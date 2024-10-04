Ransomwaregroep lekt 53.900 documenten met medische informatie van Belgen

De ransomwaregroep Killsec heeft alsnog 53.900 documenten met gevoelige medische informatie van Belgische patiënten online gezet, nadat ze die eerder stalen bij de firma MediCheck. Het bedrijf contacteert alle personen die genoemd worden in de documenten.

HLN schrijft dat de onderhandelingen tussen MediCheck, dat controleartsen uitstuurt voor werkgevers, en Killsec zijn mislukt. De hackersgroepering lekte vervolgens de documenten op het darkweb, waar iedereen ze in principe gratis kan bekijken. De gegevens bevatten namen en adressen van de patiënten en betrokken artsen, alsook of de patiënt volgens hen terecht afwezig is of niet. In sommige gevallen noemen de verslagen ook symptomen zoals spierpijn of duizeligheid en medicijnen die werden voorgeschreven.

Volgens MediCheck-ceo Dina De Haeck komt dat omdat het over verslagen gaat die voor de patiënt bestemd zijn en 'de werkgever die nooit krijgt te zien'. Soms merkt een controlearts bepaalde zaken op en wil die nog aan de patiënt laten weten via een apart veld op het formulier. "De werkgever krijgt zelfs de naam van de controlearts niet te zien."

Normaal zou MediCheck vandaag alle personen contacteren die in de documenten worden genoemd, al wordt dat nog een hele klus. Het bedrijf ligt sinds het datalek zo goed als stil en verwacht volgende week pas weer op te starten. Verder geeft De Haeck aan dat MediCheck voortaan nauw wil samenwerken met het Centrum voor Cybersecurity België en elk kwartaal een beveiligingsaudit gaat uitvoeren.

MediCheck bevestigde eind september dat Killsec de patiëntendata heeft kunnen onderscheppen. Penbox, dat als tussenpersoon werkt voor grote verzekeringsfirma's, werd begin september eveneens getroffen door de hackersgroep. Het Brusselse bedrijf heeft losgeld betaald en kon zo de publicatie van de uitgelekte gegevens blijkbaar vermijden.

MediCheck werkt voor driehonderd bedrijven. Via het bedrijf kunnen werknemers zich ziek melden en MediCheck verzorgt het contact tussen de patiënten en controleartsen. Tot de klanten van het bedrijf behoren grote bedrijven als bpost, H&M en Lidl.