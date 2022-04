Huami kondigt Amazfit-smartwatch aan met jaren 80-look

De Chinese fabrikant Huami heeft de Amazfit Neo gepresenteerd, een smartwatch zonder touchscreen en met een jaren 80-look. Het horloge heeft geen touchscreen en beschikt over een monochroom lcd.

Het monochrome scherm heeft een diagonaal van 1,2" en een onbekende resolutie in een behuizing van 40x41mm groot en 11,7mm dik. Het horloge heeft een hartslagmeter en diverse andere sensors, maar gps ontbreekt. Het 32g wegende klokje moet volgens de fabrikant ongeveer vier weken meegaan op een enkele acculading, dankzij de ingebouwde 180mAh-accu.

De besturing van de software, een eigen besturingssysteem, gebeurt met de vier knoppen. Het scherm heeft een backlight die te activeren is met beweging. Ook is de backlight met een knop aan te zetten. Huami's Amazfit-horloges zijn bekend vanwege de Bip-serie, waarin begin dit jaar de Bip S verscheen. Horloges in die serie kosten veelal rond 70 euro, de Neo staat in Huami's webwinkel op AliExpress voor 50 dollar.