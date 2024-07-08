QNAP brengt goedkopere TS-432X-nas en TS-632X-nas met 10GbE-ondersteuning uit

QNAP Systems introduceert twee relatief goedkope nas-systemen voor de zakelijke markt. De Taiwanese fabrikant richt zich met de TS-432X en TS-632X op kleine tot middelgrote bedrijven. Beide modellen beschikken over een quadcoreprocessor en 2,5GbE/10GbE-poorten.

De TS-432X bevat vier 3,5"-SATA-schijfsleuven, terwijl de TS-632X er zes heeft. Beide nas-systemen zijn uitgerust met een 2,0GHz-Alpine AL524-processor van AnnapurnaLabs. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig dat uitbreidbaar is tot 16GB. Naast een enkele 10Gbit-ethernetpoort zijn er twee 2,5Gbit-ethernetpoorten aanwezig. De nas-apparaten beschikken verder over twee USB 3.2 Gen 1-aansluitingen. QNAP heeft nog geen prijzen gedeeld van de nieuwe instapmodellen, maar spreekt van systemen voor 'een bescheiden budget'.

QNAP TS-632X
QNAP TS-632X

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 15:34
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08-07-2024 • 15:34

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QNAP TS-432X-4G

vanaf € 603,79

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QNAP TS-632X-4G

vanaf € 726,30

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lasharor 8 juli 2024 15:54
Ik zie weer een paar dingen waar ik mijn vraagtekens zet:
  • 2 2,5GBe poorten "extra"; wat moet je hier mee? Is dit voor redundancy? Maar, waarom dan niet gewoon 2x 10GBe?
  • Waarom 10GBe met een systeem dat alleen SATA schijven ondersteunt
  • Waarom geen M.2 sloten?
  • Waarom zo weinig geheugen?
Soms heb ik echt het gevoel dat fabrikanten random specificaties selecteren zodat ze kunnen pronken met features die niet logisch zijn.
To_Tall @lasharor8 juli 2024 16:06
De SATA bus kan tot 6Gbps verwerken.

Met 1Gbps lijn blijf je onder Max data verwerking die 10Gbps is dus best wel verantwoord.

Daarnaast zijn 10Gbps kaarten vaak niet compatibel met 2.5 of 5Gbps. Dus die 2 2.5Gbps is ook wel te verklaren. Zeker als je kijkt dat 2.5Gbps switches nog steeds veel goedkoper zijn dan 10Gbps switches.

Veel gebruikers gebruiken vaak alleen de opslag capaciteit die hebben niet bijzonder veel geheugen nodig. Wil je idd meer doen vms draaien mail server er van maken. Tja dan heb je meer geheugen nodig. Waarom zou een fabrikant 40 euro extra uitgeven als minder geheugen voor het gros van de gebruikers meer dan voldoende is. En de uitbreiding van het geheugen toe te laten?
YGDRASSIL @lasharor8 juli 2024 16:02
Stop er zes 8TB Samsung SATA ssd's in en je zou bij JBOD en perfecte parallelisatie een readspeed van 6x600MB/sec halen = 3.6 GByte per seconde.

Een 10GBe poort is 10 Gigabit oftewel max 1.25 GByte per second

Dus die netwerkpoort van 10GBit is niet overdreven.
Brad Pitt @YGDRASSIL8 juli 2024 16:19
Annapurna CPU dus deze berekening blijft helaas theoretisch en niet praktisch haalbaar ;)
tedades @Brad Pitt8 juli 2024 16:30
Ik heb een Asustor met 10Gb en twee 1Gb poorten. Die haalt door de CPU ook 'maar' ~300MB/s, zelfs met een lokale kopie. Dus een 2,5Gb verbinding zou daar ook werken. Mogelijk als meerdere gebruikers dezelfde data uitlezen de 10Gb beter is.
Mijn nieuwe NAS heeft een i9-12900H die met grotere hoeveelheden data verwerken minder problemen heeft.
hottestbrain @lasharor8 juli 2024 15:59
  • Ik vermoed dat de 2.5GBe poorten zijn voor mensen die geen SFP willen gebruiken, of de SFP voor WAN inzetten, maar intern koper lan hebben.
  • Er zit een pcie slot in voor het geval je nvme wil draaien.
  • Geen M2, want instapmodel en dat drijft de prijs op terwijl niet iedereen daar behoefte aan heeft
  • Voor ram, idem aan bovenstaande punt
TD-er @hottestbrain8 juli 2024 22:11
Dat er SFP+ poorten op zitten voor de 10 Gbps is iets wat zeker wel in het artikel had moeten staan.

