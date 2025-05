AIVD: ex-werknemer ASML en NXP had contact met Russische inlichtingendienst

De oud-werknemer van chipmachinefabrikant ASML en NXP die verdacht wordt van het stelen van bedrijfsgeheimen had contact met de Russische inlichtingendienst SVR. Dat stelt de AIVD in een zogenaamd ambtsbericht aan het Openbaar Ministerie.

De AIVD stelt dat de SVR zich onder meer bezighoudt met het bemachtigen van 'inlichtingen over wetenschap en technologie', schrijft Nieuwsuur, dat het ambtsbericht tegenkwam bij de pro-formazitting in de zaak tegen de oud-werknemer. De man zou met een werknemer van de SVR in contact hebben gestaan.

De verdachte is een Russische oud-medewerker van 43 jaar oud. In december meldde Nieuwsuur dat de man is opgepakt. De man werkte als ingenieur en zou handleidingen en andere digitale documenten gestolen hebben van de bedrijven. Volgens het OM waren die bedoeld om in Rusland een chipfabriek op te zetten. In ruil daarvoor kreeg hij enkele tienduizenden euro's, aldus de aanklacht.

De verdachte zou de gestolen informatie hebben opgeslagen in speciale mappen, waarna deze via Google Drive met een andere persoon gedeeld werd. Die andere persoon bevindt zich in Rusland en werkt voor zover bekend voor het Russische Innovative Engineering Center, zegt het OM. Deze organisatie financiert projecten om technologie uit het buitenland te bemachtigen of te vervangen door Russische technologie. De verdachte zou daarnaast mogelijk zelf met USB-sticks informatie naar Rusland hebben gebracht.

De Nederlandse minister van Asiel en Migratie heeft de man een inreisverbod van twintig jaar opgelegd. Dat gebeurt naar verluidt alleen bij personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.