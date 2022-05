Lenovo stopt met verkoop tablets, laptops en desktops in Duitsland - update

Lenovo stopt per direct met het verkopen van van laptops, tablets en desktops onder het eigen merk in Duitsland. Reden is een veroordeling van een Duitse rechter in een patentstrijd met Nokia.

Lenovo heeft bovenaan de eigen Duitse website een melding gezet dat het portfolio is ingeperkt. De zaak gaat over een licentie op een patent voor het gebruik van videocodec H.264 van Nokia, meldt Heise. Alle apparaten met een scherm die video kunnen afspelen, vallen daaronder, waaronder dus Motorola-telefoons en hardware van Lenovo onder eigen merk.

Lenovo heeft nog geen verdere toelichting gegeven op de verkoopstop. Nokia had daar bij de rechter op aangedrongen, nadat een Duitse rechter had bepaald dat Lenovo de licentie bij Nokia moet afnemen. Lenovo vond dat Nokia te veel geld vroeg voor de licentie en wilde dat dus niet betalen. Eerder deze week werd al duidelijk dat Nokia aanstuurde op de verkoopstop. Als Lenovo betaalt voor een licentie, kan het bedrijf vermoedelijk weer doorgaan met het verkopen van producten in Duitsland.

De stap heeft geen gevolgen voor de verkoop van Lenovo-producten in andere landen, omdat het gaat om een specifiek Duitse rechtszaak. Wel kan Nokia besluiten om ook in andere landen zaken aan te spannen. Een verkoopstop vanwege een patentstrijd gebeurt vaker. Zo verkopen bijvoorbeeld ASUS en Wiko geen smartphones meer in Nederland na een verloren patentstrijd met Philips.

Update, 20:31: Lenovo laat weten dat de verkoop van Motorola-smartphones wel kan doorgaan. Het artikel is daarop aangepast.