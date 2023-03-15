Duolingo introduceert GPT-4-integratie voor 'AI-leraar' in nieuw abonnement

Duolingo introduceert functies die worden aangedreven door het GPT-4-model van OpenAI, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. Duolingo implementeert de functies in het Max-abonnement dat omgerekend inclusief btw ruim 34 euro per maand gaat kosten.

Duolingo komt met de nieuwe functies in het Max-abonnement, zo laat het bedrijf weten. De functies die dit abonnement toevoegt, heten 'roleplay' en 'explain my answer'. Met het rollenspel ontgrendelt Duolingo een AI-chatbot waarmee gebruikers gespreksvaardigheden op een realistische manier met personages in de app kunnen oefenen. Dankzij het GPT-4-model gebeurt dit op een responsieve en interactieve manier. Volgens Duolingo heeft het bedrijf maandenlang samengewerkt met OpenAI om de nieuwe functies te testen en trainen.

Het bedrijf geeft ook aan dat er bij de scenario's nog wel mensen aan te pas komen. Zo zouden experts de scenario's schrijven en ervoor zorgen dat het eerste prompt overeenkomt met het niveau van de gebruiker.

Een van de voorbeelden van de 'roleplay'-functie is een scenario waarin de gebruiker koffie bestelt in een café of toekomstige vakantieplannen bespreekt met een bepaald personage in de app. Nadat gebruikers klaar zijn met het gesprek, krijgen ze door AI aangestuurde feedback over de nauwkeurigheid en complexiteit van hun antwoorden, evenals tips voor toekomstige gesprekken.

'Explain my answer' is de andere functie die Duolingo toevoegt aan zijn app. De functie biedt gebruikers de mogelijkheid om meer te weten te komen over het door hen gegeven antwoord. Het maakt hierbij niet uit of een antwoord goed of fout was. Gebruikers kunnen na de oefeningen op een knop drukken die een chat opent waar uitleg wordt gegeven over de antwoorden van gebruikers. Duolingo geeft dan aan waarom een bepaald antwoord goed of fout was waarna er om verduidelijking kan worden gevraagd.

Alleen Engelstalige gebruikers die Spaans en Frans willen leren, kunnen tot nu toe gebruikmaken van de nieuwe functies. Op dit moment wordt ook alleen iOS ondersteund. Duolingo zegt wel van plan te zijn om later de ondersteuning uit te breiden naar andere talen en andere platforms zoals Android.

De aankondiging van het nieuwe abonnement van Duolingo kwam op dezelfde dag dat OpenAI met zijn nieuwe GPT-4-model kwam. Dit model zou in vergelijking met GPT-3.5 betrouwbaarder en creatiever zijn en in staat zijn om meer genuanceerde instructies af te handelen.

Het nieuwe Max-abonnement kost volgens TechCrunch 30 dollar per maand of 168 dollar per jaar. Super Duolingo kost maandelijks 13 dollar of jaarlijks 83,88 dollar; in Nederland kost dit abonnement 14 euro per maand. Vermoedelijk zou het Max-abonnement in Nederland dan ook rond de 30 euro per maand kosten.

duolingo max

Bron: Duolingo

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 15-03-2023 16:40
49 • submitter: Xtuv

