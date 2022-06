Mark Rutte: Corona-apps worden niet verplicht

Het gebruik van corona-apps wordt niet verplicht, zegt premier Mark Rutte. Eerder liet het kabinet de mogelijkheid nog open dat de contact-tracing-apps verplicht konden worden gesteld, maar de minister-president sluit dat nu uit.

Rutte zei dat vrijdag in een persconferentie. "Over die apps is een hoop te doen", zei de minister-president. "Maar het is voor ons echt belangrijk dat ze vrijwillig zijn." Rutte zegt ook dat het 'cruciaal' is dat de apps open source worden, en dat de privacy niet geschaad wordt. Het is de eerste keer dat de premier zich uitspreekt tegen het verplichten van de app. Toen minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vorige week met het plan kwam om een contact-tracing-app te bouwen om het coronavirus te bestrijden vroegen journalisten hem of die mogelijk verplicht zou worden. De Jonge sloot dat toen niet uit en zei 'alle opties open te houden'. Vorige week zei Rutte nog hetzelfde. Het is niet duidelijk of Rutte met 'vrijwillig' doelt op het feit dat er geen bevel van de overheid komt, of dat bijvoorbeeld winkels of restaurants niet van bezoekers mogen eisen dat ze een app hebben. Voor dat laatste waarschuwde eerder deze week ook al een groep wetenschappers en burgerrechtenorganisaties. Rutte zegt wel dat het gebruik van de apps hard nodig is. "De GGD kan op deze schaal geen contact- en bronnenonderzoek doen, omdat er nog altijd te veel besmettingen plaatsvinden. Deskundigen zeggen tegen ons dat techniek ons daarbij kan ondersteunen."

Het Nederlandse kabinet kondigde vorige week aan dat het twee apps wil laten ontwikkelen in de strijd tegen het coronavirus. Eén daarvan moet een contact-tracing-app worden. Gebruikers die daarin aangeven corona of coronasymptomen te hebben zenden dat signaal anoniem naar andere telefoons in de buurt. Als iemand in contact komt met een coronapatiënt krijgt die het advies twee weken thuis te blijven. Experts vrezen echter dat de apps veel te gehaast worden ontwikkeld. Die worden ondanks negatief advies gemaakt.