Die SFP+ poorten gebruik je voor ofwel een DAC kabel of een SFP+ module (vaak naar glas, maar er bestaan er ook naar RJ45)

Als je dus 10Gbps wilt gebruiken zul je nog moeten investeren in ofwel een SFP+ module, of dus een DAC kabel.
Die laatste is wel goedkoop, maar maar zeer beperkt qua lengte en nogal onpraktisch stug voor op of onder je bureau.
SRI @lasharor8 juli 2024 15:57
Vaak is er een cache (zowel op de schijven als eventueel misschien in het werkgeheugen) waardoor je kort wel die piek kan gebruiken?

Waarom zo weinig geheugen? Om de prijs lager te houden. Afhankelijk van wat je doet is 4GB meer dan genoeg. Is het te weinig dan prik je er zelf toch wat bij (of koop je een duurder model).

En geen idee maar misschien ondersteunt die soc geen twee keer 10? Bedoel die drie poorten die ze nu samen hebben is in totaal ‘maar’ 15, niet 20.
GewoonWatSpulle @lasharor8 juli 2024 16:47
Nou hoeveel apparaten heb jij in huis dat die 10G verbinding nodig hebben? En hoeveel apparaten zouden verder via 2.5G prima voorzien zijn? Denk bijv. aan 10G "direct" van NAS naar je hoofd PC, en 2x 2.5G naar 2 verschillende switches en/of access points? Tuurlijk voor de budget thuis gebruikers niet heel relevant maar die zijn ook prima voorzien met een 1G NAS en een beetje geduld als ze die telefoon/actioncam video's uploaden.
shades @lasharor9 juli 2024 07:22
QNAP is nog altijd in de kern een NAS, met de mogelijkheid om wat apps te draaien. Ik geef toe dat 4G snel te weinig is als je veel extra's installeert - maar het bljift gewoon een NAS.
Wil je fancy dingen doen, maak dan zelf een NAS of zet er een applicatie server naast. Ik moet zeggen dat genoeg non-propriety alternatieven zijn hiervoor: truenas/freenas, unraid. Ik heb zelf alleen ervaring met unraid (want ik wilde geen raid op mijn disken) en ben daar zeer tevreden mee - Pak je oude gamesysteem bijvoorbeeld en go. Meestal ideale is een mobo met 2 m2 sloten en 4+ sata. Als dat ze weinig is zet er een hba controller is van lci ofzo (heb ik ook gedaan). Die 2 m2 sloten configureer je dan als raid 1 cache voor je home folders
phubert
@lasharor8 juli 2024 16:35
QNAP ondersteunt geen redundantie zoals Synology dat met HA wel heeft. Enkel QuTS-Hero zou dit ondersteunen maar dit model heeft geen ondersteuning voor dit type OS enkel QTS.

Ik kom veel QNAP tegen in het dagelijkse leven maar zou deze modellen voor de 'zakelijke markt' nooit inzetten.
hippy3000 @lasharor8 juli 2024 18:40
In RAID kan je met SATA schijven met gemak 10gbit satureren.
dasiro @lasharor8 juli 2024 18:45
M.2 is een interface en daar kunnen 2 verschillende protocollen over lopen die niet altijd compatibel zijn met elkaar: NVMe PCI-express en SATA, daarom er een extra uitsparing is voor SATA-interfaces.

hier zie je mooi de fysieke verschillen
SG @lasharor9 juli 2024 11:43
Omdat chipset daar de lanes voorheeft of uitsturing of die bandbreedte bied aan de onboard nic chip
witstert @lasharor9 juli 2024 15:03
Am I incorrect in thinking there are M2 carriers to replace 3.5" HDDs?
tja 8 juli 2024 15:48
kijk naar een alternatief voor synology nu deze zijn eigen schrijven blijft pushen tegen bizar veel hogere prijzen. kijk ook naar zelfbouw voor een 100tb NAS.
To_Tall @tja8 juli 2024 16:10
100tb Nas?? Ik heb liever een bas met 8x 2 of 4 Tb schijven dan grotere schijven. Zeker gezien een reguliere van we. 4Tb disk al een aantal uur inbeslag neemt wordt het risico bij een extra uitval op data verlies alleen maar groter.

