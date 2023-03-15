Duolingo introduceert GPT-4-integratie voor 'AI-leraar' in nieuw abonnement

Duolingo introduceert functies die worden aangedreven door het GPT-4-model van OpenAI, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. Duolingo implementeert de functies in het Max-abonnement dat omgerekend inclusief btw ruim 34 euro per maand gaat kosten.

Duolingo komt met de nieuwe functies in het Max-abonnement, zo laat het bedrijf weten. De functies die dit abonnement toevoegt, heten 'roleplay' en 'explain my answer'. Met het rollenspel ontgrendelt Duolingo een AI-chatbot waarmee gebruikers gespreksvaardigheden op een realistische manier met personages in de app kunnen oefenen. Dankzij het GPT-4-model gebeurt dit op een responsieve en interactieve manier. Volgens Duolingo heeft het bedrijf maandenlang samengewerkt met OpenAI om de nieuwe functies te testen en trainen.

Het bedrijf geeft ook aan dat er bij de scenario's nog wel mensen aan te pas komen. Zo zouden experts de scenario's schrijven en ervoor zorgen dat het eerste prompt overeenkomt met het niveau van de gebruiker.

Een van de voorbeelden van de 'roleplay'-functie is een scenario waarin de gebruiker koffie bestelt in een café of toekomstige vakantieplannen bespreekt met een bepaald personage in de app. Nadat gebruikers klaar zijn met het gesprek, krijgen ze door AI aangestuurde feedback over de nauwkeurigheid en complexiteit van hun antwoorden, evenals tips voor toekomstige gesprekken.

'Explain my answer' is de andere functie die Duolingo toevoegt aan zijn app. De functie biedt gebruikers de mogelijkheid om meer te weten te komen over het door hen gegeven antwoord. Het maakt hierbij niet uit of een antwoord goed of fout was. Gebruikers kunnen na de oefeningen op een knop drukken die een chat opent waar uitleg wordt gegeven over de antwoorden van gebruikers. Duolingo geeft dan aan waarom een bepaald antwoord goed of fout was waarna er om verduidelijking kan worden gevraagd.

Alleen Engelstalige gebruikers die Spaans en Frans willen leren, kunnen tot nu toe gebruikmaken van de nieuwe functies. Op dit moment wordt ook alleen iOS ondersteund. Duolingo zegt wel van plan te zijn om later de ondersteuning uit te breiden naar andere talen en andere platforms zoals Android.

De aankondiging van het nieuwe abonnement van Duolingo kwam op dezelfde dag dat OpenAI met zijn nieuwe GPT-4-model kwam. Dit model zou in vergelijking met GPT-3.5 betrouwbaarder en creatiever zijn en in staat zijn om meer genuanceerde instructies af te handelen.

Het nieuwe Max-abonnement kost volgens TechCrunch 30 dollar per maand of 168 dollar per jaar. Super Duolingo kost maandelijks 13 dollar of jaarlijks 83,88 dollar; in Nederland kost dit abonnement 14 euro per maand. Vermoedelijk zou het Max-abonnement in Nederland dan ook rond de 30 euro per maand kosten.

Bron: Duolingo