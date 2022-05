QNAP gaat bepaalde nas-systemen langer van beveiligingsupdates voorzien

QNAP gaat bepaalde nas-systemen langer van kritieke beveiligingsupdates voorzien, hoewel deze een end-of-lifestatus hebben. Dergelijke apparaten ontvangen nu tot oktober 2022 beveiligingsupdates.

Normaal gesproken geeft QNAP zijn eol-systemen vier jaar lang beveiligingsupdates. Het bedrijf geeft nu aan dat het bepaalde nas-systemen tot oktober blijft updaten om deze te beschermen tegen 'evoluerende securitydreigingen' en om gebruikers meer tijd te geven om hun apparaat te upgraden naar een nieuwer model.

Het gaat om x86-64bit-apparaten en nas-systemen met een Arm-chip die momenteel nog oudere versies van QTS draaien. Specifiek betreffen dat QTS-versies 4.2.6 en 4.3.3 uit mei 2017, 4.3.6 uit maart 2019 en 4.4.1 uit september 2019. De updates blijven beperkt tot patches voor kwetsbaarheden die als 'high' of 'kritiek' worden aangemerkt.

QNAP raadt gebruikers ook aan om nas-apparaten die eol zijn niet 'bloot te stellen' aan het internet om deze te beschermen tegen ongepatchte kwetsbaarheden. Het bedrijf gaf dat advies in januari ook al. Toen ging ransomware rond die werd gericht op QNAP-systemen die toegankelijk zijn via het internet. Dat betrof bijvoorbeeld DeadBolt. Ook Qlocker dook in januari weer op, schreef Bleeping Computer. QNAP riep gebruikers ook op om de upnp-functie van hun nas uit te zetten en portforwarding uit te schakelen in hun router.