Amazfit voegt ChatGPT-integratie toe aan GTR4-smartwatches

Amazfit integreert een generatieve AI-tool in zijn GTR4-smartwatches. Volgens de fabrikant gaat het om een toevoeging van de tool ChatGPT. De functie stelt gebruikers in staat om vragen te stellen, bijvoorbeeld over hoe hun sportprestaties verbeterd kunnen worden.

Uit de demo die Amazfit toont, blijkt dat de functie door het leven gaat als ChatGenius. Wanneer gebruikers deze opstarten kunnen ze hun vragen inspreken. Het antwoord van de AI verschijnt als tekst op het horlogescherm. Door op de knop op het scherm te tikken, wordt het antwoord gewist.

In de demo wordt enkel naar tips gevraagd, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de hardloopprestaties en slaapkwaliteit. Het is onduidelijk of er, zoals bij ChatGPT, ook meer algemene vragen gesteld kunnen worden. Gadgets and Wearables beweert van wel, maar noemt niet hoe het aan die informatie komt. Ook is niet duidelijk of het mogelijk is om vervolgvragen te stellen, aangezien in de demo na elk antwoord op de 'wis'-knop wordt gedrukt.

Amazfit meldt dat de beschikbaarheid van de functie afhangt van 'de locatie en het horlogemodel'. Of de integratie ook op andere smartwatches van Amazfit beschikbaar komt, is niet bekend. Een releasedatum voor de AI-integratie is niet gegeven.

Amazfit ChatGPT
De ChatGPT-integratie van Amazfit

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 12-03-2023 12:04 59

12-03-2023 • 12:04

59

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Reacties (59)

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therazo 12 maart 2023 17:21
Ik ben erg benieuwd of dergelijke toepassingen van ChatGPT dan ook gefinetuned zijn op betrouwbare informatie. Dat blijkt nu niet uit het artikel.

Alhoewel ChatGPT veelal correcte dingen verkondigt, slaat het systeem ook regelmatig de plank volstrekt mis. Het algemene 'publieke' ChatGPT model lijkt me dan ook niet erg bruikbaar voor dit soort integraties.
ashwin911 @therazo12 maart 2023 23:42
Waarschijnlijk niet. Dat is gewoon het probleem van language models. Ze kunnen goed grammaticaal correcte antwoorden aan elkaar knopen die passen bij de vraag, maar controleren of het ook daadwerkelijke feitelijk correct is dat doen ze nog niet.
Verwijderd 12 maart 2023 12:19
Ik ben er snel klaar mee als dit dalijk in de populairdere smart watches ook komt.. ik hoef al die features niet
Solaris @Verwijderd12 maart 2023 12:47
Een smartwatch ontwikkeld men niet alleen voor jou. Ik vind het zeker een toevoeging en zou graag willen dat Samsung het ook gaat aanbieden. Het is en blijft een feature, leuk dat het erin zit, maar je hoeft er niet perse gebruik van te maken.

[Reactie gewijzigd door Solaris op 22 juli 2024 17:21]

Sissors @Solaris12 maart 2023 12:51
Wat is voor jou het voordeel daarvan? Ik zie het namelijk zelf ook niet echt, als ik trainingstips wil hebben, zou ik eerder laptop of telefoon erbij pakken. Met een groter scherm is dat mijn inziens veel makkelijkere manier om zulk soort dingen tot je te nemen, dan te moeten scrollen door je horloge schermpje.
Solaris @Sissors12 maart 2023 13:01
Je moet je bedenken dat het nog in de kinderschoenen staat. Het zal alleen maar beter worden. Waar ik het bijvoorbeeld voor zou willen gebruiken:

- Is het schrijven van tekst (en de mogelijkheid om het ook direct per mail, WhatsApp of SMS te versturen), en dan heb ik het niet over wat nu al kan. Juist met AI kan dit een toegevoegde waarde zijn.

- Het laten opstellen van sport-en voedingschema's (met de mogelijkheid om rekening te houden met bepaalde doelstellingen).