Daarom werken ze nog steeds in data centers vaak met disks met een lagere capaciteit dan 1Tb. Ja meer schijven en stroom nodig. Maar rebuilden van de disk is veel sneller klaar en risico op data löss is daarmee ook kleiner.
lowfi @To_Tall8 juli 2024 17:28
Lagere capaciteit dan 1TB? Heb je daar ook een bron voor? Ik dacht dat de mega grote SSDs (>30TB) gemeengoed aan het raken waren in datacenters...
Navi @lowfi8 juli 2024 21:13
Gemeengoed is een groot woord, ze bestaan, maar ze zijn ook ontzettend prijzig, zo’n 8000 euro voor 30TB, dus echt heel veel worden ze niet ingezet.
lowfi @Navi9 juli 2024 08:25
Ook met volume korting voor de google aws MS onder ons? ;)

Kan me vooral niet voorstellen dat er datacenters zijn die hun servers volhangen met 1TB (spinning) disks.
Navi @lowfi9 juli 2024 10:06
1TB spinners is weer het andere uiterste, die zullen er niet veel meer zijn.
aadje93 @To_Tall8 juli 2024 19:35
rebuild is geen factor in dataverlies, altijd een 2e machine (liefst bij iemand anders thuis verbonden met VPN) hebben voor backup. Raid is geen backup.

En ja sommige mensen hebben wat meer data honger dan anderen ;) (kijkt naar zijn eigen dubbele 24 disk machines in het rack)
phubert
@tja8 juli 2024 16:39
Synology is in algemene zin zijn eigen producten aan het pushen, neemt niet weg dat je gewoon schijven van andere merken kan gebruiken. De schrijven van Synology zijn afkomstig van Toshiba, mijn ervaring is wel oke, echter luidruchtig wat een stille NAS als Synology ontsiert.
tja @phubert8 juli 2024 18:10
ging mij om een 8 bay NAS.
als ik naar de compatibility lijst kijk bij grotere schrijven dan is het allemaal synology schrijven. ik gebruik zelf nu 5x HGST/WD schijven in mijn open systeem en hoor ze niet. ik heb contact gehad met synology over dit en ze hebben het over een aparte firmware dacht ik waardoor ze beter konden troubleshooten dacht ik. wat het ook mag zijn, als ik 2x zo duur uit ben voor een NAS dan gaat de lol er af en kijk ik naar andere mogelijkheden.

Overweeg nu een zelfbouw systeem met krachtigere hardware. vervangende componenten zijn minder gebonden aan een leverancier maar je hebt ook mooie software van b.v synology niet.
Firestorm666 @tja8 juli 2024 19:12
Steek er gewoon schijven in die je zelf wilt. In de praktijk merk je er totaal niks van, die schijven gaan even snel kapot als die wat op het lijstje staan hoor ;). SATA poort is een SATA poort.

Geheugen op een QVL lijst is nog zo iets, die wat niet op een QVL lijst staan werken even goed.

Dat is alsof je automerk zegt: enkel bij tankstation xyx heeft benzine die wij ondersteunen.

Dat van die firmware kan wel kloppen, maar ook hier weer, maakt in de praktijk echt niks uit.
tja @Firestorm6669 juli 2024 01:05
begrijp het maar ben beetje van slag van mijn ervaring met synology. dingetje wat ik heb.
SG @Firestorm6669 juli 2024 07:17
QVL is validatie van wat werkt wel en wat werkt beter en wat werkt niet . Dus en wat niet in de QVL staat is wildcard. Voor memory als stock aanstuurt zal 99% 2 sloten goed doen 4sloten 90%
Dat heeft te maken met de qualiteit en bin van memory chips de zwakste chip bepaald. Naast memory dimm PCB routing . Ook routing dimm naar cpu socket yield bin cpu en 2 of 4 dimmsloten op mobo.
2 of 4 dimms gebruiken maakt veel uit.
Een mobo met veel betere routing kan mindere dimm wel voldoen op stock 2stuks in gebruik. Op andere mobo bijvoorbeeld net niet. 4stuks in gebruik werkt op beide mobo niet. Waar top dimm op stock wel werkt in geval van 4 stuks in gebruik.
Als je OC mem buiten QVL op stock gaat draaien is er marge over en gebruik je de betere chips en PCB . Voor NAS zou ik ook liever een ECC gaan een 4 series AM5 Epic.
Ben van plan om mijn Windows 2012 home server af te bouwen en voor NAS te gaan.
Heb 10GB netwerk deel en 10GB uplinks dus 10GB Nas is welkom maar lage instap prijs krijg je er ook de cpu en lanes niet voor terug dus dit is 10gb nas met handicap.
Weinig lanes zal geen 4.0 zijn eerder beperkt aantal 2.0 of 3.0 PCI-e.
Laat staan of het ding die 10gb kan verzadigen. Kijk wel uit naar reviews of toch wat is.
Madshark @phubert9 juli 2024 03:40
Synology is in algemene zin zijn eigen producten aan het pushen, neemt niet weg dat je gewoon schijven van andere merken kan gebruiken.
Nog wel, totdat er een moment komt dat features alleen nog maar exclusief voor Synology disken/SSD's gaan worden.

