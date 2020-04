Nederlandse rechter wijst eis tot verkoopstop Xiaomi-smartphones af

Het gerechtshof van Den Haag heeft een onvoorwaardelijk verbod op het maken van inbreuk op een octrooi door Xiaomi afgewezen, mede omdat dit zou leiden tot een verkoopstop van de smartphones in Nederland.

Het gerechtshof heeft bij een octrooizaak de vordering van Sisvel tot een inbreukverbod voor Xiaomi van de hand gewezen. Sisvel beheert patenten en octrooien en verdient geld met licentievergoedingen. In 2012 verkreeg het bedrijf van Nokia het octrooi EP 536, dat de titel 'Dataverzending in een radiosysteem' draagt en dat essentieel is voor egprs- en edge-functionaliteit van telefoons.

Sisvel eiste vorig jaar via een kort geding een onvoorwaardelijk inbreukverbod voor EP 536, en ook een recall en vernietiging, zolang Xiaomi een aanbod tot arbitrage over licentievoorwaarden van een portefeuille met octrooien niet aanvaarde. Sisvel wil dat Xiaomi licenties neemt op zijn Mobile Communication Program-portefeuille met meer dan duizend octrooien. Welk bedrag daarmee gemoeid is, is niet bekend, maar de rechtbank noemt het 'aanzienlijk'. De voorzieningenrechter wees die eis hoe dan ook af, vanwege de complexiteit van de zaak.

Daarop ging Sisvel in beroep, maar het vonnis van het gerechtshof valt ook in het voordeel van Xiaomi uit. Het gerechtshof weegt mee dat gevolgen van de toewijzing van een verbod ingrijpend zouden zijn voor Xiaomi. Zo'n verbod zou Xiaomi namelijk dwingen de verkoop van telefoons in Nederland te stoppen, zijn winkels te sluiten en leveringen aan afnemers te staken. De secundaire vordering voor uitschakeling van de egprs- en edge-functionaliteit van Xiaomi-toestellen zou eveneens verstrekkend zijn omdat dat dan ook voor al geleverde telefoons zou gelden.

Het gerechtshof merkt bij zijn belangenafweging op dat de schade voor Sisvel is beperkt tot één binnenkort aflopend octrooi in Nederland en dat het alleen om financiële schade voor Sisvel gaat, die achteraf vergoed zou kunnen worden. Bovendien is Xiaomi tegemoet gekomen door zekerheid te stellen voor de betaling van de licentievergoedingen voor het gebruik van de octrooien van Sisvel in Nederland. Zelfs als Xiaomi inbreuk zou maken op een geldig octrooi van Sisvel, zou een belangenafweging hierdoor in het nadeel van Sisvel moeten uitvallen, aldus het vonnis.