Motorola presenteert budgettoestel met 6000mAh-accu

Motorola heeft de Moto G9 Power gepresenteerd. Het dochtermerk van Lenovo heeft in de telefoon een 6000mAh-accu gestopt, de hoogste capaciteit in een smartphone-accu van het merk tot nu toe. Ook komt er een goedkopere versie van de Moto G 5G Plus.

De Moto G9 Power biedt volgens de fabrikant 'tot 60 uur' accuduur met zijn 6000mAh-accu. De soc is een Qualcomm Snapdragon 662-soc, een octacore met Kryo 260-cores op 2GHz die Lenovo eerder gebruikte in de Moto G9 Play. De soc is gemaakt op 11nm en heeft een modem dat geen 5G ondersteunt, maar wel 4G via LTE Cat 13, met 2x20MHz carrier aggregation, goed voor maximaal 391Mbit/s down en 150Mbit/s up. Lenovo doet daar 4GB aan werkgeheugen bij, terwijl de opslag een capaciteit heeft van 128GB.

De telefoon heeft een 6,8"-lcd met 1600x720 pixels, een 20:9-scherm van 15,8x7,1cm met een oppervlakte van 111,6 vierkante centimeter. De telefoon heeft een primaire 64-megapixelcamera, met daarbij een macrocamera en dieptesensor. Op de behuizing zit op deze generatie een Google Assistant-knop. De software op basis van Android 10 heeft de mogelijkheid gekregen om snel te muiltitasken door snel naar links of rechts te vegen op het scherm. Lenovo belooft één versie-upgrade en twee jaar beveiligingsupdates.

De Moto G 5G is een goedkopere versie van de Moto G 5G Plus die afgelopen zomer uitkwam. Het toestel heeft geen 90Hz-scherm, maar wel een 6,7"-lcd met 20:9-verhouding en resolutie van 2400x1080 pixels. Dat is een scherm van 15,5x7,0cm met een oppervlakte van 108,4 vierkante centimeter. De telefoon zelf meet 166,1x76,1x9,9mm en weegt 212g.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 750G, voorzien van een 5G-modem. De telefoon ondersteunt 5G op de in de Benelux gebruikte frequenties. Lenovo doet daar 4GB of 6GB aan werkgeheugen bij, gekoppeld met een opslag van 64GB of 128GB. Het toestel heeft een 48-megapixelcamera met f/1.7-lens, een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 2-megapixelmacrocamera. De frontcamera heeft een maximale resolutie van 16 megapixel.

De Moto G9 Power komt uit voor 199 euro; de Moto G 5G moet 249 euro kosten. Beide telefoons komen dit najaar uit in de Benelux.