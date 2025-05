Intel en UMC gaan samen 12nm-chips produceren in Arizona-fabs

Intel en het Taiwanese UMC gaan samen chips produceren. De bedrijven gaan een samenwerking aan om in drie Amerikaanse fabs chips op een 12nm-procedé te maken voor onder andere mobiele netwerken en communicatie-infrastructuren.

Intel en United Microelectronics Corporation gaan samen een nieuw 12nm-procedé ontwikkelen. De bedrijven willen die chips met name maken voor zakelijke toepassingen, met name voor netwerken, mobiele netwerken en communicatie-infrastructuur, die volgens Intel en UMC hard groeien. De bedrijven gaan daarvoor een 'strategisch partnerschap' aan, maar starten geen apart bedrijf of joint venture voor de productie.

De productie zelf gaat plaatsvinden in drie van Intels chipfabrieken in Arizona, specifiek Fab 12, 22 en 32. In die fabrieken bouwt Intel op dit moment al chips in de 7nm- en 10nm-klasses. Door de productie daar in Ocotillo plaats te laten vinden, hoeven de bedrijven minder te investeren, omdat ze van bestaande apparatuur gebruik kunnen maken en minder hoeven te optimaliseren.

Voor UMC speelt nog een geografisch voordeel mee. Het bedrijf is de tweede grootste chipfabrikant uit Taiwan, achter TSMC. Door het productieproces naar Amerika te verplaatsen, hoopt het bedrijf minder risico te lopen door spanningen met China. Het productieproces, waarbij Intel finfets wil gebruiken, moet in 2027 van start gaan.