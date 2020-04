Delta begint in mei met aanleg van glasvezel in Goes

Delta zal in mei beginnen met de aanleg van glasvezel in de Zeeuwse stad Goes. Het gaat om twee wijken waar met de aanleg wordt begonnen. Dit is onderdeel van een plan van Delta om op grote schaal glasvezel aan te leggen in Zeeland.

Op 11 mei beginnen de eerste graafwerkzaamheden in de wijk Mannee, waarna de wijk Noordhoek aan de beurt is. Volgens Delta wordt hier in totaal 22 kilometer glasvezel aangelegd die tot aan de woningen reikt. De provider zegt dat het traject vanaf de graafwerkzaamheden tien tot veertien weken in beslag zal nemen.

Delta zegt dat nog niet bekend is welke plaatsen na Goes aan de beurt zijn voor glasvezel tot aan de deur, al gaf het bedrijf vorig jaar aan dat naast Goes ook Middelburg en Terneuzen aan de beurt zullen komen. De keuze voor die steden hangt samen met de observatie dat Delta hier de hoeveelheid data over het netwerk het sterkst ziet toenemen.

Delta heeft bedrijventerreinen en nieuwbouwwoningen al van glasvezel voorzien, maar gaat dat nu dus ook doen bij bestaande woningen. Het bedrijf biedt overigens al snelheden tot 1Gbit/s via zijn eigen kabelnetwerk. De uploadsnelheden blijven op de kabel doorgaans achter, maar Delta maakte vorig jaar al bekend dat de uploadsnelheid voor consumenten omhooggaat tot 100Mbit/s.

Inmiddels moet die kosteloze verhoging van de uploadsnelheid op het kabelnetwerk al zijn gerealiseerd; Delta liet ruim een week geleden weten dat de verhoging binnen enkele dagen moest zijn verwezenlijkt. Dat betekent dat klanten met bijvoorbeeld een downloadsnelheid van 400Mbit/s hun uploadsnelheid zien stijgen van 15 naar 100Mbit/s.