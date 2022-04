Lenovo presenteert Motorola razr 5G-telefoon met grotere accu

Lenovo heeft de Motorola razr 5G gepresenteerd. De telefoon heeft een 2800mAh-accu, tegenover de 2550mAh-accu van voorganger razr. Hij ondersteunt 5g via het ingebouwde modem van de Qualcomm Snapdragon 765-soc. Ook kan er nu een simkaart in.

De razr 5G lijkt veel op de vorige versie. Zo is de behuizing bij benadering even groot. Hij is uitgeklapt iets minder lang, maar wel een fractie breder en een stukje dikker. In die behuizing zit echter wel een grotere accu en een simkaartslot. Daardoor is het nu een dualsim-toestel, want de nieuwe versie ondersteunt net als de vorige e-sim.

De soc is nu een Qualcomm Snapdragon 765, in plaats van de 710. Opslag en geheugen zijn ook ruimer. De capaciteit van het geheugen is bij de 5G-versie 8GB, de opslag heeft een capaciteit van 256GB. De camera aan de achterkant heeft een upgrade gehad naar een 30 vierkante millimeter grote 48-megapixelsensor met pixels van 0,8 micron. Daar zit een time-of-flightsensor naast. De camera in de inkeping van het scherm is een 20-megapixelexemplaar.

De vingerafdrukscanner zit nu achterop in het Motorola-logo en het scharnier heeft iets minder weerstand om hem zo met één hand te kunnen openen. De kin is iets kleiner dan bij de vorige versie. De 5G-versie volgt de razr op van eerder dit jaar, waar Lenovo er 200.000 van zou hebben verkocht. De nieuwe razr komt over twee weken uit voor 1499 euro.