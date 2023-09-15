Huawei kondigt Watch GT 4 aan in twee uitvoeringen

Huawei kondigt de vierde generatie van Watch GT aan. De smartwatch is verkrijgbaar in een 41mm- en een 46mm-variant. Het grotere horloge beschikt over een achthoekige afwerking, terwijl de kleinere versie een ronde behuizing heeft.

De 46mm-variant van de Watch GT 4 is net als bij zijn voorganger voorzien van een 1,43"-amoledscherm met een resolutie van 466x466 pixels. Dat brengt het aantal pixels per inch op 326. Bij de 41mm-versie gaat het om een 1,32"-display met dezelfde resolutie. De ppi ligt hier op 352. De horlogekast is net als bij de Watch GT 3 van roestvrij staal.

De Watch GT 4 krijgt een nieuwe Stay Fit-app die onder meer het calorieverbruik van de gebruiker bijhoudt. De GT 4 beschikt daarnaast over een vernieuwde hartslagmonitor en slaaptracker. De smartwatch meet daarnaast de zuurstofsaturatie van het bloed en het stressniveau van de gebruiker. Daarnaast kan de smartwatch informatie over de eventuele menstruatiecyclus van de gebruiker in kaart brengen. Verder is de routebepaling naar verluidt verbeterd.

Volgens Huawei gaat de accu van de 46mm-versie van de Watch GT 4 acht tot veertien dagen mee, afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Indien de always-onfunctie actief is, gaat het horloge tot vier dagen mee. Bij de 41mm-variant van de smartwatch bedraagt de accuduur vier tot zeven dagen. Als always-on actief is, gaat het om maximaal twee dagen. Over de soc heeft het bedrijf geen informatie gedeeld, maar het betreft naar verluidt een Arm Cortex M.

De kleinere versie van de Huawei Watch GT 4 is beschikbaar in de kleuropties wit, zilver en goud. Bij de 46mm-variant gaat het om zwart, bruin, grijs en groen. De GT 4 heeft een adviesprijs vanaf 250 euro. De 41mm-horloges worden vanaf 29 september verscheept en de 46mm-versies vanaf 9 oktober. De smartwatches werken zowel met Android- als iOS-smartphones.

Huawei Watch GT 4

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 14:17 37

15-09-2023 • 14:17

37

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Huawei Watch GT

geen prijs bekend

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Reacties (37)

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Infinito 15 september 2023 14:23
Zou er nog een pro variant aankomen? Volgens mij hebben ze geen titanium variant van deze smartwatch. I.v.m. allergie heb ik titanium nodig :D
thijsjek @Infinito15 september 2023 18:08
Ja, online is hij bevestigt.
Ik heb een gt2 pro, met titanium en saffier glas. Ik werk in de metaal industrie en heb hem elke dag om sinds 2 jaar, en het glas heeft geen enkel krasje. Het titanium heeft wat lichte krassen op de randjes. Accuduur is nog steeds ergens tussen de 7 en de 14 dagen. Enige nadeel is dat je niet met deze versie kan reageren via chat. Bij aankoop €230 en krijgt nog steeds updates. Top aankoop en zou mocht deze overlijden, wel een opvolger kopen.
Ted_W @thijsjek16 september 2023 01:00
Waar en wanneer was de GT 4 Pro bevestigd?
roland83 @Ted_W16 september 2023 01:53
De Watch 4 Pro is er al een tijdje, een GT 4 Pro is nog nergens genoemd. Misschien is het geheel een beetje hernoemd, er is op volgorde van simpel naar ultiem nu de Watch 4 GT, Watch 4, Watch 4 Pro, Watch 4 Ultimate en een Watch 4 Ultimate Gold edition (die is leuk, die is met goud ingelegd en kost 3000 euro...)

