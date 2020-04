Ziekenhuizen brengen eigen corona-app uit die symptomen beoordeelt

De corona-app De Corona Check is vanaf dinsdag te downloaden. De applicatie is gebouwd door ziekenhuizen en berekent op basis van een algoritme hoe groot de kans is dat gebruikers het virus hebben, op basis van ingevulde symptomen.

De Corona Checker is een app waarmee gebruikers kunnen kijken of ze misschien het coronavirus hebben opgelopen. Gebruikers vullen in de app hun gezondheidsgegevens in, bijvoorbeeld of ze vermoeid of verkouden zijn. De app analyseert de gegevens en maakt op basis daarvan een afweging of een patiënt risico loopt. Als dat het geval is, neemt een medewerker van een medisch centrum in de buurt contact op met de patiënt over eventuele vervolgstappen. Er zijn zeven centra aangesloten bij het initiatief. De gebruiker moet de vier cijfers van zijn postcode invullen voor het gebruik, zodat die aan het juiste centrum kan worden gekoppeld.

De Corona Check is een initiatief van zestien ziekenhuizen en zorginstellingen. De app is gebaseerd op Luscii, een bestaande applicatie waarmee chronisch zieken thuis worden begeleid. De app werd ontwikkeld door het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis-ziekenhuis in Amsterdam. Het OLVG werkt al langer aan de app, maar zegt dat de app 'vanwege de aanhoudende grote belangstelling' nu vervroegd beschikbaar wordt gesteld aan alle Nederlanders. De app is al door 115.000 mensen gedownload, waarvan 70.000 hem daadwerkelijk hebben gebruikt.

Hoewel de makers zeggen dat de app alleen vraagt om de postcodecijfers, moeten gebruikers zich aanmelden met een geverifieerd e-mailadres. Ook wordt gevraagd naar de naam, de geboortedatum en het telefoonnummer, al worden die niet geverifieerd. De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard, maar niet opgenomen in het medisch dossier van een patiënt. De Corona Checker werkt met Android vanaf versie 7 of hoger en vanaf iOS 12. Ook hebben gebruikers een koortsthermometer nodig, omdat ze hun temperatuur moeten invullen.

De Corona Checker staat los van het huidige plan van de Nederlandse regering om een corona-app te bouwen. Dat zijn zogenaamde contact-tracingapps waarmee gebruikers een melding krijgen als ze bij iemand met coronasymptomen in de buurt zijn geweest. Daarnaast werkt de overheid aan een app met 'gezondheidsinformatie', maar ook na de 'appathon' van afgelopen weekend is daarover nog weinig bekend.