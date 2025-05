Gerucht: Huawei stapt over op eigen camerasensors in P70-smartphones

Huawei is naar verluidt van plan om zijn Huawei P70-smartphones te voorzien van inhousebeeldsensors voor de camera's. Doorgaans gebruikt het Chinese bedrijf sensors van Sony in zijn telefoons. Volgens een leaker is de samenwerking tussen de twee bedrijven niet verlengd.

De Chinese leaker Fixed Focus Digital claimt volgens Huawei Central dat Huawei en Sony hun contracten voor nieuwe leveringen van sensors niet hebben verlengd. Er gaan al langer geruchten rond dat Huawei aan zijn eigen cmos-camerasensor werkt. De leaker beweert dat het Chinese bedrijf deze sensors gaat gebruiken in de komende Huawei P70-smartphones.

Daarnaast stelt de leaker dat de Huawei P70-serie een hoger percentage lokale componenten bevat dan zijn vorige smartphones. Dat er meer onderdelen van de smartphone door Chinese bedrijven geproduceerd worden, is niet vreemd. Vanwege Amerikaanse sancties moest Huawei de afgelopen jaren al meer dan 13.000 onderdelen vervangen door Chinese exemplaren.

Ondanks de handelsbeperkingen kreeg Sony toestemming om sensors aan Huawei te blijven leveren. Het is niet duidelijk waarom de samenwerking tussen Huawei en Sony naar verluidt niet verlengd wordt. Eerder introduceerde Huawei ook zijn eigen Xmage-platform met neural processing unit vanwege de beëindigde samenwerking met de Duitse camerafabrikant Leica.

De P70-serie van Huawei verschijnt naar verluidt in het begin van 2024 voor de Chinese markt. Huawei bracht zijn P60 Pro-toestel enkele maanden na de release in China ook uit in Nederland. Het is niet zeker of dit voor de P70 Pro ook het geval is. De standaard P60 werd niet in ons land uitgebracht. Volgens de laatste geruchten krijgt het toestel een optische vingerafdrukscanner onder het scherm.