Zie ook hier: https://consumer.huawei.com/nl/wearables/watch-4-series/
EGI1965 @thijsjek16 oktober 2023 18:22
Ik heb mijn GT2 Pro ~3j en die werkt nog altijd goed; de batterij gaat nog altijd 11-14 dagen mee (afhankelijk hoeveel ik er mee bel). Dit is het enige smartwatch dat ik niet binnen 10-15 weken om zeep help (de meeste waren merkhorloges). De bouwkwaliteit van de GT is absolute top. Hoe vaak ik er ook mee crash: het display heeft enkele kleine krassen maar die vallen nauwelijks op.
Er is zeker 1 bug in de software: als een FW upgrade ooit mislukt en nadien lukt, blijft het watch met de regelmaat v.d. klok melden dat de FW update mislukt is. Dit terwijl die ondertussen al 2 of 3 updates gelukt zijn. Verder is het spijtig dat Huawei de GT2 en GT3 niet als gelijkwaardig ziet, want als je naar de inhoud kijkt is er niet veel verschil (de GT2 heeft geen vrijstaande calculator, de GT3 zou die hebben en er is geen enkele reden buiten marketing/sales dat die optie niet op de GT2 gezet wordt).
De GT watches gebruiken de Kirin-A1 processor. Dat is een ARM cortex M7 op max 200MHz. Deze core is met 10uA/MHz bijna zo power efficient als de low-power-design marktleider: Ambiq Apollo4. Die komt met 5uA/MHz toe en raakt tot 196MHz; heeft 2MBy MRAM + 1Mby RAM. Als je weet dat de industriestandaard rond 30uA/MHz ligt is dat een mooie reductie die mee voor lange batterijduur zorgt (display is in regel de grootste slokkop)
Ted_W @Infinito15 september 2023 14:34
De GT niet voor zover ik weet. Er is wel een pro versie van de Watch 4, maar is wel een stukje duurder.
njitter @Infinito15 september 2023 15:15
Watch 4 Pro is wel titanium, net zoals de GT2 Pro.
midyatmaster 15 september 2023 14:35
Het zijn mooi horloges van Huawei, maar hetgeen mij weerhoud is het privacy vraagstuk. Metname horloges met een mic ingebouwd houden mij tegen. Mijn voorkeur gaat daarom ook uit naar een Garmin (de Epix Gen 2 Pro lijkt mij erg interessant), alleen daar ligt de prijs weer 3x zo hoog. Het lijkt wel: if you don't pay for the product you are the product.
Finger @midyatmaster15 september 2023 15:16
Het 1 sluit het andere niet uit hoor. Soms is het ook en en.
Nox @midyatmaster15 september 2023 15:24
De Fenix7 range heb je een stuk goedkopere toestellen. Moet je wel een mips-scherm kunnen waarderen.
Advanced03 @midyatmaster15 september 2023 16:50
Tja het is niet alsof de andere opties zo veel veiliger zijn hoor...
iqcgubon @midyatmaster15 september 2023 18:59
Andere use case ook denk ik. Garmin is een sportwatch met smart features, de rest zijn smartwatches met sport features.
roland83 @iqcgubon16 september 2023 01:55
Maar deze GT 4 is ook eigenlijk een uitgebreide fitnesstracker in een smartwatch-jasje. Het ziet er mijns inziens veel strakker uit dan de concurrerende fitnesstrackers, maar kan lang niet zo veel als de echte smartwatches.
merethan @midyatmaster15 september 2023 19:45
Voor sommige smartwatches is er https://asteroidos.org/

Helaas is Android Wear (een speciale versie van Android) zodanig veel closed source dat er geen de-googled versie van te maken is, zoals (nog) wel kan met de normale Android. AsteroidOS is dan ook geen Android maar OpenEmbedded Linux.
DIKKEHENK 15 september 2023 15:18
heb ze na de pebble vanaf de GT1. Tot nu toe t beste klokje waar alles domweg werkt. Gebruik m samen met een huawei P30 , maar zet inmiddels gewoon een prijsalert. Deze vrienden zakken vrij snel en behoorlijk in prijs, dus een paar maandjes wachten scheelt je zo 30 %.

Batterijduur is 'as advertised', en dat met werkende notificaties is voor mij iig t meest relevante.
djfox741 @DIKKEHENK15 september 2023 21:42
Heb de GT3 ooit geprobeerd en ook de Xiaomi S1 en vond inderdaad de GT3 heel wat meer hebben.

Wat ik nog steeds niet kan begrijpen is dat zo'n geavanceerd horloge geen "Bloeddrukmeter" heeft en als je naar die smalle dingen kijkt dan hebben die dat wel, waarom dan die prachtige horloge's van Huawei, Samsung en weet ik wat er nog meer is voor honderde Euries maar geen "Bloeddrukmeter"

En smalle horloge's kosten geen drol en daar zit de duvel en zijn ouwe moer op, mij een raadsel.
_Pussycat_ @djfox74116 september 2023 03:09
Je bedoelt alibaba-prul die gewoon getalletjes laat zien die niet gemeten worden?
Bloeddruk meten is erg lastig te integreren.
Wisperbird @djfox74116 september 2023 16:13
Ik weet vrijwel zeker dat bloeddruk meten met alleen een sensor niet mogelijk is.
Bij Samsung moet je de met een drukmanchet (methode Riva Rocci) gemeten bloeddruk zelf eerst invullen.
Om het wat geloofwaardiger te maken mag je bij Samsung niet praten tijdens het meten.
Als ik mijn pilletjes een keer vergeet gaat mijn bloedruk omhoog, maar niet op het horloge !
Op de ICC worden intra-arteriële metingen gedaan.
Pols en saturatie zijn wel betrouwbaar te meten.
P.S. Daarom vind je de bloeddruk in een dossier als 140/80 RR.
Er wordt van uit gegaan dat je weet dat de eenheid millimeters Kwik is.

