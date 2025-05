'Huawei P70 krijgt 6,7"-oledscherm en 50MP-camera met variabel diafragma'

De Huawei P70-smartphone krijgt naar verluidt een 6,7"-oledscherm met 1,5k-resolutie. Daarnaast krijgt het toestel een 50-megapixelhoofdcamera met variabel diafragma en een 1/1,3"-sensor. De opvolger van de Huawei P60-serie wordt binnen enkele maanden verwacht in China.

Bovenstaande claims zijn afkomstig van het Chinese Digital Chat Station. Bij de 1/1,3"-sensor gaat het mogelijk om de OV50H van OmniVision, meldt GSMArena. Dat zou betekenen dat de Huawei P70 geen inhousebeeldsensor krijgt, zoals eerder werd geclaimd. Het variabel diafragma moet zorgen voor meer controle over de lichtdoorlating en scherptediepte. Aan de achterzijde worden in totaal drie camera's verwacht. Ook zou er een 5000mAh-accu aanwezig zijn. Eerdere geruchten wijzen op de aanwezigheid van een Kirin 9010-soc.

Er is nog geen definitieve releasedatum bekend voor de Huawei P70, al gaat het gerucht dat het toestel binnen twee maanden in China verschijnt. De Huawei P60 Pro werd enkele maanden na de release voor de Chinese markt ook in Nederland uitgebracht. Het is niet bekend of dit voor de P70-serie ook het geval is.