Nvidia bekritiseert Amerikaanse plannen voor uitbreiding chipexportbeperkingen

Nvidia heeft kritiek geuit op vermeende nieuwe plannen van de VS om de export van AI-chips verder te beperken. Volgens de chipfabrikant zijn de plannen schadelijk voor de Amerikaanse economie, terwijl tegenstanders van de VS er voordeel uit halen.

"We willen president Biden aanmoedigen om geen beleid in te voeren dat de Amerikaanse economie beschadigt en Amerikaanse tegenstanders in de kaart zal spelen", zegt Nvidia-topman Ned Finkle in een reactie aan Reuters. Volgens de chipfabrikant leidt het nieuwe chipbeleid dat de VS naar verluidt op het punt staat om aan te kondigen, tot negatieve gevolgen voor computers wereldwijd 'en zal het de wereld aanzetten tot alternatieve technologieën'.

Het gaat om vermeende plannen waar Bloomberg eerder deze week over berichtte op basis van gesprekken met ingewijden. De regering-Biden zou in zijn laatste week nog van plan zijn om nieuwe regels bekend te maken die de export van in Amerika gemaakte AI-chips verder beperken. Momenteel mogen 'vijandige landen' als China en Rusland al geen geavanceerde Amerikaanse chips importeren, maar met de nieuwe regels krijgen ook andere landen restricties.

Niet-vijandige landen worden ingedeeld in twee 'tiers'. Verreweg de meeste landen bevinden zich in 'tier 2'. De beperkingen richten zich op de totale hoeveelheid rekenkracht binnen chips die zij tussen 2025 en 2027 mogen importeren van Amerikaanse bedrijven. Bloomberg schrijft niet om hoeveel rekenkracht het gaat, maar volgens het persbureau komt het neer op ongeveer 50.000 gpu's. Individuele bedrijven mogen die limieten echter overschrijden indien de VS ze daar specifiek een vergunning voor verleent.

In 'tier 1' bevinden zich achttien landen, waaronder Nederland en België. Tier 1-landen mogen zoveel chips importeren uit de VS als ze willen. Bedrijven waarvan het hoofdkwartier in een van deze landen staat, kunnen ook een vergunning krijgen om Amerikaanse chips naar andere delen van de wereld te mogen versturen. Minstens 75 procent van hun totale rekenkracht moet zich dan wel in tier 1-landen bevinden en ze mogen maximaal 7 procent van hun rekenkracht aan een enkel tier 2-land leveren.

Ook Amerikaanse bedrijven kunnen zo'n exportvergunning aanvragen, al moet dan wel minstens 50 procent van hun rekenkracht zich op Amerikaanse bodem bevinden. Volgens Bloomberg is het doel van de wetgeving om ervoor te zorgen dat de VS en tier 1-landen altijd meer AI-rekenkracht in bezit hebben dan andere delen van de wereld. Het persbureau schrijft dat de VS zijn plannen elk moment officieel bekend zou kunnen maken.

De Information Technology Industry Council uitte eerder al kritiek op de vermeende beleidswijziging. De organisatie, die techbedrijven als Microsoft, Meta en Amazon vertegenwoordigt, vindt dat de regels 'arbitraire beperkingen opleggen aan de mogelijkheid van Amerikaanse bedrijven om computersystemen aan het buitenland te verkopen'. Volgens de organisatie zorgen de strengere exportbeperkingen ervoor dat de koppositie van Amerika op de AI-markt in het geding komt.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 11-01-2025 11:54
64 • submitter: Fox

11-01-2025 • 11:54

64

Submitter: Fox

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Domotek 11 januari 2025 12:12
Waarom is de mens met zoveel ? Omdat we adaptief zijn. We zijn meesters in uitwegen zoeken om te overleven. "Better an enemy at your market than one in his own kitchen"