[Reactie gewijzigd door Wisperbird op 23 juli 2024 01:46]

djfox741 @Wisperbird17 september 2023 15:57
Oke, dankjewel weet weer wat meer :)
Ted_W 15 september 2023 15:24
De vanafprijs van 250 vind ik best schappelijk voor wat je krijgt. Ik snap niet waarom een smartwatch 600 of meer moet kosten, zoveel meer biedt het naar mijn inziens niet.
Gundam088 @Ted_W15 september 2023 17:18
Het is voor mij nog onduidelijk, die 250 denk ik bedoeld voor voor de 41mm, denk de 46mm zal rond 300 of 350, uiteraard by far gelukkig nog geen 600. Ik heb nu de GT2 PRO 46mm, denk dat ik voor de GT4 46mm ga.
thijsjek @Gundam08815 september 2023 18:12
Ik ben ook een blij bezitter van de gt2 pro. Ik wil absoluut weer een titanium case met saffierglas.
Mijn vrouw heeft de gt3, vind het de upgrade nog niet waard
roland83 @Gundam08816 september 2023 01:57
Ik heb eergisteren de Watch GT 4 46mm gekocht. Hij is er vanaf 249 euro voor de zwarte editie, en 269 voor de zilveren met leren band. De stalen variant met stalen band is nog wat duurder.
WeeDzi 15 september 2023 14:55
8 hoekig ? sry maar ze zijn beide gewoon rond. Die zijkanten van het grotere horloge kun je gewoon niet 8 hoekig noemen.
Houten klomp 15 september 2023 15:19
Poeh die van roestvrij staal wil ik wel: de 46mm-versie van de Watch GT 4 acht tot veertien dagen mee
ArawnofAnnwn 15 september 2023 16:27
Ik ben wel benieuwd of de heren versie de 14 dagen echt haalt en hoe. Accuduur vind ik bij een smart watch echt wel heel storend. Verbaasd mij nog steeds dat ze niet een scherm boven een echt uurwerk plaatsen, of in de wijzerplaat, zodat je een echt uurwerk als "always on" scherm hebt. Een normaal horloge waar je ook je notificaties op kunt zien, je spotify kunt bedienen etc.
david-v @ArawnofAnnwn15 september 2023 16:43
Ik heb een "oude" huawei gt2e en die gaat tot er ongeveer 15% over is mee tot 7 dagen. Met die 15% kan je nog zeker wel 2 dagen doen, maar voor mij is dat (zondag) het moment om te gaan laden. Dus 9 tot 14 dagen lijkt me zeker haalbaar.
Gundam088 @david-v15 september 2023 17:19
Eens, ik heb de GT2 PRO en GT3 Active gehad, beiden minimaal 10 dagen, wel zonder ''always-on'' functie.
roland83 @ArawnofAnnwn16 september 2023 02:02
De meeste concurrenten hebben een echt batterijprobleem: die doen 1 of misschien net aan 2 dagen op 1 batterijlading.

Deze Watch GT 4 is geen volledige smartwatch, meer een uitgebreide fitnesstracker in een zeer chique smartwatch-jasje. Al kan deze editie meer dan de vorige edities, qua functionaliteit zal deze niet vergelijkbaar zijn met een Galaxy Watch of een Apple Watch. En daarom kan de batterij zo lang meegaan.

Ik heb nu een Watch GT, de batterij is nog 65% nu en ik weet niet meer wanneer ik die heb opgeladen. Maandag? Ik heb hem niet elke dag om, maar de geadverteerde batterijduur voor dat horloge, gebaseerd op wel elke dag gebruik, haal ik echt wel. Als ik hem niet gebruik, gaat de accu 2-3% per dag omlaag, als ik heb wel gebruik zo'n 5-6%. Een fietstocht van 60 km kost 30% batterij. Reken maar uit hoe lang je ermee doet.
ArawnofAnnwn @roland8318 september 2023 15:23
Dat is gewoon niet werkbaar. Mijn Pebble had 45 dagen batterijduur. Dat vind ik eigenlijk wel het minimum.
roland83 @ArawnofAnnwn18 september 2023 19:52
Maar die tijd is wel echt voorbij. De Pebble is (helaas) inmiddels de Nokia 3310 onder de smartwatches, die Nokia had een batterijduur van een week terwijl we nu juichen als een smartphone 2 dagen haalt op 1 acculading.

