'Grote ransomwarebende BianLian versleutelt geen data meer, steelt alleen nog'

Amerikaanse en Australische autoriteiten waarschuwen dat meerdere grote ransomwarebendes, waaronder het beruchte BianLian, in hun aanvallen niet meer aan versleuteling doen. Deze bendes stelen alleen nog data voor afpersing. Experts zien die verschuiving al een tijd plaatsvinden.

De Australische Signals Directorate heeft een advisory over de BianLian-ransomwarebende bijgewerkt. In die advisory schrijft de instantie, samen met andere Australische cybersecurityorganisaties en met de Amerikaanse politiedienst FBI dat zij nieuwe activiteiten van BianLian heeft waargenomen, onder andere tegen kritieke infrastructuur in de Verenigde Staten. De groep lijkt via het remote desktop protocol binnen te dringen bij bedrijven en data via FTP te exfiltreren.

Opvallend aan de rapportage is dat BianLian volgens de instanties helemaal geen zogenaamd dubbel afpersingsmodel meer gebruikt. Ransomwarebendes zijn de laatste jaren bijna volledig overgestapt op dat dubbele model, waarbij ze data niet enkel meer versleutelen, maar ook dreigen die openbaar te maken. Dat vergroot de kansen dat slachtoffers betalen. BianLian is daar nu van afgestapt: de groep zou sinds vorig jaar al hebben geëxperimenteerd met alleen nog het stelen van data en sinds begin dit jaar daar helemaal op zijn overgestapt.

Dat is een verschuiving binnen ransomware die experts al een tijdje zien. Tweakers sprak begin dit jaar met experts die dat voorzichtig zien gebeuren. Maar begin dit jaar leek het dubbele afpersingsmodel nog gemeengoed te zijn. Slechts een handjevol bendes was overgestapt op enkel nog datadiefstal in plaats van diefstal én versleuteling. Nu lijkt die verschuiving ook de grote bendes te bereiken: BianLian is een van de grotere en beruchtere ransomwarebendes die er zijn. Dat BianLian daar eerder mee experimenteerde, was overigens al wel langer bekend, maar niet dat de bende daar definitief op was overgestapt.

De Australische en Amerikaanse instanties noemen geen expliciete reden waarom de bende op het enkelvoudige afpersingsmodel is overgestapt. In het algemeen hebben experts daar wel verklaringen voor. Zo is versleuteling en dan met name succesvolle ontsleuteling technisch ingewikkeld. Ook zijn bedrijven steeds vaker voorbereid op versleuteling, doordat ze betere beveiliging en werkende back-ups hebben.