De Chinezen worden zo zwaar onderschat in dit alles. Die persoon heeft tonnen van gelijk.
killerbie @Domotek11 januari 2025 12:19
China doesnt Care. Die maken dan gewoonweg non euv chips die groter kwam oppervlakte zijn en meer verbruiken voor hun datacenters. Zolang hun energie goedkoop is maakt dat helemaal geen verschil met als kers op de taart dat ze massaal kunnen exporteren naar andere landen waar de VS beperkingen naar oplegt.
Frame164 @killerbie12 januari 2025 00:41
En China investeert ook nog eens veel meer in de energietransitie dan de behoudende westerse landen dus de concurrentiepositie van China wordt automatisch beter. En het erge is dat het niet alleen het bestuur is dat in het westen niet wil vernieuwen maar een groot deel van de bevolking ook niet. We staan erbij en kijken er naar hoe we onze welvaart verkwanselen door alleen naar het verleden te kijken.
Pe Nis @Frame16412 januari 2025 10:01
Voorsprong houd je door zelf te innoveren, niet anderen te straffen. Dat is een zwaktebod.
TheToolGuy @Frame16413 januari 2025 12:41
... Vandaar die explosieve groei van kolen-centrales daar in China vermoed ik ???
Niema @Frame16412 januari 2025 11:43
Wat de energie transitie betreft:
China 37% duurzame electriicteit, Nederland 50%<
China 14% duurzame energie, Nederland 18

Dit zijn officiele cijfers. Sommige overheden kunnen incorrecte cijfers publiceren.
T is niet dat ze voorlopen per se, maar zijn zeer zeker ver
Mud.Starrr @Niema12 januari 2025 23:23
Dat is als je naar heel china kijkt. The greater bay area ligt in zn geheel heel veel verder voor.
Maar mainland china loopt deels weer achter waardoor het gemiddelde flink lager zit voor het geheel.
Rhinosaur @killerbie11 januari 2025 12:35
De VS zie ik ook wel landen straffen die in de toekomst kwalitatief beter spul uit China kopen. Alles onder de valse vlag van "westerse democratie".
Blokker_1999
@Rhinosaur11 januari 2025 14:34
Dat hebben ze wel meer geprobeerd. Denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Arabische Emiraten die proberen goede contacten te onderhouden met zowel het verro oosten als het wsten. Maar dat lukt dus niet. Zulke landen zijn niet te chanteren door de VS omdat de VS meer belang heeft bij hen te vriend te houden dan dat die landen echt afhankelijk zijn van de VS.
killerbie @Rhinosaur11 januari 2025 12:44
Ze hebben dat al vaker geprobeerd. Vb met de militaire vliegtuigen voor het land Turkije, heeft bijzonder slecht uitgepakt voor de VS.
Ik denk dat ze niet meer zullen straffen, maar eerder bedreigen en chanteren in de nabije toekomst
Emielio @killerbie11 januari 2025 17:12
Je hebt aan de ene kant gelijk, aan de andere kant ook niet.

Hoewel huawei met SMIC idd non-euv chips maakt met acceptabele prestaties, zijn de yields daarvan ontzettend laag, dus het aantal chips dat ze kunnen produceren is niet zoveel.

