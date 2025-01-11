Nvidia bekritiseert Amerikaanse plannen voor uitbreiding chipexportbeperkingen

Nvidia heeft kritiek geuit op vermeende nieuwe plannen van de VS om de export van AI-chips verder te beperken. Volgens de chipfabrikant zijn de plannen schadelijk voor de Amerikaanse economie, terwijl tegenstanders van de VS er voordeel uit halen.

"We willen president Biden aanmoedigen om geen beleid in te voeren dat de Amerikaanse economie beschadigt en Amerikaanse tegenstanders in de kaart zal spelen", zegt Nvidia-topman Ned Finkle in een reactie aan Reuters. Volgens de chipfabrikant leidt het nieuwe chipbeleid dat de VS naar verluidt op het punt staat om aan te kondigen, tot negatieve gevolgen voor computers wereldwijd 'en zal het de wereld aanzetten tot alternatieve technologieën'.

Het gaat om vermeende plannen waar Bloomberg eerder deze week over berichtte op basis van gesprekken met ingewijden. De regering-Biden zou in zijn laatste week nog van plan zijn om nieuwe regels bekend te maken die de export van in Amerika gemaakte AI-chips verder beperken. Momenteel mogen 'vijandige landen' als China en Rusland al geen geavanceerde Amerikaanse chips importeren, maar met de nieuwe regels krijgen ook andere landen restricties.

Niet-vijandige landen worden ingedeeld in twee 'tiers'. Verreweg de meeste landen bevinden zich in 'tier 2'. De beperkingen richten zich op de totale hoeveelheid rekenkracht binnen chips die zij tussen 2025 en 2027 mogen importeren van Amerikaanse bedrijven. Bloomberg schrijft niet om hoeveel rekenkracht het gaat, maar volgens het persbureau komt het neer op ongeveer 50.000 gpu's. Individuele bedrijven mogen die limieten echter overschrijden indien de VS ze daar specifiek een vergunning voor verleent.

In 'tier 1' bevinden zich achttien landen, waaronder Nederland en België. Tier 1-landen mogen zoveel chips importeren uit de VS als ze willen. Bedrijven waarvan het hoofdkwartier in een van deze landen staat, kunnen ook een vergunning krijgen om Amerikaanse chips naar andere delen van de wereld te mogen versturen. Minstens 75 procent van hun totale rekenkracht moet zich dan wel in tier 1-landen bevinden en ze mogen maximaal 7 procent van hun rekenkracht aan een enkel tier 2-land leveren.

Ook Amerikaanse bedrijven kunnen zo'n exportvergunning aanvragen, al moet dan wel minstens 50 procent van hun rekenkracht zich op Amerikaanse bodem bevinden. Volgens Bloomberg is het doel van de wetgeving om ervoor te zorgen dat de VS en tier 1-landen altijd meer AI-rekenkracht in bezit hebben dan andere delen van de wereld. Het persbureau schrijft dat de VS zijn plannen elk moment officieel bekend zou kunnen maken.

De Information Technology Industry Council uitte eerder al kritiek op de vermeende beleidswijziging. De organisatie, die techbedrijven als Microsoft, Meta en Amazon vertegenwoordigt, vindt dat de regels 'arbitraire beperkingen opleggen aan de mogelijkheid van Amerikaanse bedrijven om computersystemen aan het buitenland te verkopen'. Volgens de organisatie zorgen de strengere exportbeperkingen ervoor dat de koppositie van Amerika op de AI-markt in het geding komt.