij de regionale omroep een rol spelen.

[Reactie gewijzigd door FairPCsPlease op 22 juli 2024 16:44]

memphis @FairPCsPlease31 maart 2024 09:49
Dat de criminaliteit op straat meer toeneemt kent een aantal redenen en het begint al met de jarenlange bezuinigingen bij de politie waardoor korpsen flink uitgedund zijn met bureau's en personeel. Dat samen met de open grenzen geeft veel vrijheid aan (buitenlandse) bendes/criminelen om hier te opereren.
Betreffende de computercriminaliteit, de computerkennis van de gemiddelde gebruiker neemt steeds meer af als ook men steeds meer automatisch vertrouwd op de standaard beveiligingtools die met een OS mee komt waardoor men steeds minder oplettend wordt. Zeker op dit moment vooral onder de ouderen zijn er nog veel computer-analfabeten maar zie ook bij de jeugd dat men minder bedreven is in een iets meer dieper gaande technologie dan alleen het gebruik ervan.
SirBlade @memphis31 maart 2024 14:32
Laten we ook niet vergeten dat Rusland dit soort groepen gedoogd zolang ze geen Russische doelen aanvallen. Het installeren (zonder het te gebruiken) van een Russisch keyboard kan voldoende zijn om een geautomatiseerde aanval te laten stoppen.
dhrto @FairPCsPlease31 maart 2024 07:33
'mijn god, hoe is het mogelijk en hoe kunnen mensen zo egoïstisch zijn?'
Dat is nou eenmaal de aard van het beestje. Eén van de kern eigenschappen van de mens (en net als ieder dier eigenlijk).We zullen altijd datgene beschermen waarvan we vinden dat dat van 'ons' is of ons goedrecht is. Op welke manier hangt af van de omstandigheden.

[Reactie gewijzigd door dhrto op 22 juli 2024 16:44]

phamoen @dhrto31 maart 2024 08:07
Volgens mij wordt er geargumenteerd dat dit niet perse de aard van het beestje is, maar dat juist deze fatalistische houding van, het is de aard van het beestje, het verergert.
Daar valt iets voor te zeggen. Iets minder ikke ikke ikke en de rest kan stikken. Iets meer, ik heb het al prima laat ik de wereld iets mooier maken ipv een grotere auto hebben en 3 keer per jaar vliegen.
koenraad @FairPCsPlease31 maart 2024 08:27
mijn god, hoe is het mogelijk en hoe kunnen mensen zo egoïstisch zijn?'
Gebrek aan liefde en respect.
MtlSnk @FairPCsPlease31 maart 2024 08:55
Gezien de woorden die je gebruikt; praat erover met mensen in je omgeving of bel/chat anoniem: https://www.113.nl/
Blokker_1999
@MtlSnk31 maart 2024 10:52
En voor de Belgen onder ons https://www.zelfmoord1813.be/
Banjy @FairPCsPlease31 maart 2024 09:04
Minder het nieuws volgen. Dat is biased naar negatief nieuws van over de hele wereld. Probeer boeken te lezen die feiten gebaseerd zijn, bekende is Factfulness

Oh en vergeet leeftijd niet, hoe ouder je wordt hoe meer je gaat denken dat het verleden beter was dan nu.
FairPCsPlease @Banjy31 maart 2024 20:54
Ik ben ermee bekend, het boek van Hans Rosling en heb het gelezen. Maar gezien mijn reactie van vanochtend trap ik er af en toe toch nog in, de negativity bias.
Minimise @FairPCsPlease31 maart 2024 10:13
Belangrijker is: Wat hebben mensen eraan als de data van de website lekt? De meesten hosten alleen maar een paar waardeloze HTML bestanden zonder database die je toch al gratis van hun website af kon scrapen.
sircampalot @FairPCsPlease31 maart 2024 12:27
"ik zie het allemaal steeds vaker in het nieuws"

Zo kan je afleiden dat het nieuws in dergelijke mate bepaalt hoe je over zaken denkt.
HellStorm666 @FairPCsPlease31 maart 2024 12:47
Dat is het "red car syndrome" (Baader-Meinhof phenomenon).
Doordat je er meer van bewust bent, je er meer op let en het je meer en vaker opvalt.
Azbest @FairPCsPlease31 maart 2024 13:25
In linkse tijden is er ook genoeg criminaliteit te vinden. Corruptie kent geen vast stramien, in de basis heb je zwakke mensen nodig. Die kun je gemakkelijk kneden en beïnvloeden.

Kapitalisme is een opportunistisch iets en kom je daarom ook op plekken tegen waar de wet en moraal ophoud te bestaan. Echter, is kapitalisme dan de oorzaak of een gevolg van?
MaxxBass @FairPCsPlease31 maart 2024 13:44
Sucidaal moet je er niet van worden hoor, zoek dan echt hulp. Geen enkele 0 of 1 is je leven waard.
Bommelaar @FairPCsPlease31 maart 2024 15:06
Ik kijk al jaren geen nieuws meer, besteed je tijd liever aan leuke, positieve dingen. Zoals tijd doorbrengen met de mensen die je dierbaar zijn. Aanrader!

