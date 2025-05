'VS trekt vergunningen in die Intel en Qualcomm chips lieten leveren aan Huawei'

De Verenigde Staten heeft handelsvergunningen ingetrokken die onder meer Intel en Qualcomm in staat stelden om laptop- en smartphonechips te verkopen aan Huawei. Dat meldt Reuters. Daarmee worden Amerikaanse exportbeperkingen aan China verder uitgebreid.

Volgens bronnen van Reuters zijn sommige bedrijven op dinsdag op de hoogte gesteld van de Amerikaanse beslissing. De vergunningen van die bedrijven werden volgens het persbureau 'per direct' ingetrokken door het Amerikaanse ministerie van Handel. Dat ministerie bevestigt tegenover Reuters dat het 'bepaalde exportlicenties aan Huawei' heeft ingetrokken, maar noemt niet concreet van welke bedrijven die vergunningen waren. Volgens de bronnen van Reuters gaat het in ieder geval om Intel en Qualcomm. Persbureau Bloomberg onderschrijft dat.

"Deze actie zal de nationale veiligheid van de VS versterken, de Amerikaanse vindingrijkheid beschermen en het vermogen verminderen van communistisch China om zijn technologie te verbeteren", zegt een Amerikaans congreslid in een verklaring. Intel levert processors die Huawei gebruikt in zijn laptops. Qualcomm levert onder andere 4G-chips aan de Chinese fabrikant.

Er gelden al jaren beperkingen op de handel tussen Amerikaanse techbedrijven en Huawei. Dat kwam door voormalig president Donald Trump. Hij zette Huawei in 2019 op de zwarte lijst wegens vermeende schending van bestaande sancties, iets wat Huawei altijd heeft ontkend. Een aantal techbedrijven, waaronder Intel en Qualcomm, kregen eind 2020 toestemming om weer zaken te doen met de Chinese techgigant.

Er was al kritiek op de vergunningen, onder andere van AMD. Dat bedrijf vond het oneerlijk dat het geen laptopchips mocht leveren aan Huawei, terwijl concurrent Intel daar wel toestemming voor had. De Amerikaanse overheid had eerder al plannen om die vergunning te schrappen, maar zag daar toen van af.