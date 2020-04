Glasvezel buitenaf heet nu Delta Fiber Netwerk en focust op kleinere plaatsen

Glasvezel buitenaf verandert per deze week zijn naam in Delta Fiber Netwerk. Het bedrijf verlegt de focus van buitengebieden naar de zakelijke markt, en kleinere dorpen en steden. Delta Fiber Netwerk vindt dat de oude naam niet bij die nieuwe ambitie past.

Het nieuwe Delta Fiber Netwerk schrijft dat het in de afgelopen jaren via Glasvezel buitenaf 250.000 aansluitingen in het buitengebied heeft gerealiseerd. In de komende jaren zou de focus echter meer komen te liggen op de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken in kleinere steden en dorpen. De naam Glasvezel buitenaf past daar volgens het bedrijf niet bij, dus wordt deze gewijzigd in Delta Fiber Netwerk. Het bedrijf schrijft zich nu ook op de zakelijke markt te richten en bedrijventerreinen ook op het netwerk aan te sluiten.

Delta Fiber Netwerk benadrukt dat de naamsverandering geen invloed heeft op de dienstverlening aan huidige klanten. Het bedrijf schrijft in totaal 650.000 aansluitingen te hebben. Per maand komen daar 7000 huishoudens bij. In de afgelopen jaren heeft Glasvezel buitenaf glasvezelnetwerken aangekondigd in onder meer Noordoost-Drenthe, Veluwe Oost en in de omgeving van 's-Hertogenbosch. Eind volgend jaar wil Delta Fiber Netwerk een miljoen huishoudens aan het glasvezelnetwerk hebben aangesloten. Delta Fiber Netwerk is onderdeel van hetzelfde moederbedrijf als Delta en Caiway, en geeft ook externe serviceproviders toegang tot het netwerk.