Micron haalt voor het eerst meer dan helft van de omzet uit datacenterchips

Geheugenfabrikant Micron heeft afgelopen kwartaal voor het eerst het merendeel van zijn geld verdiend in de datacentermarkt. Flashgeheugen- en dram-chips voor datacenters waren goed voor meer dan de helft van de recordkwartaalomzet van 8,7 miljard dollar.

De recordomzet valt volgens Micron-CEO Sanjay Mehrotra ook met name te danken aan vraag uit de servermarkt, waaronder die voor AI-servers. "We blijven marktaandeel winnen in de strategisch belangrijkste delen van de markt, met de hoogste marges", zegt hij in een toelichting. In vergelijking met dezelfde maanden vorig jaar groeide de omzet uit datacenters met meer dan 400 procent.

Micron verkoopt niet alleen traditioneel dram en flashgeheugen aan zakelijke klanten, maar ook high-bandwidth memory (HBM). Dit type geheugen wordt onder andere gebruikt op de AI-accelerators van Nvidia en AMD. De fabrikant verwacht dat de vraag naar HBM tussen nu en 2028 nog eens zal verviervoudigen. De huidige HBM3e-generatie wordt gemaakt op het zogenaamde 1-beta-procedé. In 2025 wil Micron de eerste chips op het nieuwe 1-gamma-procedé gaan maken, het eerste productieproces waarvoor de geheugenmaker euv-machines van ASML zal inzetten.

De vraag vanuit consumenten blijft voorlopig wel laag, al verwacht Mehrotra vanaf het voorjaar ook daar weer lichte groei. Met name Microsofts eis van minstens 16GB ram en 256GB ssd-opslag om een laptop een 'AI-pc' te mogen noemen, moet daarbij gaan helpen, naast de vervangingscyclus die op gang komt als Windows 10 end-of-life gaat.

Vorige week werd bekend dat Micron definitief meer dan 6 miljard dollar aan Amerikaanse subsidies ontvangt voor de bouw van nieuwe chipfabrieken. In totaal investeert het 50 miljard dollar in drie fabrieken in New York en Idaho, die over vier tot vijf jaar in gebruik worden genomen.

in miljard USD FQ1-25 FQ4-24 FQ1-24 Omzet $8,709 $7,750 $4,726 Brutowinst $3,348 $2,737 - $0,035 Brutomarge 38,4% 35,3% -0,7% Nettowinst $1,870 $0,887 - $1,234

Micron hanteert een gebroken boekjaar; FQ1-25 betreft de maanden september, oktober en november 2024.