Maar aan de andere kant zouden wij in het westen naïef zijn als we denken dat de chinezen niet achter de schermen EUV tech aan het ontwikkelen zijn (met of zonder afgekeken tech van ASML).
Ze hebben de ambitie, ze hebben de werkethiek. Ze krijgen het denk ik uiteindelijk wel voor elkaar. En door hun hoge werkethiek zullen ze denk ik het westen voorbijstreven.
dgtazzman81 @Emielio12 januari 2025 01:56
Niks 'achter de schermen' aan. Het is breed bekend dat China al lange tijd bezig is met EUV tech, maar tot nog toe weinig success boeken. Er wordt nu gespoken over mogelijke alternatieven voor EUV om het helemaal over te slaan, gezien de zeer beperkte vooruitgang die ze op dit vlak boeken.
Darthpaulx @dgtazzman8113 januari 2025 13:59
Ik heb Anders gehoord. Dat ze dit jaar Al 5 en 3nm kunnen maken.
Eerste half jaar 5nm, 2e helft 3nm.
Moet even kijken of ze dat echt Gaan make of niet.
Nieuwste Huawei in China is dacht ik 7 of 6nm. Dan zijn ze Al best ver.
computerjunky 11 januari 2025 14:21
Misschien moet de EU een regel opstellen dat een gpu niet meer als 150/200/250 watt mag verbruiken voor een xx70, xx80,xx90 gpu met een 25 watt stap ertussen voor de ti of super variant. Dan hebben we eindelijk weer normale chips getuned op efficiëntie en weten we dat we niet 300 watt toevoegen voor 10% prestaties. Alleen al vanwege het gebruik en wat voor impact het heeft op mijn financiële en woon situatie vooral in de zomer wil ik niets weten van kaarten met meer als 250 watt en dat is momenteel gewoon low end...
SuperDre @computerjunky11 januari 2025 19:33
Wat een onzin, niemand verplicht jou om zulke GPU's te kopen, en voor zover ik weet kun je zelf altijd nog de kaart zo instellen dat die niet meer verbeuikt dan wat jij wilt, met de bijkomende prestatieverminderingen.
Als ze nu al zulke krachtige GPU's konden maken als een 4090/5090 die niet meer dan 250watt zou verbruiken, dan deden ze dat al wel, maar de klanten willen veel meer kracht dan dat zo'n kaart minder verbruikt.
Dat JIJ liever minder stroomverbruik ziet is iets wat voor jou belangrijk is, anderen vinden die extra prestaties veel belangrijker.
computerjunky @SuperDre11 januari 2025 21:13
Dat kunnen ze maar dat hindert de winst. Paar cores erbij de clocks omlaag en hij is even snel en zuiniger.

Er zit simpelweg meer winst in het volledig uitknijpen van iedere vore en daar een lading stroom doorheen te jagen en de gebruiker met de gevolgen opzadelen.

Een bedrijf als AMD/Nvidia/Intel gaat echt niet hit zichzelf het juiste doen.

En nwe niemand verplicht het maar games zijn ondertussen zo slecht geoptimaliseerd door all upscaling onzjn dat je bijna een high end gpu nodig heb op nieuwe games te kunnen spelen. En ook voor server farms is het ver van ideaal.
SuperDre @computerjunky12 januari 2025 16:08
Wat een kolder toch weer. Paar corrs erbij is niet zo simpel als je denkt, en ook die cores vreten gewoon stroom. Die bedrijven doen dat echt wel uit zichzelf, want juist voor hun grootste markt, de datacenters, is vermindering van stroomverbruik zeer belangrijk, dus proberen ze echt hun chips zo zuinig mogelijk te maken dat met de stroom mogelijk is, maar wel ook zo krachtig mogelijk dat hun klanten willen.

En games optimaliseren op een PC is zo goed als onbegonnen werk vanwege de ontelbare configuraties. Op een console kun je dat wel doen omdat je daar maar 1 of 2 verschillende configuraties hebt en dus wel ook zin heeft om daar fatsoenlijk tijd in te steken, omdat je weet dat die hardware minsten 5-6 jaar hetzelfde blijft.
computerjunky @SuperDre12 januari 2025 16:34
Tja met xon reactie is het lastig discuseren. Het is gewoon hoe het gaat en zeker met Nvidia hun architectuur. Ze kunnen vrij makkelijk cores toevoegen en verwijderen en als je die lager clockt vreten ze nog niet de helft... Hoe denk je anders dat amd 120 core 3tp watt kan gebruiken terwijl een 16 core al 200 watt kan gebruiken. En dat laptops maar 6 watt gebruiken met vrijwel dezelfde cores....

Maar goed je houd niet van zuiniger zo te zien dus einde discussie.

En game optimalisatie is vej makkelijk. Zo kunnen ze beginnen met d engine goed te gebruiken zoals eu5 die verkeerd gebruikt wordt waardoor de impact op prestaties enorm is. Sjmpel resource management geld ook voor games maken. Daar hebben alle verschillende setups helemaal geen snars mee te maken. Het is de basis die al niet op orde is dus de per gpu optimalisatie is nog niet eens van toepassing.

Beetje rare manier van communiceren trouwens. Iets kolder verklaren terwijl je duidelijk niet wil weten hoe iets werkt. Ik had jou gezien je lange verblijf of tweakers hoger ingeschat maar blijkbaar niet...

