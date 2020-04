Nederlandse landsadvocaat: geen van zeven corona-apps voldoet op dit moment

De Nederlandse landsadvocaat concludeert na een analyse dat geen van de door de overheid geselecteerde corona-apps momenteel voldoet aan de AVG en overige uitgangspunten. De landsadvocaat meldt dat door tijdsdruk niet alle informatie juist of beschikbaar was.

De dit weekend bij een appathon gepresenteerde zeven corona-apps die door de overheid zijn geselecteerd, voldoen niet volledig aan de vooraf gestelde uitgangspunten, stelt de landsadvocaat van advocatenbureau Pels Rijcken. Ook is niet vastgesteld dat de apps volledig aan de AVG voldoen. Bij doorontwikkeling en betere uitwerking zouden de apps wellicht wel aan de privacywet voldoen. Dat staat in de Openbare samenvatting privacyanalyses bron- en contactonderzoekapps.



De landsadvocaat voerde in opdracht van het ministerie van VWS een privacyanalyse uit op de zeven corona-apps. De landsadvocaat is niet in dienst van de Staat, maar is door de overheid uitgekozen als vaste, externe advocaat voor een bepaalde periode.

Op basis van de informatie die de landsadvocaat had, is bij geen van de voorstellen vastgesteld dat volledige anonimiteit is gegarandeerd. Een van de uitgangspunten was dat verwerkte gegevens niet tot individuen herleidbaar mochten zijn. Ook is bij geen van de zeven apps het risico op false positives volledig weggenomen. De overheid stelde als eis dat false positives zoveel mogelijk beperkt moesten blijven, zodat gebruikers niet onterecht als ziek of in contact met een zieke aangemerkt zouden worden. Alle apps werken met bluetooth, maar dan bestaat bijvoorbeeld het risico dat een connectie door een muur, raam, of plexiglas wordt gelegd, terwijl dit geen risicofactor voor besmetting zou zijn.

De landsadvocaat publiceert als disclaimer dat er tijdsdruk heerste waardoor veel informatie niet tijdig of compleet werd aangeleverd, beperkt navraag is gedaan en de mogelijkheid bestaat dat nadien nog aanpassingen zijn verricht. Zondag bleek al dat een van de gekozen apps een datalek had en afgelopen vrijdag bleek al dat sommige experts een aantal uitgekozen apps als negatief hadden beoordeeld. Het kabinet maakt dinsdag een besluit over de voortgang van het project voor de corona-apps.