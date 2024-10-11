Cybercriminelen stalen mogelijk gegevens werknemers en patenten Casio

Cybercriminelen claimen dat er verschillende gevoelige gegevens gestolen zijn van Casio. Het Japanse techbedrijf erkende dat er op 5 oktober een datalek heeft plaatsgevonden, maar deelde geen details over de gegevens die daarbij mogelijk betrokken zijn.

Het bedrijf erkende op 8 oktober dat het enkele dagen daarvoor slachtoffer was van een cyberaanval waardoor bepaalde services verstoord werden. Casio doet nog onderzoek naar de gevolgen van de ongeoorloofde toegang tot zijn systemen en heeft tot dusver geen details over de mogelijk gestolen gegevens gedeeld.

BleepingComputer meldt dat een relatief kleinschalige ransomwarebende achter de cyberaanval claimt te zitten. De bende zegt over ruim 200GB aan bedrijfsgegevens van Casio te beschikken, waaronder persoonsgegevens van werknemers, patenten en andere 'vertrouwelijke informatie'. De claims van de bende zijn vooralsnog niet geverifieerd.