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 12 januari 2025 16:35]

SuperDre @computerjunky12 januari 2025 17:34
Je hebt cores en hebt cores, niet elke core is gelijk.
En juist jij lijkt niet te weten hoe het werkt, want een laptop 6 core chip op 6 watt heeft bij lange na niet de kracht van een vergelijkbare 6 core 200 watt chip.
Precies zoals ik al zei, je kunt rustig het verbruik naar beneden stellen, maar de prestaties gaan dan ook naar beneden.
Zelfde geldt dus ook weer voor game engines, jep je hebt helemaal gelijk dat het beter gebruiken van de engine voor optimalisaties zorgt, maar vaak is dat niet zo simpel als jij doet voorkomen, en kost vaak ook heel veel tijd en ervaring, want wat bv goed werkte voor verbeteringen met UE4 wil niet zeggen dat dat ook met UE5 zo werkt.
En als jij denkt dat configuraties geen bal te maken heeft met optimalisaties en games beter laten lopen, dan heb je echt geen ervaring op dat gebied. Want het maakt wel degelijk uit of de eindgebruiker een sterke GPU met een zwakke CPU of een sterke CPU met een zwakke GPU werkt, of dat die 8GB geheugen heeft of 32GB, of dat die het spel van een HDD of trage SSD draait of van een snelle, of dat er nog een hoop applicaties in de achtergrond draaien of geen.
computerjunky @SuperDre12 januari 2025 20:35
YouTube: The RTX 4090 Power Target makes No Sense - But the Performance is Mi...

Kijk die even dan... Kan je zien dat wat ik zeg prima realistisch is. De laatste paar honderd mhz geeft bijna geen prestaties maar VREET stroom.
Dit geld voor cpu en gpu cores. Mijn huidige cpu gebruik 65 watt bij BFF2042 clock ik die 400 mhz hoger vreet hij 185 watt... voor nog geen 3% prestaties.
metalmania_666 @SuperDre12 januari 2025 11:03
Als de EU niet had ingegrepen op stofzuigergebied hadden we nu stofzuigers van 3.000W gehad ipv het maximum van 900W
Eerst werd ook moord en brand geschreeuwd dat het onmogelijk was, maar ik heb nu een 900W Miele stofzuiger die beter én stiller zuigt dan een 2000W van een oude Siemens

Het is wel degelijk mogelijk, maar dan moet er worden nagedacht over processen anders in te richten
SuperDre @metalmania_66612 januari 2025 16:16
Tja, maar dat gaat niet voor alles zo simpel op. Men doet al zoveel mogelijk moeite om chips zo zuinig mogelijk te maken en toch zo krachtig mogelijk. Niemand zal het accepteren als nvidia nu uit komt met alleen een chip die bv maar 5watt trekt maar de prestaties van een GTX1050 heeft, geen hond die die chips zal kopen. Gamers willen vooruit en niet stil blijven staan, dus de nieuwste kaarten moeten ook echt wat betreft kracht vooruitgang bieden, en niet stil blijven staan wat betreft kracht ondanks dat stroomverbruik teruggedrongen wordt. Als ze chips zuiniger kunnen maken dan zal de gamer zeggen, nou dan kun je em ook sneller maken met de verbruik van de huidige generatie, of nog sneller met iets meer verbruik als de huidige generatie.
unglaublich @computerjunky11 januari 2025 18:09
Laat die keuze fijn aan de markt open. Mensen zetten een 2000W terrasverwarmer aan in de buitenlucht en rijden een 50kW auto voor de boodschappen. Als ze het willen betalen dan kan het. Kwestie van vraag aanbod.

Het moet echter duidelijk zijn voor de consument wat de energie impact is. Dus tijd voor een energielabel voor componenten.

[Reactie gewijzigd door unglaublich op 11 januari 2025 18:10]

jerisson @computerjunky11 januari 2025 23:44
Ach, gewoon het verwarmingselement in je warmwaterboiler vervangen door een paar GPU's. Warm water nodig? Even een uurtje gamen met het gezin. Geen gamers in huis? Laat ze bitcoins minen om je (zwembad)water op te warmen ( https://greenheat.systems/ ).

