Nederland breidt exportcontroles op productieapparatuur voor halfgeleiders uit

Nederland gaat de exportcontroles op geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders uitbreiden. Vanaf 1 april geldt voor meer soorten technologie en apparatuur een vergunningsplicht, zoals 'specifieke meet- en inspectieapparatuur'.

De uitbreiding is gericht op 'een zeer beperkt aantal technologieën en goederen', zegt minister Reinette Klever van Buitenlandse Handel. Het gaat om een uitbreiding van de exportcontroles die in september 2023 werden ingevoerd. Onder die exportcontroles moesten bedrijven al een vergunning aanvragen als ze bepaalde lithografische apparatuur die gebruikt worden voor het maken van halfgeleiders wilden exporteren.

In de Staatscourant meldt het ministerie om wat voor apparatuur onder de uitgebreide exportcontroles komt te vallen. Het gaat volgens het ministerie om 'specifieke apparatuur die door slechts een zeer beperkt aantal bedrijven in Nederland wordt geëxporteerd'. Daarbij gaat het om een 'gering deel van het totale productportfolio van de bedrijven die onder deze regeling vallen'.

Het gaat onder andere om 'specifieke meet- en inspectieapparatuur die gebruikt kunnen worden bij de productie van geavanceerde halfgeleiders', zo schrijft de Rijksoverheid. Het betreffen bijvoorbeeld metrologiemachines, die gebruikt worden om defecten op wafers te vinden. De exportcontroles gelden onder andere voor metrologiemachines die defecten van 21nm of kleiner kunnen vinden, in combinatie met andere machine-eigenschappen, zoals een lichtbron met een golflengte van 400nm of kleiner of een elektronenbundel met een resolutie van 1,65nm of kleiner.

ASML maakt metrologiemachines, maar verwacht naar eigen zeggen 'weinig impact'. De veranderingen komen overeen met eerder beleid van de Verenigde Staten, dat begin december werd geïntroduceerd. Over het nieuwe Nederlandse beleid zegt een woordvoerder van ASML tegen Tweakers: "We zien geen aanvullende impact op de verwachtingen die eerder werden gedeeld in de verklaring die op 2 december op onze website werd gepubliceerd.”

De uitbreiding is volgens de Rijksoverheid nodig omdat 'de veiligheidsrisico's van ongecontroleerde export van deze technologie zijn toegenomen'. Het ministerie zegt dat de apparatuur gecombineerd kan worden met apparatuur uit andere landen om geavanceerde halfgeleiders te maken. "Zulke geavanceerde halfgeleiders kunnen op hun beurt weer een belangrijke rol spelen in geavanceerde militaire toepassingen."

Het ministerie benadrukt dat er geen exportverbod is, maar dat het kabinet per vergunning bepaalt of de apparatuur geëxporteerd mag worden. Specifieke landen worden niet genoemd; de vergunningsplicht geldt voor alle bestemmingen buiten de EU.

Update, 11.50 uur - Reactie ASML toegevoegd.