En wellicht is het begin al gemaakt. Sinds een recente DSM7 release, is er geen mogelijkheid meer de S.M.A.R.T. data van je disken uit te lezen. Geheel uit het UI verwijderd. :(

En niet te vergeten, de nag meldingen als er 3rd party so-dimms geplaatst zijn. (terwijl ze hiervoor jaren lang zonder issues werken)

[Reactie gewijzigd door Madshark op 22 juli 2024 17:23]

phubert
@Madshark9 juli 2024 19:06
QNAP doet dit ook bij support-aanvragen. Dan wordt verwacht dat je een uitdraai van het systeem overlegt maar wijzen deze af als ze niet direct artikelen herkennen. Zelfs HDD/SSD/Memory uit eigen lijst compatibiliteit moet je ze erop wijzen.

Ik vraag me af hoelang Synology dit beleid vol kan houden zonder klanten te verliezen, zeker met de vele alternatieven op de markt.
BHD294 8 juli 2024 15:57
Alpine processor?
Nog nooit van gehoord.
Benieuwd naar de prijzen van beide nassen.

[Reactie gewijzigd door BHD294 op 22 juli 2024 17:23]

Navi @BHD2948 juli 2024 15:59
Gebruiken ze al langer, zijn ARM processoren.

AnnapurnaLabs is overigens van Amazon, je kunt ook AWS instances met deze cpu huren.
BHD294 @Navi8 juli 2024 16:01
Ah ,ok, kon het niet goed vinden online.
Even verder googlen met jou info. Bedankt.
Homeland 8 juli 2024 15:50
Bescheiden budget, dat is mogelijk 150euro voor een ZZP'er en 5k voor een organisatie?

Ziet er overigens uit als een magnetron.
Navi @Homeland 8 juli 2024 16:02
Reken voor het 4 bay model op zo’n 500-800 euro. Zonder disks.
phubert
@Navi8 juli 2024 16:45
Voor 500-800 euro zijn er genoeg alternatieven voor handen welke ook nog uitbreidbaar zijn, ik zie in deze uitgaven totaal geen meerwaarde.
SRI @Homeland 8 juli 2024 15:58
Je kan ook zelf een beetje relativeren als je naar soortgelijke systemen kijkt. Als ze deze voor 150 zouden gaan verkopen wil ik er wel eentje. Maar zal me niks verbazen als het ergens tussen de 800 en 1500 gaat worden.
kodak @SRI8 juli 2024 16:32
In 2021 bracht het bedrijf voor het midden- en kleinbedrijf een nas met ruimte voor 6 schijven uit voor ongeveer €1200. Als het daar boven gaat zitten ben ik wel benieuwd wat men bij tweakers of bij Qnap onder relatief goedkoop verstaat.
SRI @kodak8 juli 2024 17:11
Relatief goedkoop betekent niet ‘de goedkoopste’. Persoonlijk vind ik nassen voor de hardware sowieso best prijzig. Maar ja die 1200 ligt best in mijn gegokte bereik toch. En er is natuurlijk ook nog zoiets als inflatie.
Erwin1967 @SRI8 juli 2024 19:52
Je koopt niet enkel een stuk hardware maar ook de bijbehorende software en de bijbehorende softwareondersteuning. Het lijkt duur maar vergelijk het met een doorsnee laptop waar je gemakkelijk het dubbele voor betaald en er veel minder lang mee doet.
Brad Pitt @kodak8 juli 2024 20:00
In 2020 een 9-schijven versie (4x ssd, 5x harddisk) gekocht, de 932 versie. Heb daar toen €630 voor betaald.