Of laat er wat AI toepassingen op draaien, die anders in de cloud zouden draaien, maar nu dus "nuttige" toepassingen hebben (bijvoorbeeld kattenfilmpjes genereren) terwijl het je huis/water verwarmt. Zeker als we per gezin veel AI gaan inzetten is dit misschien geen geheel gek idee? Naar ik begrijp wordt de meeste energie die in een GPU gestopt wordt omgezet naar warmte. Of het echt praktisch of economisch rendabel is valt uiteraard te bezien.
Ludwig005 11 januari 2025 16:12
Als er regelgeving mag komen, voer dan energielabels in op computerhardware. Op dit moment is het verwarrend aan het worden met het opgegeven 'verbruik' van ondrrdelen, terwijl computers een steeds grotere last op het energienet worden. Hopelijk helpt dat ook de verkoop van goedkopere GPU's vooruit.
unglaublich @Ludwig00511 januari 2025 18:11
Mensen hebben 10000W warmtepompen aangesloten en laden hun auto met 20000W die de hele winter draaien. De last van GPUs van consumenten valt wel mee.
kozue @unglaublich12 januari 2025 09:43
Afgeven op warmtepompen getuigt van weinig inzicht in de techniek. Warmtepompen zijn juist zeer efficiënt omdat ze een cyclus van chemische reacties gebruiken voor het verplaatsen van warmte ipv zomaar klakkeloos energie verbranden voor het opwekken van warmte, zoals en boiler. Waar we juist van af moeten zijn al die gasverstokers die nog in vele huizen staan. Het verbranden van stoffen levert nooit meer energie op dan er in zit (wet van behoud van energie), terwijl warmtepompen juist energie verplaatsen en daardoor nooit zo veel hoeven te gebruiken.
Of ben je ook tegen koelkasten? Die dingen zijn ook warmtepompen…
Pe Nis @kozue12 januari 2025 10:02
Sorry hoor, een warmtepomp is niet chemisch, een auto wel.
kozue @Pe Nis12 januari 2025 10:32
Ok, misschien is chemisch niet helemaal het juiste woord (er worden geen chemische reacties gebruikt, ik refereerde meer naar het slim gebruiken van de natuurlijke eigenschappen van de koelstof die er door de buis gaat), maar dat was de point helemaal niet. De point was dat warmtepompen juist efficiënter zijn dan whatever unglaublich z’n huis mee verwarmt. Vallen over een verwoording is pendantische onzin imho.
grasmanek94 @Pe Nis12 januari 2025 10:43
Er worden wel chemicaliën gebruikt maar niet als reactiemateriaal. Alleen voor verandering van fase.
SA65 @kozue13 januari 2025 12:37
Als het buiten hard vriest, doet een warmte pomp niet veel meer volgens mij, en is hij ook absoluut niet zuinig.
kozue @SA6513 januari 2025 17:59
Je hebt tegenwoordig warmtepompen die tot 15 of 20 graden ofzo onder nul werken. Wellicht niet ok als je in Alaska woont, maar prima voor ons Nederlandse klimaat. En anders kun je ze tijdelijk een handje helpen met een elektrisch kacheltje 😉
unglaublich @kozue14 januari 2025 06:16
Ik weet niet hoe je bedacht hebt dat ik tegen warmtepompen ben? Ik geef alleen de feitelijke informatie dat een warmtepomp en elektrische auto grootverbruikers zijn op het net dus dat het richten van de pijlen op zoiets minescuuls als een grafische kaart tijds verspilling is.
DropjesLover @unglaublich12 januari 2025 10:20
Moah, mijn 10kW (thermisch) warmtepomp draait al 7 jaar, komt nauwelijks boven de 2kW (elektrisch) uit en verbruikt elektrisch ~3500kWh/jaar.
Flink minder energieverbruik dan wanneer je op gas stookt en dat terugrekent naar kWh.

