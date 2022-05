Intel neemt chipfabrikant Tower Semiconductor over - update

Intel neemt Israëlische chipfabrikant Tower Semiconductor over. Dat doet het bedrijf ten behoeve van zijn Foundry Services, waarmee Intel chips voor andere bedrijven gaat produceren.

Intel maakt de overname op donderdag bekend. Er is een bedrag van 5,4 miljard dollar met de overname gemoeid. Intel krijgt met de overname toegang tot acht nieuwe chipfabrieken. Tower heeft een 'fab' die 150mm-wafers produceert, drie 200mm-fabrieken en een 300mm-fab. Die productielocaties zijn verdeeld over drie landen: Israël, de VS en Italië. TPSCo, een bedrijf dat voor 51 procent van Tower Semiconductor is, heeft nog drie 200mm-fabs en een 300mm-fabriek in Japan.

De overname is een onderdeel van Intels IDM 2.0-strategie. Het bedrijf onthulde die een jaar geleden. Daarmee wil Intel onder meer chips gaan produceren voor andere fabrikanten, als onderdeel van zijn Foundry Services. Intel schrijft dat de overname van Tower zijn plannen versnelt om een 'belangrijke aanbieder van foundry-diensten en -capaciteit' te worden. Los daarvan bouwt het bedrijf ook verschillende nieuwe fabrieken in de VS en heeft het uitbreidingsplannen in Europa.

Tower Semiconductor richt zich niet op geavanceerde chipproductie. In plaats daarvan maakt het onder andere automotivechips, beeldsensoren, powermanagementchips en silicon photonics op oudere procedés. Tower concurreert met chipfabrikanten als UMC en GlobalFoundries, schrijft ook Tom's Hardware. Intel wilde volgens geruchten laatstgenoemde eerder al overnemen voor 30 miljard dollar, maar die deal ging niet door.

Update, 11.31 uur: Intel heeft de overname bevestigd. Het artikel is hierop aangepast.