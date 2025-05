Chipmaker GlobalFoundries benoemt Tim Breen tot nieuwe ceo

Chipmaker GlobalFoundries heeft Tim Breen benoemd tot zijn nieuwe ceo. Dat bevestigde het bedrijf op woensdag. Breen is momenteel de chief operating officer van het bedrijf en volgt de huidige ceo Dr. Thomas Caulfield op.

Tim Breen

Tim Breen, die sinds 2018 bij GlobalFoundries werkt, betreedt zijn nieuwe functie per 28 april, schrijft GlobalFoundries in een persbericht. Huidige ceo Thomas Caulfield, die de functie sinds 2018 bekleedde, wordt op diezelfde datum de executive chairman van GlobalFoundries, terwijl Niels Anderskouv de nieuwe chief operating officer van de chipmaker wordt.

Volgens GlobalFoundries moet de nieuwe bestuursstructuur 'de volgende groeifase' van het bedrijf aansturen. De chipmaker, die oorspronkelijk onderdeel van AMD was maar in 2008 werd afgesplitst, werkt momenteel aan verschillende uitbreidingsplannen. GlobalFoundries gaat bijvoorbeeld een nieuwe fabriek bouwen nabij de New Yorkse plaats Malta, die onder meer chips voor de auto-industrie gaat produceren.