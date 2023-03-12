Amazfit voegt ChatGPT-integratie toe aan GTR4-smartwatches

Amazfit integreert een generatieve AI-tool in zijn GTR4-smartwatches. Volgens de fabrikant gaat het om een toevoeging van de tool ChatGPT. De functie stelt gebruikers in staat om vragen te stellen, bijvoorbeeld over hoe hun sportprestaties verbeterd kunnen worden.

Uit de demo die Amazfit toont, blijkt dat de functie door het leven gaat als ChatGenius. Wanneer gebruikers deze opstarten kunnen ze hun vragen inspreken. Het antwoord van de AI verschijnt als tekst op het horlogescherm. Door op de knop op het scherm te tikken, wordt het antwoord gewist.

In de demo wordt enkel naar tips gevraagd, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de hardloopprestaties en slaapkwaliteit. Het is onduidelijk of er, zoals bij ChatGPT, ook meer algemene vragen gesteld kunnen worden. Gadgets and Wearables beweert van wel, maar noemt niet hoe het aan die informatie komt. Ook is niet duidelijk of het mogelijk is om vervolgvragen te stellen, aangezien in de demo na elk antwoord op de 'wis'-knop wordt gedrukt.

Amazfit meldt dat de beschikbaarheid van de functie afhangt van 'de locatie en het horlogemodel'. Of de integratie ook op andere smartwatches van Amazfit beschikbaar komt, is niet bekend. Een releasedatum voor de AI-integratie is niet gegeven.