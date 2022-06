Lenovo hervat verkoop van laptops, desktops en tablets in Duitsland

Lenovo mag van de Duitse rechter weer laptops, desktops en tablets verkopen. De fabrikant mag dat doen zolang de zaak in hoger beroep tegen de verkoopstop loopt. Lenovo is met Nokia in Duitsland verwikkeld in een patentstrijd.

Lenovo is maandag weer begonnen met het verkopen van laptops, desktops en tablets via zijn Duitse website en de fabrikant gaat winkels weer bevoorraden. Dat bevestigt de fabrikant tegenover Heise. Op 22 oktober stopte Lenovo met de verkoop van die producten in Duitsland, omdat dit was opgelegd door een rechter. Die beslissing is door Lenovo aangevochten en de rechtbank in München heeft nu bepaald dat Lenovo door mag gaan met de verkoop van producten zolang de procedure loopt.

Nokia heeft Lenovo in Duitsland aangeklaagd wegens het gebruik van de H.264-videocodec. Volgens het Foss Patents-blog is het Finse Nokia recent begonnen met het te gelde maken van patenten die het in bezit heeft. Het bedrijf wil op die manier mogelijk nieuwe inkomsten verkrijgen. Nokia heeft ook autofabrikant Daimler aangeklaagd in een andere zaak. Lenovo zegt in een verklaring er vrijwel zeker van te zijn dat de aanklacht van Nokia geen stand zal houden in het hoger beroep.