15-03-2023 • 16:40

49

Submitter: Xtuv

Lees meer

Duolingo gaat freelancers vervangen door AI
Duolingo gaat freelancers vervangen door AI Nieuws van 29 april 2025
Bunq introduceert AI-chatbot Finn voor beantwoorden vragen over financiën
Bunq introduceert AI-chatbot Finn voor beantwoorden vragen over financiën Nieuws van 20 december 2023
The New York Times verbiedt gebruik van zijn artikelen voor trainen AI-modellen
The New York Times verbiedt gebruik van zijn artikelen voor trainen AI-modellen Nieuws van 14 augustus 2023
ChatGPT-app voor iOS komt uit in Nederland en België
ChatGPT-app voor iOS komt uit in Nederland en België Nieuws van 31 mei 2023
Experts, hoogleraren en techwerknemers pleiten voor tijdelijke ontwikkelstop AI
Experts, hoogleraren en techwerknemers pleiten voor tijdelijke ontwikkelstop AI Nieuws van 29 maart 2023
Amerikaanse mediabedrijven willen gecompenseerd worden door AI-bedrijven
Amerikaanse mediabedrijven willen gecompenseerd worden door AI-bedrijven Nieuws van 26 maart 2023
ChatGPT krijgt plug-ins om informatie uit externe diensten te verzamelen
ChatGPT krijgt plug-ins om informatie uit externe diensten te verzamelen Nieuws van 24 maart 2023
Baidu presenteert Chinese ChatGPT-concurrent Ernie Bot
Baidu presenteert Chinese ChatGPT-concurrent Ernie Bot Nieuws van 17 maart 2023
Microsoft gaat generatieve AI verwerken in Microsoft 365-kantoortoepassingen
Microsoft gaat generatieve AI verwerken in Microsoft 365-kantoortoepassingen Nieuws van 16 maart 2023
LinkedIn laat Premium-abonnees profielen maken met GPT-4
LinkedIn laat Premium-abonnees profielen maken met GPT-4 Nieuws van 15 maart 2023
OpenAI kondigt GPT-4-model aan dat afbeeldingen en tekst als input kan gebruiken
OpenAI kondigt GPT-4-model aan dat afbeeldingen en tekst als input kan gebruiken Nieuws van 14 maart 2023
'ChatGPT4 kan beeld, video en muziek genereren en komt er volgende week aan'
'ChatGPT4 kan beeld, video en muziek genereren en komt er volgende week aan' Nieuws van 11 maart 2023
Slack krijgt ChatGPT-integratie om kanalen en threads samen te vatten
Slack krijgt ChatGPT-integratie om kanalen en threads samen te vatten Nieuws van 7 maart 2023
Meer producten en artikelen
Websites en community's ChatGPT GPT-4

Reacties (49)

-Moderatie-faq
49
48
27
5
0
18
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Rutger Muller 15 maart 2023 17:04
Ik heb het net uitgeprobeerd in ChatGPT, en role-play werkt daar ook (hoe goed weet ik niet, maar zeker bruikbaar). Het duurde even voordat dat ik em zo ver kreeg....
role play with
i'm a japanese learner (who types and reads in romaji)
you're a clerk at starbucks
i want to order something
––––––––––––––––––––––––––––––
Sure, I'd be happy to help you. Welcome to Starbucks! What can I get for you today?
––––––––––––––––––––––––––––––
role play with me
we're in japan
i'm a japanese learner (who types and reads in romaji)
you're a clerk at starbucks, who speaks only japanese
i want to order something
––––––––––––––––––––––––––––––
はい、いらっしゃいませ。何かご注文いただけますか？(Yes, welcome. What can I get for you?)

(Note: The following dialogue will be in Japanese)

あの、すみません。メニューを見せていただけますか？(Um, excuse me. Could you show me the menu, please?)

はい、こちらがメニューです。 (Yes, here is the menu.)

あの、私はコーヒーが飲みたいのですが、何かおすすめはありますか？(Um, I want to drink coffee, but do you have any recommendations?)

はい、こちらがおすすめのコーヒーメニューです。ブレンドコーヒーが人気ですよ。(Yes, this is our recommended coffee menu. The blended coffee is very popular
––––––––––––––––––––––––––––––
step by step, don't generate the whole conversation, let me reply and react accordingly
––––––––––––––––––––––––––––––
Sure, I can do that! Just let me know what you'd like to order or if you have any questions about the menu. I'll do my best to help you out.
––––––––––––––––––––––––––––––
role play with me
we're in japan
i'm a japanese learner (who types and reads in romaji)
you're a clerk at starbucks, who speaks only japanese
i want to order something
talk to me with single sentences, don't generate a whole conversation
you talk/ask, then I talk/ask
––––––––––––––––––––––––––––––
Okay, I understand. Let's begin.

Clerk: はい、いらっしゃいませ。何かご注文いただけますか？(Yes, welcome. What can I get for you?)

You: コーヒーが飲みたいです。(I would like to drink coffee.)

Clerk: はい、コーヒ
––––––––––––––––––––––––––––––
role play with me
we're in japan
i'm a japanese learner (who types and reads in romaji)
you're a clerk at starbucks, who speaks only japanese
i want to order something
talk to me with single sentences, only generate your sentences
––––––––––––––––––––––––––––––
Clerk: はい、いらっしゃいませ。何かご注文いただけますか？(Yes, welcome. What can I get for you?)

You: コーヒーが飲みたいです。(I would like to drink coffee.)

