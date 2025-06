Huawei kondigt Mate 60-smartphones aan met vermoedelijk eigen Kirin-soc met 5G

Huawei heeft voor China de Mate 60 en Mate 60 Pro aangekondigd. De Pro-versie heeft onder meer een grotere accu en 3d-gezichtsherkenning. Huawei wil niets zeggen over de soc in de telefoons, maar het zou een eigen Kirin-soc zijn met ondersteuning voor 5G.

Huawei wil niets zeggen over de soc in de smartphones. De benchmarkdatabase van AnTuTu vermeldt dat het gaat om de op 5nm gemaakte Kirin 9000S. Die heeft 12 kernen met een kloksnelheid van maximaal 2,62GHz. Er zijn zes Cortex A78AE-kernen, vier Cortex A510-kernen en twee Cortex A34-cores. Dat wijkt af van socs van onder meer MediaTek en Qualcomm, die A34-kernen niet gebruiken. De gpu is de Maleoon 910. De prestaties zouden liggen rond het niveau van de drie jaar oude Snapdragon 870 van Qualcomm.

Het is onbekend hoe Huawei aan de soc komt. De fabrikant heeft door het handelsverbod van de VS sinds 2019 officieel geen mogelijkheid om TSMC, Samsung of Intel socs te laten produceren. In China is er geen producent die een procedé heeft die geavanceerd genoeg is om 5nm-transistors te maken. Ook mag Huawei geen apparatuur met 5G uitbrengen door het handelsverbod. Daarom gebruikte het tot nu toe aangepaste Qualcomm-socs, waar in het modem 5G gedeactiveerd was.

De Mate 60 Pro heeft drie uitsparingen in het scherm voor camera's, zo blijkt uit de listing op Vmall. De eerste is voor de 13-megapixelfrontcamera. Daarnaast is er een voor de ToF-sensor voor 3d-gezichtsherkenning. Het derde gat is vermoedelijk voor de laser voor de ToF-camera. De reguliere Mate 60 heeft geen 3d-gezichtsherkenning en heeft dus alleen de frontcamera, is te zien op de productpagina. De telefoons komen vooralnog alleen uit in China.