[Reactie gewijzigd door Bommelaar op 22 juli 2024 16:44]

Q 31 maart 2024 11:22
Wat het artikel niet benoemd: cryptocurrencies maken dit soort aanvallen exclusief mogelijk.

Je kunt geld ontvangen zonder getraceerd te worden of als aanvaller in een land te zitten waar je ongrijpbaar bent.

Er is naar mijn idee geen andere realistische methode om als aanvaller aan je geld te komen zonder gepakt te worden.

Ik denk: pak crypto aan - en dat kan absoluut - en zie hoe deze aanvaller afnemen of verdwijnen.

Ik weet dat crypto wel populair is hier op Tweakers, er is een vocale groep, maar ik vind jouw persoonlijke winst minder relevant dan een stabiele samenleving.
kodak
@Q31 maart 2024 14:44
Ransomware is een vorm van afpersen en oplichten. Dat de criminelen daarbij zo anoniem mogelijk proberen te zijn om de pakkans te verkleinen en de slachtoffers extra te benadelen is duidelijk. Maar absoluut niet nieuw of exclusief afhankelijk van cryptovaluta. Hooguit zijn cryptovaluta veel makkelijk. Maar ze kunnen net zo goed cadeaukaarten gebruiken, of cash naar katvangers versturen en genoegen nemen met minder winst.

Anoniem verhandelen van cryptovaluta pakt men al aan. Het zal eerder helpen om het betalen van criminelen te verbieden. Het hele verdienmodel van afpersen hangt namelijk af van de wil en mogelijkheid om de criminelen te betalen, zelfs al maken we cryprovaluta verboden.
Q @kodak31 maart 2024 18:34
Cadeaukaarten, serieus? 🤡
Iemand een paar ton aftroggelen via cadeaukaarten?

Cryptocurrencies zijn de enige route om als aanvaller serieus geld te verdienen zonder risico.
En katvangers kunnen ook niet dit soort grote bedragen aan + de risico’s dat ze jou identificeren is zoveel groter.

Laten we wel eerlijk blijven met elkaar.

[Reactie gewijzigd door Q op 22 juli 2024 16:44]

kodak
@Q1 april 2024 17:04
Het punt is dat de criminelen kiezen voor een verdienmodel en cryptovaluta vooral een middel is. Jou uitgangspunt is dat de criminelen slechts genoegen nemen met tonnen, terwijl ransomware net zo goed gaat (en ging) om kleine bedragen. Ransomware gaat (en ging) niet slechts om grote afpersing en oplichting. En dus ook niet slechtd om cryptovaluta. Cryptovaluta is dus maar een deel van het probleem. Maar het overkoepelende is dat slachtoffers betalen, zich dus laten afpersen en de betaalmiddelen (cryptovaluta, prepaid creditcards, cadeaukaarten, cash, waardemetaal, juwelen enz) maar genoeg blijven gebruiken met het doel de criminelen hun zin te geven. Een middel verbieden zorgt er dus voor dat de criminelen van betaalmiddelen wisselen en bijvoorbeeld genoegen nemen met minder geld en meer slachtoffers. Natuurlijk kan je hopen dat als criminelen het lastiger krijgen ze stoppen, maar dat lijkt me een illusie. Criminelen zijn vaak opportunistisch die graag slachtoffers maken om te verdienen, niet normale ondernemers die het rechte pad op gaan omdat wij graag een betaalmiddel willen verbieden terwijl ze slachtoffers kunnen maken en blijven verdienen.
FrankHe @Q31 maart 2024 12:24
Helemaal ontraceerbaar zijn cryptotransacties niet, opsporingsdiensten zijn in staat heel veel te achterhalen, het probleem kan inderdaad zijn dat hel geld ergens terechtkomt waar de diensten geen (betrouwbare) contacten hebben.

[Reactie gewijzigd door FrankHe op 22 juli 2024 16:44]

echtwaar? @Q31 maart 2024 18:15
Onzin dan komen de money mules gewoon weer breder ingezet.
Vroeger kon je toch ook wel iemand afpersen.
Ik zou daar als afperser zelfs de voorkeur aan geven ten opzichte van traceerbare crypto.
Q @vhartong31 maart 2024 21:55
Ja transacties zijn bij de meeste cryptocurrencies publiek, maar dat wil niet zeggen dat je weet wie achter een bepaalde wallet zit. Dus dat is geen goed punt.

Dan je voorbeeld over vrijheid van meningsuiting is wat mij betreft gewoon zo absurd onjuist, het lijkt wel te kwader trouw. Idem voor de (snel)wegen.