Clerk: オーケー、サイズはどうされますか？(Okay, what size would you like?)

You: テイクアウトで、ト
––––––––––––––––––––––––––––––
Don't generate the "You:" Parts. The idea is that I type those
––––––––––––––––––––––––––––––
I apologize for the mistake. Here's the correct version:

Clerk: はい、いらっしゃいませ。何かご注文いただけますか？(Yes, welcome. What can I get for you?)

You: コーヒーが飲みたいです。(I would like to drink coffee.)

Clerk: オーケー、
––––––––––––––––––––––––––––––
you still generated the "You" parts
––––––––––––––––––––––––––––––
I apologize for the confusion. Here's another attempt:

Clerk: はい、いらっしゃいませ。何かご注文いただけますか？(Yes, welcome. What can I get for you?)

(You type your response)

Clerk: オーケー、サイズはどうされますか？(Okay, what size would you like?)

(You type your response)
––––––––––––––––––––––––––––––
taru saizu onegamishimasu
––––––––––––––––––––––––––––––
Clerk: 了解です。何かトッピングはいりますか？(Understood. Would you like any toppings?)
––––––––––––––––––––––––––––––
dore tappingu arimasuka?
––––––––––––––––––––––––––––––
Clerk: シロップやホイップクリーム、キャラメルソースなどがあります。(We have syrups, whipped cream, caramel sauce, and more. Would you like any of these?)
––––––––––––––––––––––––––––––
sumimasen, nanji desuka?
––––––––––––––––––––––––––––––
Clerk: 今の時間は12時です。(The current time is 12 o'clock.)

[Reactie gewijzigd door Rutger Muller op 22 juli 2024 16:34]

jerisson @Rutger Muller15 maart 2023 18:43
Ik denk dat de korte instructies die je geeft niet echt helpen om te bekomen wat je wilt. In mijn ervaring kan je beter een natuurlijker gesprek voeren met chatGPT. Als ik het volgende ingeef:
I'm currently learning French, and I would like to practice my reading and writing skills in a conversation. Can we do a role-play in which you are a clerk at a sandwich-bar?
Krijg ik dit als antwoord:
Bien sûr! Je serais ravi de vous aider à pratiquer votre français. Let's start!

Bonjour, bienvenue au sandwich-bar! Comment puis-je vous aider aujourd'hui?
Waarop ik iets kan antwoorden dat voor Frans kan doorgaan (het is alweer meer dan een decenium geleden dat ik iets in Frans deed :+ )
Bonjour, je veux une petit pain avec le jambon.
Waarop volgt:
Très bien, voulez-vous un petit pain blanc ou un petit pain complet? Et souhaitez-vous ajouter du fromage ou des légumes à votre sandwich?
Je kan ook vragen om fouten te corrigeren:
Please also correct me if I make a mistake.

Ah oui! Je veux aussi la fromage sur ma pain.
Bien sûr, je vais ajouter du fromage sur votre pain. Cependant, il y a une petite erreur dans votre phrase. Vous pouvez dire "Ah oui! Je veux aussi DU fromage sur MON pain".

Avez-vous besoin d'autres ingrédients sur votre sandwich?
Gedraagt zich exact als mijn leerkrachten Frans in het middelbaar :D

(Ik heb het niet geprobeerd met Japans, misschien dat chatGPT zich dan anders gedraagt)

Edit: wel opletten, net zoals bij andere zaken kan chatGPT ook hier fouten maken. Op vraag van iemand vroeg ik laatst aan chatGPT om een Engelse vertaling/uitdrukking voor "door zijn in eerste zit" te zoeken ("geslaagd zijn" was beter geweest, minder Vlaams denk ik?). ChatGPT suggereerde "failed in first class"...

[Reactie gewijzigd door jerisson op 22 juli 2024 16:34]

iqcgubon @jerisson15 maart 2023 21:54
> Ik denk dat de korte instructies die je geeft niet echt helpen om te bekomen wat je wilt.

