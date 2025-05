Intel schrapt Data Center GPU Max 1350, werkt aan Max 1450 voor 'andere markten'

Intel heeft zijn Data Center Max GPU 1350 geannuleerd. Die videokaart, die is bedoeld voor gebruik in supercomputers en datacenters, werd vorig jaar door Intel aangekondigd. Het bedrijf komt later dit jaar met een Data Center Max GPU 1450 die is bedoeld voor 'andere markten'.

Intel bevestigt het schrappen van de Data Center GPU Max 1350 tegenover Tom's Hardware. Het bedrijf zegt zijn datacenterline-up te 'stroomlijnen' door de videokaart in kwestie te annuleren. Het bedrijf bracht vorig kwartaal zijn eerste gpu voor datacenters uit. Deze Data Center Max GPU 1550 betrof het topmodel in Intels line-up, met 128 Xe-cores, 128GB geheugen en een tdp van 600W. De 1350 zou daaronder gepositioneerd worden, met een lagere tdp van 450W, minder geheugen en minder Xe-cores. Die verschijnt dus niet langer. Een GPU Max 1150-instapmodel staat nog wel op de planning.

Ter vervanging komt Intel met een Data Center GPU Max 1450. Die gpu krijgt volgens Intel 'een lagere i/o-bandbreedte'. Het bedrijf deelt verder geen specificaties, maar mogelijk gaat het om een afgeslankte versie van de 1550. De gpu krijgt ondersteuning voor water- en luchtkoeling, net als de 1550. De gpu komt 'later dit jaar' uit, maar Intel deelt geen concrete releasedatum.

De chipmaker zegt zich met de 1450 te richten op 'andere markten' dan de 1350. Het bedrijf verduidelijkt niet om welke markten dat gaat. Vorig jaar introduceerden de Verenigde Staten echter exportrestricties op geavanceerde chips naar China. Die restricties gelden onder meer voor gpu's met een i/o-bandbreedte tussen verschillende chips die hoger is dan 600GB/s. Nvidia bracht eerder aangepaste versies van zijn A100- en H100-gpu's met lagere bandbreedtes uit om aan die restricties te ontkomen. Intel bevestigt niet of het diezelfde weg neemt met zijn Data Center GPU Max 1450.

Intel was aanvankelijk van plan om dit jaar zijn eerste Rialto Bridge-gpu's uit te brengen, als opvolger voor zijn eerste datacenter-gpu's in de Data Center GPU Max-serie. Volgend jaar zouden Falcon Shores-chips volgen. Intel annuleerde zijn Rialto Bridge-serie begin maart en stelde Falcon Shores toen uit naar 2025. Het bedrijf deed eind vorig jaar een reorganisatie van zijn AGX-divisie, die verantwoordelijk is voor gpu's en accelerators.