- Het laten creëren van verschillende smart routines, met bijvoorbeeld Philips Hue, gordijnen, apparatuur, zonder dat je daar zelf moeite in hoeft te steken

Enzovoorts, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Het is niet voor niets een "smart" watch.

[Reactie gewijzigd door Solaris op 22 juli 2024 17:21]

Sissors @Solaris12 maart 2023 13:05
Die eerste kan ik me voorstellen. Overigens tegelijk hoop ik niet op een toekomst waarbij je wat steekwoorden geeft, de AI maakt er een complete mail van, en de ontvanger heeft weer een AI die de steekwoorden eruit haalt.

Maar je tweede punt lijkt meer hetgeen te zijn waar het hier over gaat. En dan kom ik weer uit op mijn probleem ermee: Waarom zou je dit op je mini-schermpje op je horloge willen gaan doen? Op bijvoorbeeld je telefoon heb je zoveel meer overzicht, net als je laatste punt. Dat zijn dingen die ik niet snel op mijn horloge zou doen.
Solaris @Sissors12 maart 2023 13:10
Ik zie een smartwatch meer als verlenging van een telefoon/computer. Dus voor mij hoeft het niet enkel op sport features gericht te zijn.
JDx
@Sissors12 maart 2023 14:05
Ik zou toen ik net begon met hardlopen wel willen vragen waarom mijn knie al pijn doet na 1km.

Doorlopen? Stoppen? Kan ik nog naar huis lopen? Ambulance bellen?

Hoop alleen niet dat het antwoord is: "calling 911 now" ;)

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 17:21]

nokie @JDx12 maart 2023 14:22
Op basis van mijn (beperkte) ervaring met AI op dit moment is dat je dan zo’n gigantisch wollig (en mogelijks fout) antwoord krijgt, dat ik me daar nooit op zou beroepen. Wat gaat die AI jou vertellen wat je eigenlijk nog niet weet (sowieso is het gebaseerd op algemene antwoorden die al gewoon op het net te vinden zijn, die AI maakt er gewoon een leesbaar tekstje van)?

Als je nog een stap verder achteruit zet: als je pijn hebt, dan probeert je lichaam je iets te vertellen. Ik verbaas me er wel een beetje over dat er mensen zijn die dan teruggrijpen naar technologie (“dr. Google”) die alleen maar wat algemeenheden kan spuien. Als je naar je lichaam luistert, weet je meestal al wat je best kan doen. En anders ga je toch best bij een professional te rade (spoiler: kans is groot dat als de AI je een deftig antwoord geeft, dat dat advies er bij zal zijn)?
Verwijderd @JDx12 maart 2023 14:52
Hoop alleen niet dat het antwoord is: "calling 911 now" ;)
Mwah... op den duur krijg je gewoon stroomstootjes als je die vraag stelt... onder het mom van "Het kan nog net" en als het niet meer kan dan wordt automatisch 911 gebeld :+
Verwijderd @Solaris12 maart 2023 13:05
daarom zeg ik, ''ik''
Solaris @Verwijderd12 maart 2023 13:08
En ik reageer daarop door aan te geven dat je er niet "perse" gebruik van "hoeft" te maken, maar dat het voor de mensen die daar wel op zitten te wachten, een goede feature kan zijn.
kodak @Solaris12 maart 2023 18:55
Alleen zijn features meestal niet gratis. Het gaat ten kosten van andere ontwikkeling, omdat de beschikbare middelen nu eenmaal niet grenzeloos zijn. Dus wat is er dan zo nuttig of belangrijk aan deze feature om het toevoegen wel prima te vinden? Ik lees nergens terug hoe het bedrijf het als meer ziet dan een fearure om mee te liften op de hype van chatgpt en ai. Vooral niet noemen waar de meerwaarde uit blijkt, alleen de suggestie wekken dat het voor gezondheid en fitness van pas komt. Een generieke ai is niet zomaar meer geschikt voor antwoorden op gebied van gezondheid en fitness, eerder juist niet tot het tegendeel is bewezen.
Luchtbakker @Verwijderd12 maart 2023 13:52
Ik ben er snel klaar mee als dit dalijk in de populairdere smart watches ook komt.. ik hoef al die features niet
Maar even realistisch hé. Er zitten op elke smartphone en smartwatches van ELK merk tig van functies ingebouwd waarvan je 75% niet eens gebruikt maar toch door je strot geduwd worden, of wat voor een selecte groep misschien wel gewoon handig kan zijn. ECG scanner, valdetectie, Google now, nieuwsfeeds, ingebouwde niet verwijderbare apps, noem het maar op.

