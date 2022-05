Intel: Aurora-supercomputer haalt 2 exaflops aan rekenkracht en komt in 2022

Intel laat weten dat zijn Aurora-supercomputer voor het Argonne National Laboratory 2 exaflops aan rekenkracht zal halen. De supercomputer zou volgens eerdere verwachtingen 1 exaflops aan rekenkracht bieden.

Intel liet op woensdag weten dat de rekenprestaties van Aurora twee keer hoger uitvallen dan verwacht, schrijft SemiAnalysis-analist Dylan Patel op Twitter. De supercomputer zou 'meer dan twee exaflops' aan rekenprestaties leveren. Aurora maakt gebruik van Intels komende Sapphire Rapids-processors, in combinatie met Ponte Vecchio-datacenter-gpu's en is bedoeld voor het Argonne National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie.

Aurora wordt volgens de huidige planning in 2022 geleverd. Intel zou de supercomputer aanvankelijk in 2021 leveren, maar het bedrijf heeft dit eerder al uitgesteld. Patel meldt dat het niet de eerste keer is dat Aurora is uitgesteld. Intel heeft ook de rekenprestaties van Aurora meermaals opgeschroefd. De supercomputer zou aanvankelijk in 2018 operationeel worden met 180 petaflops, schrijft DataCenterDynamics. Dit werd vervolgens uitgesteld naar 2021 met 1 exaflop, en de levering werd later opgeschoven naar 2022 met 2 exaflops aan rekenkracht.

In de tussentijd neemt het Argonne National Laboratory nog een Polaris-supercomputer in ontvangst, die gebruikmaakt van 560 AMD EPYC-processors met 32 cores, naast 2240 Nvidia A100-accelerators. Volgens het Argonne National Laboratory haalt Polaris een theoretische rekenkracht van maximaal 1,4 exaflops bij AI-rekentaken. Polaris zal gebruikt worden om software voor de Aurora-supercomputer van Intel voor te bereiden. Polaris wordt dit jaar nog geleverd en geïnstalleerd en moet begin 2022 operationeel zijn.