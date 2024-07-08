QNAP brengt goedkopere TS-432X-nas en TS-632X-nas met 10GbE-ondersteuning uit

QNAP Systems introduceert twee relatief goedkope nas-systemen voor de zakelijke markt. De Taiwanese fabrikant richt zich met de TS-432X en TS-632X op kleine tot middelgrote bedrijven. Beide modellen beschikken over een quadcoreprocessor en 2,5GbE/10GbE-poorten.

De TS-432X bevat vier 3,5"-SATA-schijfsleuven, terwijl de TS-632X er zes heeft. Beide nas-systemen zijn uitgerust met een 2,0GHz-Alpine AL524-processor van AnnapurnaLabs. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig dat uitbreidbaar is tot 16GB. Naast een enkele 10Gbit-ethernetpoort zijn er twee 2,5Gbit-ethernetpoorten aanwezig. De nas-apparaten beschikken verder over twee USB 3.2 Gen 1-aansluitingen. QNAP heeft nog geen prijzen gedeeld van de nieuwe instapmodellen, maar spreekt van systemen voor 'een bescheiden budget'.