Leids Universitair Medisch Centrum brengt Covid Radar-app uit

Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft Covid Radar uitgebracht, een app voor iOS en Android waarbij mensen aan kunnen geven waar ze zich begeven en hoe ze zich voelen. Het LUMC wil de data gebruiken voor eigen onderzoek.

Gebruikers die de app voor Android of iOS installeren, kunnen dagelijks een vragenlijst met vijftien vragen invullen over hun gezondheid en gedrag. Ook krijgen gebruikers via een kaart van Nederland per postcodegebied inzicht op antwoorden van anderen. Daarbij kan gefilterd worden op verschillende symptomen waarnaar gevraagd wordt.

Het LUMC schrijft dat het de app uitbrengt om een beeld te krijgen van hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt. Volgens het ziekenhuis wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen in Nederland. Gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard.

De organisatie zegt de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en voor populatiegerichte beleidsadvisering. In eerste instantie wil het LUMC de gegevens gebruiken om inzicht te krijgen in de verspreiding in de eigen regio. Het ziekenhuis wil de dataset met landelijke gegevens ook beschikbaar stellen voor andere instanties en onderzoekscentra.

Eerder deze week maakte een Europees initiatief bekend een privacyvriendelijke app te ontwikkelen om het conronavirus te tracken en om maatregelen over het naleven van sociale afstand te controleren. Ook dat gaat om een app die gebruikers vrijwillig kunnen installeren. De non-profitorganisatie wil die app beschikbaar stellen aan overheden en medische organisaties.

Vanuit de Nederlandse overheid is er vooralsnog geen interesse in dergelijke apps. Het ministerie van Volksgezondheid liet vorige week in een reactie aan de Volkskrant weten dat het is benaderd door verschillende organisaties met apps en platforms voor allerlei toepassingen, variërend van individuele koortsmeting tot track-en-traceoplossingen. Het ministerie stelt dat grootschalig testen op het coronavirus een voorwaarde is voor succesvolle toepassing van dat soort apps. Omdat dit nu niet gebeurt, ziet het ministerie een landelijke invoering van zo'n app niet als proportioneel.

Het RIVM sluit echter niet uit dat in een andere fase 'andere afwegingen worden gemaakt'. Het ministerie gaf in de reactie ook aan dat er al lokale en regionale initiatieven in uitvoering zijn. Daarbij verwijst het naar het OLVG en Groene Hart Ziekenhuis. Die ziekenhuizen hanteren eigen methoden om mogelijke aan covid-19 gerelateerde verschijnselen te monitoren.

Deze week maakte de Autoriteit Persoonsgegevens bekend dat de overheid niet zomaar locatiegegevens mag gebruiken van Nederlanders in de strijd tegen het coronavirus. Dat zou alleen kunnen als daar een wet voor is of als het op vrijwillige basis gebeurt zoals bij de huidige apps.