Maar inderdaad, nog steeds een veelvoud van een onzuinige pc :P
Ludwig005 @unglaublich12 januari 2025 12:22
Hoe dat het verbruik groeit, is meer van een zorg. Tot zover bestaat er nog geen magie om warmtepompen veel minder te laten verbruiken(al kan je vragen aan iemand met meer kennis van HVAC). Een auto opladen met x kWh is snelladen, dan zit de batterij sneller vol, verder geen noodzaak aan. Een idee zou zijn om een laadstop in te bouwen, die communiceert met de auto, als de batterij vol zit, stopt de toevoer van stroom.
Terug naar hardware:
Ik zou deze tabel er eens bij nemen:
https://forums.tomshardwa...g-graphics-cards.3834922/
  • GTX 980TI: 650W, maar dat is eigenlijk al ruim ingeschat. Het kan al goed draaien op een degelijk 550W voeding
  • RTX 4090/5090: 1000W, en de paniek is volop bezig met de nieuwe GPU's
  • CPU's: 130W, dat was passend voor high end in 2010
Vandaag de dag:
  • Een ryzen 7600 non x doet 80W
  • Die met de X doet 106W
  • de voorbeeldige Nr1 gaming CPU doet 150W all core load.
En dan ga ik nog niet beginnen over koeling en al dat met styling te maken heeft.
MazeWing 11 januari 2025 12:16
Volgens de chipfabrikant zijn de plannen schadelijk voor de Amerikaanse economie aandeelhouders en een nog hogere winst.
Zo…. Nu klopt het weer.
Madrox @MazeWing11 januari 2025 12:31
Dank je, heb je omhoog ge-mod want dat is natuurlijk de belangrijkste drijfveer van die grote bedrijven.
Net zoals je tot op de dag van vandaag repareerbaarheid van hun producten als een veiligheidsrisico zien en dan zelfs reclamespots gaan maken die ridicuul zijn.
IIIIIIIIIIII @MazeWing11 januari 2025 13:29
Nvidea en jij hebben allebei gelijk.
CH4OS @MazeWing11 januari 2025 13:51
Op zich klopt het gewoon. Alleen door aandeelhouders te zeggen, is het specifieker. ;)
P. vd Loo @MazeWing11 januari 2025 19:22
Die zin klopt helaas niet.
Verwijderd @MazeWing12 januari 2025 10:31
Dat zinnetje klopt opzicht wel maar nu lijkt het alsof alleen dat bedrijf en de aandeelhouders wordt geschilderd als hebberig. Aandeelhouders hebben ook bepaalde rechten om te zorgen dat dat allemaal iets minder kan. Een paar van die aandeelhouders zijn Nederlandse pensioenfonds zoals PMT, PFZW, ABP, bpfBOUW. Samen hebben ze meer dan 8,6 miljard geïnvesteerd in dat bedrijf en met zulke bedragen kunnen ze best zorgen dat dat allemaal iets minder. Minder winsten, minder dividend uitkeren, minder beloning voor de bestuurder, etc. Mijn grote vraag is waarom zijn wij dan nooit de straat op gegaan om te zorgen dat onze pensioenfondsen nooit in zulke hebberig bedrijven investeren?
Grimm 11 januari 2025 13:19
Het verbaast me niet dat Nvidia de vermeende nieuwe plannen van de VS bekritiseert.
Nvidia werkt voor de aandeelhouders en vooral op de korte termijn, niet voor de (lange termijn) toekomst van de VS.
SuperDre @Grimm11 januari 2025 19:34
Is toch ook logisch, het is geen sociale instelling.
SuperDre 11 januari 2025 19:27
Meest schandalige is nog wel dat de meeste technologie waarvan men beweert dat dat amerikaanse technologie is, niet eens in de VS, of door amerikanen, ontwikkelt is.
Begrijpelijk dat de VS Nederland en Belgie op de tier 1 lijst heeft gezet, ze zijn hardstikke afhankelijk van bedrijven als ASML. Wordt tijd dat Nederland juist beperkingen in gaat stellen op leveren van ASML machines aan amerikaanse bedrijven.
sircampalot @SuperDre12 januari 2025 09:27
Zo'n beperking zou gebruikt moeten worden om data over MH17 te verkrijgen.
Nozmordre 11 januari 2025 12:25
Als wij export beperken gaan ze gewoon hun eigen dingen maken, en dan hebben we helemaal geen invloed meer.
Richo999 @Nozmordre11 januari 2025 13:30
dat doen ze al, misschien niet opgelet de afgelopen 40 jaar...
door de regels en lonen is elk product in de EU gewoon duurder dan uit Azië, zelf vind ik dat hier tegen opgetreden mag worden door import/export beperkingen dan wel extra heffeningen om het niet rendabel te maken in het buitenland te produceren.
De maak industrie in Europa doet het gewoon slecht de laatste jaren door moordende concurrentie vanuit buiten Europa en de regelgeving. Word het niet hier gedaan met strenge milieu eisen en veiligheids regels doen ze het wel zonder in Azië of Afrika waar het niet uitmaakt of er iemand dood gaat op het werk.
Ted_W @Richo99911 januari 2025 13:55
Het is je vast ook wel opgevallen dat onze toegenomen welvaart ook vooral te danken is aan de goedkope productie uit Azië. Als we dat terugdraaien of gaan beperken met heffingen, dan betekent dit dat we die welvaart weer voor een deel moet inleveren. Dit nog los of we de personeel hiervoor kunnen vinden en de milieuaspecten hier naartoe willen halen. De gedachte is nobel maar ik ben bang dat er weinig mensen hiervop zullen stemmen en we weten hoe gevoelig de politiek hiervoor is.
Blokker_1999
@Ted_W11 januari 2025 14:36
Is het je nog niet opgevallen dat we de laatste jaren net welvaart aan het inleveren zijn? Deels doordat alles zo duur aan het worden is. China is al lang niet meer het goedkope land dat we gewend zijn en steeds meer sectoren zijn dan ook bezig met steeds dichter bij huis te produceren gewoon omdat het goedkoper is en de levertijden korter worden.
Botmeister @Blokker_199911 januari 2025 15:15
Inderdaad. Tientallen jaren heeft het Westen hun fabricage uitbesteed aan China. En inmiddels wordt dat minder rendabel dus verschuift het vanzelf weer ergens naar toe. Maar als NL zèlf weer zou willen fabriceren, dan zullen we aan de bak moeten en de touwtjes moeten laten vieren op een aantal vlakken.

