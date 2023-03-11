'ChatGPT4 kan beeld, video en muziek genereren en komt er volgende week aan'

De volgende versie van ChatGPT zal in staat zijn om beeld, video en geluid te genereren. Dat zei Andreas Braun, de chief technology officer van Microsoft Duitsland, tijdens een event. Volgens de man komt ChatGPT4 er volgende week aan. Een exacte datum werd niet meegedeeld.

Braun kondigde de volgende versie van ChatGPT aan tijdens een AI-event waarin de directie van Microsoft Duitsland ook inging op de evoluties van AI-producten binnenin het bedrijf. Volgens de Duitse website Heise stelde de man dat de volgende versie van de chatbot, ChatGPT4, multimodaal zal zijn. Dat wil zeggen dat de onderliggende kunstmatige intelligentie van de AI-chatrobot in staat zal zijn om tekstprompts in tekst, beeld, video en geluid om te zetten.



De kaderleden van Microsoft Duitsland kwamen tijdens het evenement terug op de feitelijke onwaarheden die de AI-chatbot soms kan genereren en stelden dat het bedrijf aan een oplossing werkt. Volgens de ceo van Microsoft Duitsland, Marianne Janik, heeft ChatGPT voor "een iPhone-moment" gezorgd. De ceo maakte zich ook sterk dat de komst van AI niet tot banenverlies zal leiden. "Er zijn heel wat experts nodig om van AI waardevolle toepassingen te maken", klonk het.