Koop je dan geen enkele telefoon of smartwatch meer? Of bouw je een eigen OS voor al je hardware?

Dit is gewoon wederom weer een extra functie, en of het aan zal slaan weet niemand. Maar om nou een product bij voorbaat al te negeren om 1 functie terwijl het een prachtige smartwatch is, ben je denk ik wel echt een unicum.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 17:21]

Stoney3K @Verwijderd13 maart 2023 11:03
Ik heb er geen moeite mee zolang een fabrikant niet actief gaat proberen om 'aanbevolen' features te pushen tot het irritante aan toe, of bepaalde features alleen nog maar bereikbaar maken door dit soort integratie heen.
iqcgubon 13 maart 2023 07:26
Nee dank u. Zulke vragen stel ik liever aan een professional, afgestemd op mijn eigen noden. Niet aan een zoekrobot die god weet welke bronnen raadpleegt.
D-Ed 12 maart 2023 12:28
Koppel het aan Strava en de AI chat apps kunnen ons straks tips geven over bij welke segmenten het meeste winst te halen is tov je ‘vrienden/concurrenten’ ;)
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @D-Ed12 maart 2023 13:15
Daar heb je geen AI voor nodig. Dat kan je op basis van alleen strava info nu al maken zonder AI.
Zer0 @Bor12 maart 2023 18:36
Natuurlijk kan dat, maar waarom zelf de info verzamelen en interpreteren als een computer dat voor je kan doen?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Zer012 maart 2023 19:34
Het punt is dat een computer dat prima zonder AI kan, niet dat het perse zonder computer moet.
Zer0 @Bor13 maart 2023 08:01
Het punt is dat er soms dingen veranderen, en verbeteren, en dat als je blijft hangen in "maar dat kan ook zonder...." er geen vooruitgang is.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Zer013 maart 2023 08:15
Wat zou de toevoeging van AI in dit exacte voorbeeld toevoegen en wat moet die AI dan precies gaan doen? Als alles wat je hebt een hamer is, ziet alles eruit als een spijker.
Zer0 @Bor13 maart 2023 08:21
Machine learing kan over het algemeen goed overweg met grote hoeveelheden data....
Miglow @D-Ed13 maart 2023 10:43
Kan die ChatGPT mooi met de ChatGPT van anderen kletsen en vallen ze mij niet meer lastig.
renecl 12 maart 2023 14:40
Slim, hoe je zelf ook niet meer na te denken over je eigen gezongheid.

Daarnaast, waarom typ je ze niet gewoon in in een webbrowser? Kun je er rustig over nadenken en andere bronnen raadpleren ipv naar je horloge te staren en 1 mening krijgen hoe je beter kunt slapen..........
XelaRetak @renecl12 maart 2023 17:39
Wat een negativiteit. Horen, lezen IS leren. Een functie toegevoegd aan een smartwatch ontneemt je andere mogelijkheden niet.

