Xiaomi start verkoop van zijn eerste wifi 6-router

Xiaomi is begonnen met de verkoop van zijn AX3600-router, de eerste van het merk die ondersteuning biedt voor de wifi 6-standaard. De router biedt ook een manier om automatisch verbinding te maken met internet-of-things-apparaten.

De wifi 6-router werd vorige maand al aangekondigd door Xiaomi, maar volgens Gizchina is het apparaat inmiddels ook in de verkoop gegaan in China. Daar kost het apparaat 599 yuan, en dat is omgerekend ongeveer 78 euro. Wanneer de AX3600 in Europa in de verkoop is overigens nog niet bekend; in de Nederlandse webwinkel van Xiaomi staat het apparaat nog niet vermeld. Xiaomi heeft bij de aankondiging van de router wel te kennen gegeven dat er een Europese release komt.

Volgens Xiaomi heeft de router in totaal zeven antennes, waarvan twee voor 2,4GHz-verbindingen, en vier voor 5GHz-verbindingen. De laatste antenne is bedoeld om gemakkelijk verbindingen met internet-of-things-apparaten tot stand te laten komen. Het gaat daarbij overigens om apparaten van Xiaomi zelf, zoals slimme sensoren.

Het is Xiaomi's eerste router die ondersteuning biedt voor de wifi 6-standaard. Met wifi 6 zijn onder andere hogere snelheden mogelijk dan bij de vorige wifi-standaard.