QNAP brengt firmware-update QTS 5.2 met onder andere ransomwarebeveiliging uit

QNAP heeft een firmware-update uitgebracht voor zijn NAS-systemen. In QTS 5.2 zit een nieuw 'Security Center' dat de netwerkschijven tegen ransomware moet beschermen. Ook is het mogelijk back-ups te maken van systeemconfiguraties en om images van Windows-pc's te maken.

QNAP heeft QTA 5.2 vrijgegeven als definitieve versie, nadat die er eerder al als bèta was. Het gaat om een grote update met veel functionaliteiten, waarvan de meest opvallende het Security Center is. Dat is een functionaliteit waarbij bestanden actief worden gescand op verdachte activiteit. Als er bijvoorbeeld plotseling veel versleutelde bestanden worden toegevoegd of bestaande bestanden worden versleuteld, maakt het systeem automatisch een nieuwe back-up of blokkeert het processen. Daarmee verwacht QNAP dat ransomwareaanvallen kunnen worden gestopt. In de afgelopen jaren zijn er meerdere ransomwareaanvallen voorgekomen op QNAP-systemen. Dat gebeurde ook bij consumenten, die doorgaans geen interessante ransomwareslachtoffers zijn maar soms wel publiek benaderbare NAS'sen hebben.

Er zitten ook meerdere andere beveiligingsverbeteringen in de firmware. Zo ondersteunt de firmware nu OpenSSL LTS 3.0.9 en krijgt het integratie voor AppArmor. Daarnaast wordt er ondersteuning voor de TCG Ruby-standaard voor Self Encrypting Drives toegevoegd. Ruby is een moderne standaard voor schijven met een SED-controller. Dat is vooral interessant voor NAS'sen met NVMe-schijven, maar in de praktijk zullen vooral zakelijke gebruikers in datacenters daar iets aan hebben.

QTS 5.2 ondersteunt vooraan ook Kernel Mode SMB Daemon, een versnellingstechnologie waar vooral flashopslag sneller van wordt. Verder moeten NAS'sen tot wel dertig procent sneller kunnen worden opgestart en afgesloten en het wordt makkelijker NAS'sen beter te integreren met Active Directory-domeinen.

Het wordt met de nieuwe firmware verder ook mogelijk om een back-up te maken van de systeemconfiguraties van een NAS. Gebruikers hoeven dan bij een reset niet meer alles opnieuw in te stellen. Tot slot wordt het via de bijbehorende NetBak PC Agent-software mogelijk een image van Windows te maken en weer te herstellen.