En laten we eerlijk zijn - de volksgezondheid gaat omlaag en obesitas omhoog. Ik juich elke laagdrempelige informatievoorziening toe.
kodak @XelaRetak12 maart 2023 18:47
Ik ben het met je eens dat dit niet zomaar negatief is. Maar laten we wel realistisch zijn: ai en dus chatgpt is net zo min zomaar positief. Het geeft niet zomaar gezonde of juiste antwoorden door het vragen te stellen. Maar dat lijkt kennelijk wel het uitgangspunt. Ik lees niet dat het bedrijf serieus in zet op inhoudelijke meerwaarde boven antwoorden van professionals. Eerder dat het ze meer te doen is om meeliften op een hype, ongeacht de antwoorden.
rickvdvulkaan @XelaRetak12 maart 2023 19:18
Precies. De volksgezondheid gaat omlaag gaat terwijl we steeds sneller informatie voorgespiegeld krijgen.. Toeval? We worden steeds meer gestimuleerd om niet meer zelf na te denken.
k995 @rickvdvulkaan12 maart 2023 23:20
De volksgezondheid gaat omlaag gaat terwijl we steeds meer te horen krijgen dat er een probleem is ... Toeval?
Verwijderd @rickvdvulkaan12 maart 2023 23:21
Alright, maar als jij informatie nodig hebt pak je toch ook een website of een boek erbij? Hoe is dit anders dan een chat-robot? Die pakt het van dezelfde sites en boeken.

Wijst er bij jou thuis ook een vingertje naar je en krijg je "dombo" naar je kop geslingerd als je een recept googled?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:21]

theBazz @Verwijderd13 maart 2023 09:30
Het voordeel van zelf zoeken is dat je verschillende sites kunt raadplegen. Voor een simpele vraag zoals hoe kook je een ei werkt chatgpt op dit moment prima.

Maar zodra het gaat over hoe kun je het beste een workout opbouwen... daar zijn ook in de wetenschap zoveel verschillende meningen over. Nog afgezien van dat een geode workout vooral afhangt van wat je er mee wilt bereiken.

Als chatgpt de chatfunctie van de gemiddelde telecomprovider kan verbeteren, dan super! Maar dit soort vragen is AI nog niet voor geschikt.
eboellie @rickvdvulkaan13 maart 2023 07:47
maar gaat de gezondheid ook omlaag bij mensen die intensief gezondheid monitoren?

Bewijs?
theBazz @eboellie13 maart 2023 09:33
Er is wel onderzoek naar gedaan, maar niet heel duidelijk bewijs voor het een of het ander.

Deels lijkt het afhankelijk te zijn van de bias die iemand heeft, maar dat is nog een theorie. Het idee is dat als je van jezelf gelooft dat je gezond bent, dat de gegevens die je ziet dat voor jou bevestigen, waardoor je ook gezonder wordt (soort zelf-gecreeerde placebo).

We zien wel dat hoe meer onderzoek mensen laten doen, hoe meer overdiagnoses we krijgen, waardoor mensen meer behandelingen krijgen, maar niet gezonder worden.

Een ander iets wat wel bewezen is (een beetje offtopic maar wel interessant), is dat deelname aan lotgenoten groepen de klachten verergeren en/of het herstel vertragen.
eboellie @theBazz13 maart 2023 15:23
"we zien..." ah jij doet ook onderzoek? Interessant!

Ik volg huis tuin en keuken wetenschappelijk gezondheid onderzoek op de voet zoals gezondheidenwetenschap.be
theBazz @eboellie14 maart 2023 11:14
Ik werk in de zorg en lees alle artikelen die in o.a. cochrane komen doe relevant zijn voor mijn vakgebied, of gewoon intetessant zijn. Houd mijn vakliteratuur bij. Iets wat eigenlijk normaal hoort te zijn, maar wat weinig collega's doen.

Ben zeker geen wetenschapper, maar kijk wel een stuk verder dan de koppen van krantenartikelen ;-)
kaaas @XelaRetak12 maart 2023 19:38
Ja op zich wel, maar denk niet dat dit ook maar iets gaat oplossen. Ik kan me niet voorstellen dat je op dit moment moeite kunt hebben om aan informatie over een gezonde levens stijl te komen. Uitzonderingen daargelaten er zijn natuurlijke mensen die problemen hebben met lezen.

