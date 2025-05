'Nederland exporteerde vlak voor verbod nog veel chipmachines naar China'

De import van chiptechnologie door China steeg in 2023 met 14 procent en Nederland had daar een groot aandeel in, aldus Bloomberg. In december vorig jaar zou de import van lithografiemachines uit Nederland bijna 1000 procent hoger zijn geweest dan een jaar eerder.

De forse importstijging aan het einde van het jaar werd veroorzaakt door het van kracht worden van de Nederlandse exportbeperkingen in januari 2024. Daardoor mocht ASML geen geavanceerde deepultravioletchipmachines meer leveren aan China. Enkele weken voordat de beperkingen officieel van kracht werden, annuleerde het Veldhovense ASML naar verluidt een onbekend aantal leveringen van zijn machines aan China, op verzoek van de Amerikaanse overheid.

Dat neemt niet weg dat China in december 2023 voor 1,1 miljard dollar aan chipmachines zou hebben geïmporteerd uit Nederland, berekende Bloomberg. In totaal zou China in 2023 14 procent meer chipmachines hebben geïmporteerd dan een jaar eerder, goed voor bijna 40 miljard dollar. In 2021 lag het aantal geïmporteerde lithografiemachines door China nog iets hoger dan in 2023.

Import van duv-machines door China. Bron: Bloomberg

De Nederlandse overheid heeft het exportverbod aan het begin van dit jaar uitgebreid met een verbod voor de levering nog eens twee machines aan China. Met de exportbeperkingen wil de Nederlandse overheid voorkomen dat China zich ontwikkelt tot een technologische grootmacht. De Verenigde Staten, Japan en Nederland hebben sinds januari vorig jaar dan ook een akkoord om de export van chipproductiemachines naar China te beperken.