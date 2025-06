'VS overweegt Intel 10 miljard dollar subsidie te geven voor bouw chipfabrieken'

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden overweegt Intel 'ruim' tien miljard dollar subsidie te verstrekken, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Dat bedrag is onder meer bedoeld om de bouw van nieuwe chipfabrieken te subsidiëren.

De mogelijke subsidie wordt verstrekt onder de Amerikaanse Chips Act, waarmee in totaal 53 miljard dollar wordt vrijgemaakt voor het uitbreiden van de Amerikaanse chipsector, meldt persbureau Bloomberg. Daaronder vallen ook subsidies voor nieuwe chipfabrieken, naast investeringen in halfgeleider-r&d.

Bronnen vertellen aan Bloomberg dat Intel in aanmerking komt voor 'meer dan 10 miljard dollar', zonder een concreet bedrag te noemen. Daarover wordt momenteel onderhandeld. De subsidies zouden bestaan uit zowel leningen als directe subsidies, claimt het persbureau. Intel en het Amerikaanse ministerie van Handel, dat de uitgifte van Chips Act-subsidies overziet, wilden niet reageren op vragen van Bloomberg.

Intel bouwt momenteel verschillende nieuwe chipfabrieken in de Verenigde Staten. Het bedrijf opende onlangs een nieuwe packagingfabriek in New Mexico, waar losse chipdies en chiplets worden verpakt tot een enkele, werkende chip, bijvoorbeeld op basis van geavanceerde technieken als EMIB en Foveros. Het bedrijf bouwt ook chipproductiefabrieken in Arizona. Er komt ook een nieuwe chipproductie in Ohio, hoewel de start van de bouw volgens Amerikaanse media is uitgesteld tot eind 2026 wegens tegenvallende vraag op de chipmarkt.