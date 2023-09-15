Huawei kondigt Watch GT 4 aan in twee uitvoeringen

Huawei kondigt de vierde generatie van Watch GT aan. De smartwatch is verkrijgbaar in een 41mm- en een 46mm-variant. Het grotere horloge beschikt over een achthoekige afwerking, terwijl de kleinere versie een ronde behuizing heeft.

De 46mm-variant van de Watch GT 4 is net als bij zijn voorganger voorzien van een 1,43"-amoledscherm met een resolutie van 466x466 pixels. Dat brengt het aantal pixels per inch op 326. Bij de 41mm-versie gaat het om een 1,32"-display met dezelfde resolutie. De ppi ligt hier op 352. De horlogekast is net als bij de Watch GT 3 van roestvrij staal.

De Watch GT 4 krijgt een nieuwe Stay Fit-app die onder meer het calorieverbruik van de gebruiker bijhoudt. De GT 4 beschikt daarnaast over een vernieuwde hartslagmonitor en slaaptracker. De smartwatch meet daarnaast de zuurstofsaturatie van het bloed en het stressniveau van de gebruiker. Daarnaast kan de smartwatch informatie over de eventuele menstruatiecyclus van de gebruiker in kaart brengen. Verder is de routebepaling naar verluidt verbeterd.

Volgens Huawei gaat de accu van de 46mm-versie van de Watch GT 4 acht tot veertien dagen mee, afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Indien de always-onfunctie actief is, gaat het horloge tot vier dagen mee. Bij de 41mm-variant van de smartwatch bedraagt de accuduur vier tot zeven dagen. Als always-on actief is, gaat het om maximaal twee dagen. Over de soc heeft het bedrijf geen informatie gedeeld, maar het betreft naar verluidt een Arm Cortex M.

De kleinere versie van de Huawei Watch GT 4 is beschikbaar in de kleuropties wit, zilver en goud. Bij de 46mm-variant gaat het om zwart, bruin, grijs en groen. De GT 4 heeft een adviesprijs vanaf 250 euro. De 41mm-horloges worden vanaf 29 september verscheept en de 46mm-versies vanaf 9 oktober. De smartwatches werken zowel met Android- als iOS-smartphones.