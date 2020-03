Covid-19 HPC Consortium geeft wetenschap toegang tot krachtigste supercomputer

Een consortium bestaande uit onder andere IBM, Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft en het Amerikaanse Departement of Energy geeft wetenschappers toegang tot supercomputers en clouddiensten bij onderzoek naar het nieuwe coronavirus en de covid-19-ziekte.

Gezamenlijk bieden de zestien supercomputers van het consortium toegang tot 330 petaflops, 775.000 cpu-cores en 34.000 gpu's, staat op de website van het Covid-19 High Performance Computing Consortium. Een groot deel van de rekenkracht komt van de Oak Ridge Summit, 's werelds krachtigste computer met piekprestaties van 200 petaflops. Het consortium roept organisaties op om deel te nemen en computing resources ter beschikking te stellen aan de wetenschap.

Onderzoekers die rekenkracht willen bij projecten rond het SARS-CoV-2-virus en de covid-19-ziekte kunnen een voorstel indienen. Het consortium bekijkt dan de potentiële impact, de haalbaarheid, de vereisten en de periode van het onderzoek. Vervolgens werken de partijen die nodig zijn, samen met het onderzoeksteam voor de toegang tot de supercomputers en clouddiensten.

Het consortium denkt onder andere aan onderzoek op het gebied van bio-informatica, epidemiologie en moleculaire modellering. Amazon, Google en Microsoft helpen onderzoekers hun clouddiensten in te zetten waar nodig. Ook het Massachusetts Institute of Technology en het Rensselaer Polytechnic Institute dragen bij met hun expertise. Het project moet garanderen dat rekenkracht geen belemmering is bij onderzoek naar het nieuwe coronavirus.

Afgelopen weekend maakte het Folding@Home-project voor gedistribueerde rekenkracht bekend dat het in totaal 470 petaflops aan rekenkracht leverde. Verantwoordelijk voor de rekenkracht zijn meer dan vierhonderdduizend vrijwilligers die ongebruikte rekenkracht van hun systemen inzetten.