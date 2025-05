Huawei wil Celia-stemassistent in HarmonyOS van generatieve AI voorzien

Huawei is van plan om de slimme assistent Celia in zijn eigen HarmonyOS te verbeteren door er een large language model aan te hangen. Dat moet de assistent slimmer maken, blijkt uit een video die Huawei tijdens een ontwikkelaarsconferentie toont.

Huaweis ceo Yu Chengdong toonde een demo van de tool, schrijft Huawei Central. Op X, het voormalige Twitter, is inmiddels ook een video te zien waarin een gebruiker een vraag stelt aan stemassistent Celia. Die vertaalt de gesproken tekst in leesbare tekst en geeft daar vervolgens een leesbaar antwoord op.

Huawei wil de nieuwe slimme assistent later deze week presenteren op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie. Het gaat om een update voor Celia, de assistent die standaard zit in HarmonyOS, Huaweis eigen variant van Android. Tijdens de ontwikkelaarsconferentie kondigt Huawei HarmonyOS 4 aan, waarbij Celia dus slimmer wordt.

Net als de meeste techbedrijven is Huawei ook bezig met een eigen large language model, of LLM. Het bedrijf bracht eerder dit jaar Pangu 3.0 uit. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk het model waarop Celia getraind wordt. Het is echter niet duidelijk of Celia dan alleen overweg kan met Chinees of ook met andere talen. Onlangs werd duidelijk dat Google werkt aan een generatieve AI in Assistent. Vooralsnog zijn er geen spraakassistenten die op grote schaal op smartphones bruikbaar zijn.