We kunnen momenteel geen huis van de grond krijgen vanwege stofjes. Voor elektra moet je een jaar in de wachtrij staan. En als de milieupolitie vindt dat je het klimaat negatief beïnvloedt kan je maar beter gelijk je ondernemingsplan verscheuren. Het fabrieks/ondernemingsklimaat in NL is momenteel niet heel best.
Ted_W @Blokker_199911 januari 2025 16:11
Ik had het ook niet (alleen) over China, als het je nog niet opgevallen was. We verplaatsen productie naar andere goedkope landen in Azië (India, Vietnam enz), maar ook die zullen duurder worden. En je denkt dat het niet nog duurder gaat worden als we het zelf gaan produceren, dus nog meer welvaart inleveren? Daarom doen we het nog steeds niet zelf maar zoeken we alternatieven elders in Azië.
Richo999 @Ted_W12 januari 2025 08:24
de producten zijn lange tijd lange goedkoper geweest hierdoor dat klopt, nadeel is dat deze producten buiten Europa (dan wel Noord-Amerika) geproduceerd werden met als kenmerkend iets dat het inferieure kwaliteit was(/is). Toen kwam een punt dat vooral de Chinees het liever in eigen beheer wilde gaan produceren dus kopieerde ze fabrieken en jaagde de westerse bedrijven weg zonder te kijken naar patenten of licenties en betaalde die dan ook niet. Op dit moment is dat zo erg dat veel producten eigenlijk niet verkocht mogen worden in Europa los gezien van het feit of er überhaupt een CE keurmerk op zit of dat het product aan de juiste eisen voldoet hiervoor. Dan kunnen we kijken of alles ook nog volgens de regels gemaakt word op gebied van milieu e.d.
De meeste mensen zijn en blijven kortzichtig op gebied van prijs en daar gaat het ook meteen mis, we weten dat we onszelf de markt zijn uit het prijzen maar we blijven het doen en om dat tegen te gaan is gewoon landelijk besluit nodig om dit tegen te gaan. Mijns inzien word het dan maar duurder, dan maar niet je halve kleding kast elk jaar vervangen omdat het kan of omdat de kwaliteit zo slecht is dat het maar zo lang mee gaat.
Werk zelf in de maak industrie en kan ik daardoor relateren, de bedrijven halen op dit moment technische mensen uit vietnam en filipijnen omdat die maar €6 per uur kosten en kunnen ze de project prijzen drukken, hierdoor kunnen er geen europese mensen dit werk niet doen (de munt is tweezijdig met beschikbaarheid en kosten uiteraard)
Daarnaast staan de fabrieken gewoon stil omdat het te duur is om te produceren, en dan gaat die fakkel wel aan.
Havelock @Richo99911 januari 2025 14:51
Hier een mooi item van Arjen Lubach van de avondshow waar hij in uitlegt wat de toekomst van Europa is :
https://youtu.be/Bsz08a5Foj0?si=g0lRnYlytGTy4aWm
David77 @Havelock11 januari 2025 16:25
heel interessant! maar even interessant vind ik de reacties hierop! stof tot nadenken :)
SuperDre @Richo99911 januari 2025 19:37
Maarja, ik vind het dan niet eerlijk dat een product hier vele malen duurder is omdat de kosten hier vele malen hoger liggen, terwijl de kwaliteit echt niet beter is. Beetje belachelijk dat we daarom maar producten van hier moeten kopen, waardoor juist alles nog maar duurder wordt omdat oa lonen dan weer gigantisch moeten stijgen, wat weer leidt tot nog duurdere producten, wat weer leidt tot nog hogere lonen, etc.
Luchtbakker 11 januari 2025 12:23
Soms verbaas ik mij over de veel te strenge regels in de EU naar Tech bedrijven toe. Ons klimaat is daardoor niet optimaal voor Tech bedrijven. Maar in de VS kunnen ze er soms nog veel meer van. Daar zijn de regels misschien wat minder streng, maar de politiek daar is ook niet bepaald stabiel.