In dat opzicht vind ik 14 dagen batterijduur uitstekend, zeker vergeleken met de 1 à 2 dagen die de Apple Watch biedt. Die laatste kan dan ook vele meer dan deze Watch GT 4 en elke Pebble die er ooit was, bij elkaar opgeteld. Het is het een, of het ander.

Ik vind het zelf prima om elke 14 dagen de smartwatch anderhalf of 2 uur aan de lader te hangen. De Apple Watch moet ook 2 uur laden en gaat dan 30 uur mee.

O ja, de batterij van mijn Watch GT (versie 1 dus) is nu 47%, we zijn twee dagen verder sinds mijn vorige comment.

[Reactie gewijzigd door roland83 op 23 juli 2024 01:46]

ArawnofAnnwn @roland8319 september 2023 09:40
Mijn telefoon haalt de week ook als ik deze gebruik als andere mensen. Als ik mijn telefoon gebruik zoals mijn vader zijn telefoon gebruikt, zal ik zeker de drie weken halen zonder problemen. Ik heb een 13200mAh batterij in mijn telefoon.

Ik heb thuis een smartwatch liggen ergens, die een paar dagen met de batterij doet. Dat is ook de reden dat deze thuis ligt en niet om mijn pols zit. Dat opladen, dat krijg ik gewoon niet er in als routine. Als ik een horloge op een oplader leg dan duurt het zeker een week voor deze weer om mijn pols zit.

Ik hoef niet zo veel van een smartwatch. Ik wil gewoon Telegram notificaties ontvangen, eventueel X notificaties en ik wil spotify bedienen. Een goede vibratie motor voor de wekker functie is ook iets dat zeer fijn zou zijn. Ik hoef geen hartslag, GPS, zuurstofsaturatie, menstruatiecyclus, calorieverbruik, stappenteller, etc etc etc. Ik wil een accu die lang mee gaat.
roland83 15 september 2023 18:07
Ik kocht in 2018 een Huawei Mate 20 Pro in een pre-order, en kreeg de Watch GT er gratis bij. Nou ja, je betaalt de adviesprijs voor het geheel, maar daar gaat het niet om. De Watch GT was editie 1.

Ik was in het begin supersceptisch over een smartwatch in het algemeen. Ik kom van een prachtige kinetische Seiko Premier, waarom heb ik dan een zwart sporthorloge met scherm nodig?

De scepsis bleek geheel onterecht, de telefoon en smartwatch zijn nog steeds naar grote tevredenheid in gebruik. In de afgelopen bijna 5 jaar is de Seiko maar enkele weken uit de kast gehaald.

Ik heb gisteren de Watch GT 4 gekocht, eigenlijk omdat ik zo tevreden ben met de GT versie 1. Editie 4 kan zoveel meer, ik ben vooral benieuwd naar stressmeting en SpO2. De laatste keer dat ik een uitgebreide review van iets heb geschreven hier op Tweakers.net is een tijdje geleden, ik hoop van het horloge weer een goede te kunnen maken. Ik ga dan ook proberen het privacy-aspect te bekijken, zeker in combinatie met spraak. Spraak gaat niet via Google, maar wat dan wel. En zo is er vast nog meer te benoemen.
John Duh 15 september 2023 18:39
Naast de hierboven genoemde lange accuduur, was voor mij destijds vooral het mooie design dé reden om vanaf eveneens een horloge van Huawei te upgraden naar de GT1. Sindsdien vind ik het uiterlijk van de GT serie horloges niet heel veel meer veranderd en ben ik bij de GT2 blijven hangen. Nog altijd heeft die laatste een indrukwekkende accuduur van ongeveer een week bij dagelijks en normaal gebruik. Een echte smartwatch kan ik het niet noemen, want afgezien van bellen vanaf de GT2 (enkel via een gekoppelde Android telefoon) en notificaties weergeven (dit wordt ook door iOS ondersteund), moet dit horloge het vooral van health tracking hebben. Dat doet het horloge redelijk nauwkeurig, ook bij het monitoren van slaap. Nu de GT3 waarschijnlijk binnenkort in prijs gaat dalen, ga ik de pricewatch eens wat meer in de gaten houden. :-)
Laz61 16 september 2023 17:25
Jammer dat ze met honor de samenwerking stop gezet hebben. Op mijn gs pro haal ik nog makkelijk 3 weken zonder always on.

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