Dit druist echt in tegen alles en iedereen die nog heeft "leren" Googlen.
Verwijderd @iqcgubon15 maart 2023 23:20
Iets googlen wordt zoals grammofoonplaten beluisteren. Je kan het nog eens doen uit nostalgie. Maar heel nuttig of kwaliteitsvol is het toch niet meer.
jerisson @iqcgubon15 maart 2023 22:15
Inderdaad. En ik denk dat dit ook wel eens een drempel kan zijn voor velen. Plots moet je geen keywords meer gooien, maar moet je volle zinnen schrijven. Ik weet niet of dat altijd als gebruiksvriendelijk/handig zal aanzien worden. (Hierbij denkend aan de gemiddelde reactie onder social media posts.)

Daarnaast zijn er ook nog flink wat mensen die problemen hebben met schrijven (omwille van dyslexie, of andere redenen.). Op basis van mijn test met het Frans hierboven lijkt chatGPT hier wel deels mee overweg te kunnen.

Al heb ik wel ooit gehad dat door een vergeten bezitsvorm chatGPT onzin uitspuwde (iirc: "vertel wat over Google LaMDA" vs "Googles LaMDA")
Nauwkeurigheid van de invoer lijkt dus wel een dingetje itt Googlen.

Persoonlijk aanzie ik het ook nog niet als een vervanging van Google.
Razu @Rutger Muller15 maart 2023 17:13
Inderdaad, net ook even uitgeprobeerd in het Duits. Ik denk zelf dat Duolingo wel hun model optimaliseert voor deze toepassing. Daarnaast hoop ik ook dat text-to-speech wordt toegevoegd, dat zou het helemaal mooi maken.
DonJunior @Rutger Muller15 maart 2023 18:30
Wat dacht je.. één voorbeeld is niet genoeg, ik pleur meteen mijn hele chatgpt history er in?!
Het idee was opzich wel duidelijk na de eerste paragraaf. ;)
Bender @DonJunior15 maart 2023 19:12
Met dit soort dingen wil je juist meerdere tests doen om te controleren of het wel stand houd.
Rutger Muller @DonJunior15 maart 2023 19:42
Tegen het einde van de conversatie functioneert het pas. En daar krijg ik nog geen tekst in romaji (Japans in Latijnse letters), waar ik al direct om vroeg. Dus ik had nog meer moeten doorvragen om het goed te krijgen. Maar ik formuleer het waarschijnlijk ook niet op de optimale manier, zoals @jerisson aangaf.
PerAspera @Rutger Muller16 maart 2023 10:57
Man man man, elke dag schrik ik weer van hoe goed dit allemaal al werkt. Intellectueel werk gaat zo wel heel erg een commodity worden. Je kunt er dalijk geen geld meer voor vragen, want dan betalen we liever een paar cent aan de AI. Bijles a 30-60 eur per uur? No thanks. Belastingadviseur a 100EUR/uur, HAHA NO WAY!

Mijn eigen werk voor mijn eigen uurtarief? Nope :(

[Reactie gewijzigd door PerAspera op 22 juli 2024 16:34]

Rutger Muller @PerAspera16 maart 2023 16:59
Misschien heeft uiteindelijk iedereen de AI tools om het gros van alle (digitale) werk te doen, en blijven deze AIs zich in de cloud, op de crowd, trainen. Hier werkt dus iedereen indirect samen.

En krijg je daarnaast superspecialisten die zich volledig op een relatief kleine interesse/passie focussen, waarbij ze proberen het maximale uit de AI te knijpen / nieuwe ontdekkingen te doen binnen de AI-interactie (gecombineerde met hun kennis, ervaring, opleiding, etc.).

Zoiets als een basisinkomen lijkt hoe dan ook onvermijdelijk, of in ieder geval de beste oplossing.

[Reactie gewijzigd door Rutger Muller op 22 juli 2024 16:34]

Musical-Memoirs @Rutger Muller16 maart 2023 16:08
Soms moet je even doorkrijgen hoe je de beste resultaten krijgt met ChatGPT. En heb gemerkt dat zodra je een paar keer achter elkaar verkeerd wordt begrepen dat het soms beter werkt om een heel nieuw gesprek te starten. ChatGPT onthoudt wat er gezegd is, waaronder de oude fouten en kan daardoor in een fout blijven hangen.

Voor talen studie kan je er ongelofelijk veel mee. De laatste paar dagen heb ik veel Japans wezen studeren ermee. Het fijne is dat je er ongelofelijk veel mee kan. Van een gesprek, naar roleplay, verhaaltjes, taalspelletjes, vertalingen tussen meerdere talen, voorbeeldzinnen, correctie op grammatica, uitleg, advies voor studiemethodes, etc.