Maar dat wil niet zeggen dat deze functie nutteloos is.
Stoney3K @XelaRetak13 maart 2023 11:01
Het moeilijke aan anonieme gezondheidsinformatie is alleen dat het mensen makkelijk op een dwaalspoor kan zetten omdat een AI nooit dezelfde informatie over iemand heeft als een (sport)arts.

Dan krijg je de mensen die het bij de apotheek en de sportschool beter weten "want WebMD zei dat het zus en zo was".
XelaRetak @Stoney3K13 maart 2023 11:55
Wie ken jij in de algemene bevolking die naar een sportarts gaat? Dan zit je echt compleet buiten de doelgroep.

Dit is voor Jan Modaal. En over Jan Modaal heeft de smartwatch juist vrij veel informatie - afhankelijk van model, sensoren en historisch gebruik.
uip 12 maart 2023 12:14
Zou daar iemand zin in hebben? In een smartwatch die (zoals op de afbeelding in het artikel) stelt:
Great question! Here are some tips that might help you get started: 1. Start by setting (..)
Van deze lege antwoorden geeft?
Vinny_93 @uip12 maart 2023 12:22
Waar ik me vooral zorgen om maak, is dat mensen dusdanig op deze functie gaan vertrouwen, dat alles wat het horloge zegt ineens waar is. ChatGPT geeft zo nu en dan nog wel eens foute antwoorden. Wanneer je klakkeloos aanneemt van je horloge dat dit of dat het juiste om te doen is, kan het best zijn dat je langzaam je lichaam juist achteruit helpt.
Natuurlijk is dat onderhevig aan wat voor training data je de AI geeft.

Vertrouwen op de AI is niet verstandig en alle antwoorden van de AI moeten verifiëren gaat een beetje aan het doel voorbij. Het nut van deze integratie is dus geheel afhankelijk van de processen rondom het gebruik en de toepassing van de AI.
Tweddy 12 maart 2023 14:57
Hoe je je sportprestaties verbeterd? Regelmatig sporten en gezonder eten! Arme Chatbot, krijgt ie zulke domme vragen te beantwoorden.
Sfynx 12 maart 2023 19:52
AI's als ChatGPT zijn niet goed in het formuleren van feitelijk correcte antwoorden, er komt vaak de grootste taalkundig correcte onzin uit. Het lijkt me niet erg handig om deze dan vragen te laten beantwoorden over zaken die ook maar iets te maken hebben met iets medisch.
Roel1966 12 maart 2023 21:42
Het probleem met zeker al gezondheidsvragen via b.v. ChatGPT is dat dit niet zomaar samen te vatten valt binnen 1 vraag. Er zal in elk geval dan interactie nodig zijn om b.v. de leefomstandigheden van een persoon in te kunnen schatten. Hooguit iets als tips kan dan wel handig zijn via zo'n app maar of dit dan wel echt zinvol is betwijfel ik.

Als iemand b.v. de vraag stelt wat hij eraan kan doen om beter te kunnen slapen, tja, dat valt niet zomaar binnen 1 antwoord samen te vatten. Slecht slapen kan van zoveel factoren afhangen net als ook iets als obesitas geen kwestie is van minder eten. Te zeer probeert men alles in hokjes te plaatsen en met kant en klare oplossingen te komen.

Vind dan ook dit soort ChatGPT apps niet echt zinvol zeker al niet als het antwoord direct gewist word waardoor dan elke verdere interactie ontbreekt. En tja, dan krijg je ook nog de beperking van zo'n klein schermpje waarop toch al niet zoveel tekst past. Als je dan zou willen door scrollen dan word de tekst gewist dus een beetje vreemd dat dit al direct bij aanraken gebeurd.
kikibu 13 maart 2023 04:51
Volgende versie van Google Glasses met chatGPT integratie en AR-informatie over je omgeving? (Incl ads)

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