Het zal mij niet verbazen als er komende 10-15 jaar steeds meer zullen zien dat bedrijven, waaronder Nvidia zich meer zal vestigen in Europa.
Madrox @Luchtbakker11 januari 2025 12:36
Ons klimaat is al naar de knoppen, waarom zou je regels versoepelen? Buiten dat, regels die nagenoeg niet gecontroleerd worden zijn een farce want dan worden die massaal overtreden. Kijk alleen maar naar de schandalen van de laatste 10 jaar. Trouwens, waarom zou Nvidia hier komen als onze regels "zo streng" zijn ?
Bossie @Luchtbakker11 januari 2025 12:39
Zolang er ook maar iets in de supply chain van de betreffende producten Amerikaans is zal dit weinig uitmaken.
looptwellos @Luchtbakker11 januari 2025 19:24
Het is natuurlijk altijd gissen wat er in de toekomst gebeurt maar we zien nu al met ASML dat de VS daar ook gewoon een vinger in de pap heeft. Ik vrees eerder voor een verdere verschuiving richting de VS obv het klimaat hier zoals genoemd.
dasiro 11 januari 2025 18:18
grappig genoeg wordt er letterlijk (nog) geen enkele NVIDIA-chip in de VS geproduceerd, maar ze bedoelen natuurlijk dat deze wetgeving voor alle andere landen waar ze zaken mee doen ook moet gelden, zelfs al hebben ze daar niets te zeggen.
metalj 11 januari 2025 19:46
Als iemand die geen Artificial Intelligence expert is vraag ik me toch een beetje af welk potentieel de VS in de technologie ziet en hoe deze niet lijkt te onderscheiden van de particuliere markt? Van alle publieke presentaties die beschikbaar zijn (openAI ChatGPT etc) krijg ik vooral de indruk dat AI op dit punt nog vooral bestaat uit reconstructie van al bestaande informatie, en dat werkelijk generatieve AI zoals Nvidia tentoonstelt leuk is in games (zoals gesprekken kunnen voeren met NPC's) maar nog geen connectie heeft met kwaadaardige intenties?

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