Alleen is Duolingo niet heel goed voor het Japans leren. Dus ik zou zeggen, kies een andere applicatie uit en gebruik er zelf ChatGPT naast.
Mijn persoonlijke advies voor Japans:
Renshuu - Heeft een prettige app en is via de browser te gebruiken. Gratis zonder reclames, heeft alleen een paar functies die niet perse nodig zijn achter een pay wall, maar je kan die functies gratis uitproberen.
smirri 15 maart 2023 16:43
DuoLingo was altijd een platform dat gratis was, na het eerste abonement zie je de commercialisatie drift ook bij deze app ontstaan. Aan de andere kant, afhankelijk zijn van donaties is ook lastig.

Wel moet ik zeggen dat ik zelf te spreken ben over DuoLingo als taal leer app.
jip_86 @smirri15 maart 2023 17:46
Als je serieus wilt leren is het abonnement wel echt onmisbaar. Anders ben je alleen maar op nieuwe hartjes aan het wachten.
psychicist @jip_8615 maart 2023 19:37
Ik gebruik het al jaren zonder abonnement, omdat ik meestal de lessen voltooi zonder al te veel harten kwijt te raken. En dan krijg je meestal nog af en toe een hart erbij door naar een advertentie te kijken. Dan zet ik het geluid uit en neem ik even 30 seconden pauze alvorens verder te gaan met de volgende les.
FlashBang @jip_8616 maart 2023 15:17
Gewoon aanmelden voor Duolingo for Schools. Is gratis, maak je je eigen 'classroom' aan en die join je met alleen jezelf. Vervolgens heb je unlimited hartjes.
De rest blijft exact hetzelfde werken (in de settings kun je ook aangeven dat je weer in de publieke ranglijsten wil mee'spelen' ipv in die van je verder lege classroom).
langestefan @jip_8615 maart 2023 18:47
Ik heb het een jaar kunnen doen zonder abonnement. Veel punten sparen met bepaalde activiteiten/dubbele punten tijdens events en natuurlijk zo weinig mogelijk fouten proberen te maken.
Fire69 @jip_8615 maart 2023 21:49
Gebruik gewoon de website, geen hartjes dan.
jmvdkolk @Fire6916 maart 2023 09:19
Dat hangt af van de taal die je leert.
Verwijderd @smirri15 maart 2023 17:25
Ik heb er jaren niet gebruikt, toen was t een fijne app, net weer even gekeken, en je word dood gegooid met ads, beloningen, win boxen, en pushes naar een betaalde app
De schoorsteen moet natuurlijk roken, maar maak dan helemaal geen gratis versie, maar dit verdienmodel haat ik dan ook echt, maar gezien de populariteit van games met dit model zal ik wel tot de minderheid behoren
TheVivaldi @Verwijderd15 maart 2023 17:40
De concurrentie is uiteraard ook een dingetje. Duolingo is wel het meest bekend, maar er zijn diverse concurrenten en die hebben ook allemaal een gratis versie. Als Duolingo nu een betaalplatform zou worden, dan bestaat er best een kans dat de gratis concurrentie meer in de spotlight komt en dat willen ze uiteraard voorkomen.
jmvdkolk @Verwijderd16 maart 2023 09:21
Ik heb een abonnement. En nog steeds word ik doodgegooid met die beloningen en win boxen. Mijn ervaring is dat die beloningen en win boxen de verkeerde incentives zijn. Dingen waarmee je veel "punten" haalt daar leer je niet noodzakelijk het meeste mee. Ze killen hun eigen app volgens mij.
ATS @jmvdkolk20 maart 2023 12:13
Klopt. Extreem veel XP bij elkaar harken is niet zo heel moeilijk.
Frame164 @smirri15 maart 2023 17:00
Ik denk dat de meeste van ons ook graag voor een vast salaris of vast uurtarief werken i.p.v. te bedelen om donaties.
ATS @smirri20 maart 2023 12:11
DuoLingo was toch altijd al freemium? Als in: gratis te gebruiken (met reclame en wat beperkingen), en als je betaald geen reclame & andere perks? Daar komt alleen een tier bij.