Je argument is zo zwak wat mij betreft, omdat vrijheid van meningsuiting en (snel)wegen voornamelijk (99.9%) nuttig zijn en enorm veel waarde hebben voor de samenleving. Cryptocurrencies hebben voornamelijk een puur negatieve impact op de samenleving, als je het mij vraagt. Dat is zo'n enorm (evident) verschil, daarmee gaat de hele vergelijking op zijn kant.

Dus crypto aanpakken heeft alleen maar voordelen en geen nadelen. En handelen in dit soort gestolen data is al strafbaar, dus tja.

[Reactie gewijzigd door Q op 22 juli 2024 16:44]

vhartong @Q1 april 2024 00:28
Je hebt compleet gelijk dat het een zeer zwak argument is. Maar dat heb ik juist zo gekozen omdat het argument de andere kant op net zo zwak is:
“Cryptocurrencies hebben voornamelijk een puur negatieve impact op de samenleving, als je het mij vraagt. Dat is zo'n enorm (evident) verschil, daarmee gaat de hele vergelijking op zijn kant.”

Waar blijkt dat uit? Bron? Ik kan me zomaar voorstellen dat een wereld best gebaat is bij een decentrale publieke blockchain die gebruikt kan worden voor verscheidene maatschappelijke doeleinden.

Als laatste vraag:
Is de datahandel al strafbaar als zodanig dat het downloaden en in bezit zijn van de bestanden al strafbaar is?
joepsel @vhartong1 april 2024 02:35
Als laatste vraag:
Is de datahandel al strafbaar als zodanig dat het downloaden en in bezit zijn van de bestanden al strafbaar is?
Artikel 139g Wetboek van Strafrecht
https://wetten.overheid.n...z=2019-08-01&g=2019-08-01
vhartong @Q1 april 2024 00:44
Overigens nog even reagerend op hoe idioot het voorbeeld van auto en snelweg is, dit is al eens gedaan voor brandstof diefstal, alleen heet het dan een filefuik:
https://www.autoblog.nl/n...wordt-niet-vervolgd-53053

Infrastructuur wordt dan dus stilgelegd die de criminelen gebruiken om hen te hinderen en uiteindelijk te kunnen arresteren. En ja, ik begrijp dat het voorbeeld niet 1 op 1 klopt en dat cryptomunten niet een algemeen maatschappelijk doel bieden (althans, op dit moment) maar ik vind het een slippery slope en daarom ben ik er geen voorstander van.
Logan 31 maart 2024 11:19
Is het misschien een idee om bij wet strafbaar te maken om geld over te maken aan ransomwarebendes/ criminele organisatie?
wildhagen
@Logan31 maart 2024 12:00
In theorie heel mooi, maar hoe ga je zoiets handhaven?

Hoe weet je of die betaling aan Jan Janssen Helpdeskservice BV een legitieme betaling voor normale hulp is, of een verkapt bedrijfje/katvanger voor een ransomware-aanval?

Dat lijkt me ondoenlijk om te bewijzen, en dan wordt zo'n verbod een niet-handhaafbare papieren tijger. Daar schiet je ook niets mee op.
Orangelights23 @wildhagen31 maart 2024 12:53
Goed punt. Feit is dat de meeste ransomwarebetalingen in crypto zijn. Dat is al een perfecte aanleiding voor opsporingsdiensten als startpunt.

Hoe dan ook, het zou verplicht moeten zijn voor organisaties om officieel te melden dat zij slachtoffer van ransomware zijn geworden. In theorie is dat al het geval: een melding bij de AP moet gedaan worden indien ongeautoriseerden toegang hebben gehad tot persoonsgegevens. Als een bestand ook maar één naam bevat, is er al sprake van een datalek. Ik adviseer mijn klanten om dit te doen, met name om verdere imagoschade te voorkomen als uitlekt dat ze slachtoffer zijn geworden, maar dit niet hebben gemeld.
lenwar
@wildhagen31 maart 2024 13:26
Handhaving is inderdaad een ding natuurlijk.

Echter: De meeste bedrijven/mensen willen zich aan de wet houden. Door het expliciet strafbaar te maken zal in elk geval helpen.
Niet 100%, maar in elk geval iets.

Je ziet nu ook dat bedrijven zich melden wanneer ze slachtoffer zijn van een aanval, zoals de wet voorschrijft.
Dan0sz 31 maart 2024 07:39
[Dit moest een reactie op emphy zijn. Verwijderd.]

[Reactie gewijzigd door Dan0sz op 22 juli 2024 16:44]

BlueTooth76 31 maart 2024 11:11
Het betalen van losgeld bij ransomware moet strafbaar worden. Dan zal er een paar keer nog data uitlekken maar als er niet betaald wordt, is er ook geen interesse meer om slachtoffers te zoeken.

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