Het is geen snelheidswonder maar voor mij (is gepopuleerd met 4x 250GB ssd en 5x 8TB harddisks in raid) voldoende en de prijs was achteraf zeer scherp.
BHD294 @Homeland 8 juli 2024 16:03
Dit ga je echt niet vinden deze specs voor 150 euro.
Als je überhaupt al een nas vind voor 150 euro met zoveel bays.

[Reactie gewijzigd door BHD294 op 22 juli 2024 17:23]

rickvdvulkaan 8 juli 2024 16:03
Wanneer moet dit op de markt komen dan?
Brad Pitt 8 juli 2024 16:11
Heb hier de 932 versie van, zelfde processor. Met 4 ssd's in qtier. Welnu, de 10Gb aansluiting is leuk, maar niet super nuttig.

Als gegevens uit de qtier cache komen waren er (heeeeel) soms pieken van 800MB/s, maar in de praktijk was een aansluiting via 2.5Gb goed genoeg, hiermee haal je dan 275MB/s ongeveer maximaal.

Toen de Mellanox 10Gb kaart besloot om na aanschaf van een 13600K de computer niet meer te laten opstarten gewoon alleen nog maar de 2.5Gb aansluiting gebruikt.

Mensen die daadwerkelijk 10Gb snelheden willen halen kunnen beter Annapurna gebaseerde apparaten overslaan, deze zijn echt traag (heb er 16GB geheugen in zitten). YMMV.

(De 4 ssd's ook in Raid 0 getest, maakt allemaal niet uit, in de praktijk trekt het apparaat het gewoon niet (voor mijn doel ("backup" en films streamen) alsnog snel zat dus dat is het niet))

[Reactie gewijzigd door Brad Pitt op 22 juli 2024 17:23]

register @Brad Pitt8 juli 2024 17:57
TS-932X heeft een AL324, geen AL524 zoals de nieuwe modellen waar het artikel over gaat.
Er zijn AFAICT nog erg weinig gegevens bekend over AL524, maar het is bijna zeker een andere chip want het ondersteunt PCIe v3.0, terwijl AL324 slechts PCIe 2.0 heeft.

De AL324, een 1.7GHz ARM Cortex A57 quadcore, is inderdaad traag en kan zijn dual 10GbE doorgaans niet satureren, zelfs niet eentje. AL524 draait op 2GHz , maar het is niet duidelijk of de A57s vervangen zijn door iets nieuwer.
Brad Pitt @register8 juli 2024 18:11
Deze zal best sneller zijn, maar wat er ook in zit, als iemand performance (als in daadwerkelijk 10Gb) nodig heeft deze niet nemen. Al laten ze op de Q-Nap video's die ze zelf maken geheel andere dingen zien.

Het blijven budget apparaten met relatief brakke hardware. Plus brakke software ook, qua veiligheid is het armoede troef.
leonbong
8 juli 2024 16:32
Een nas met alleen 6xsata trekt ook makkelijk 10Gbit vol.

Lijkt mij wel wat hoor deze nas, ik heb een model met veel ram 20GB en docker-containers. Echter in de loop van de tijd zijn het steeds minder dockers geworden steeds meer gewoon basis opslag.
Ik heb nog maar één docker en dat stopt ook binnenkort.

Omdat ik eigenlijk alleen nog maar documeten/foto's op sla geen "media" meer door de komst van de streamingsdiensten.
Ik mis wel overdrachtsnelheid voor foto's/videobewerking en heb nog hoog energieverbruik.

Wat dat betreft lijkt mij dit wel wat wel snelheid maar geen hardware overhead. Ik heb dus geen behoefte meer aan de speciale functies.
SG @leonbong9 juli 2024 11:53
Een nas met betere chip meer lanes ook nog 4.0pcie maakt het ook flink stuk duurder
mjl 8 juli 2024 20:49
Als deze Net zo goedkoop Als de 431p2 wordt toen Ik die in nov 2019 kocht (233 euro) mag deze wel vervangen worden, maar ik vrees dat de prijzen van toen wel verdubbeld zijn…
MornixRS 9 juli 2024 12:14
Als de prijs 400/500 euro wordt en 10GbE niet perse nodig dan kun je toch veel beter een QNAP TS-464 nemen? Twee keer zoveel geheugen en wél 2 m.2 slots.
Pokemoneuro 9 juli 2024 13:00
Ik vraag me toch echt af wat de marges zijn op die NAS apparaten!

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