Ik ben minder te spreken geworden over DuoLingo na de laatste overhaul trouwens (en ik ben een "Super DuoLingo" (zoals het betaalde abbo tegenwoordig heet) gebruiker).
Tweddy 15 maart 2023 16:44
Leuk, maar waarom gelijk zo duur?
Putwater @Tweddy15 maart 2023 16:48
Omdat mensen zulke abonnementen waarschijnlijk tijdelijk nemen? "Ik wil het komende jaar taal x onder de knie krijgen, dus ik neem een abonnement voor relatief korte termijn". Voor korte termijn contracten kan je volgens mij best een wat hogere kost vragen, want je hebt geen (weinig) klanten die voor altijd blijven hangen.
Verwijderd @Putwater15 maart 2023 17:22
Dat lijkt mij ook, weinig mensen zullen zoiets voor 2 jaar afnemen. Maar 2 maanden voor de vakantie of reis bijvoorbeeld.
kftnl @Verwijderd15 maart 2023 17:30
Het klopt wel dat veel mensen in de eerste maanden afhaken, maar een taal leren is eigenlijk juist wel net iets waar je jaren zoet mee bent. Het is een enorme tijdsinvestering en dan is 168 euro voor een goede tool niet zo veel. Echter zie ik het zelf niet zo voor me wat nou de toegevoegde waarde is boven zelf met chatgpt gaan praten.
TheVivaldi @kftnl15 maart 2023 17:36
Inderdaad. Ik gebruik Duolingo al jaren van tijd tot tijd en mijn moeder trouwens ook. We hebben er echter nog nooit voor betaald en ChatGPT gaat daar geen verandering in brengen.
BiaggioLuciano @kftnl15 maart 2023 19:14
Is de toegevoegde waarde niet dat ChatGPT binnenkort alleen voor enterprises of abonnementen is? Plus de gesprekken hier worden ook deels voorbepaald, waarbij je in ChatGPT dat zelf moet instellen. Maw, makkelijker voor de gemiddelde mensen.
ronny1090 @kftnl16 maart 2023 00:10
Integratie in een leerpad, curated scenario's, daadwerkelijk op het niveau waar je op dat moment op zit kunnen inhaken, er voor zorgen dat de responses ook kloppen, etc.
Croga @Verwijderd15 maart 2023 18:02
In 2 maanden ga je niet echt heel ver komen. Dan kun je net zeggen "Is dat je dochter?" in de andere taal :-D

Hier zijn we naar een familie jaar abonnement gegaan en nog geen seconde spijt gehad. Ik kan dat zinnetje ondertussen in 5 verschillende talen zeggen ;-)
Verwijderd @Croga15 maart 2023 18:22
Echt elke dag 15-30 min met een dergelijke app bezig zijn, levert echt al wat bruikbare resultaten op.

Maar ik denk dat de meesten zoiets proberen voor of na een vakantie, en dan al snel weer afhaken, en dus hun abbo stopzetten. Net als met sporten in het nieuwe jaar, half februari zijn de meeste weer terug bij af :+
Tweddy @Putwater15 maart 2023 18:26
Ik heb al een jaar een normaal abonnement en zou dit wel willen proberen maar ga er echt geen €35 per maand voor uitgeven, dit zou standaard moeten zijn op een degelijke app eigenlijk. Ik wacht wel op de concurrentie. Ook zou Duolingo eens haast kunnen maken met veel meer talen vanuit het Nederlands.

[Reactie gewijzigd door Tweddy op 22 juli 2024 16:34]

Gillonde @Tweddy16 maart 2023 08:39
Ik kan me voorstellen dat er aan aardig bedrag naar openAI gaat (chatGPT plus is ook iets van 25 euro per maand). Daarnaast is er misschien (nog) niet de capaciteit voor veel gebruikers en haal je zo de echte enthousiastelingen binnen zonder dat je er een wachtlijst van maakt.
Sabertooth96 15 maart 2023 16:49
Gaaf om te zien dat ze een goede toepassing weten te vinden voor GPT-4. Ik kan me goed voorstellen dat dit behoorlijk meerwaarde levert aan de dienst die ze verlenen.

[Reactie gewijzigd door Sabertooth96 op 22 juli 2024 16:34]

fruitbakje @Sabertooth9615 maart 2023 16:57
Er zijn allang abbo's. Al staat nergens op de site hoeveel het is. Waarschijnlijk zie je het pas als je je trial bent gestart en je CC-gegevens al hebt ingevuld. Onderstaande prijzen heb ik gegoogled.
Monthly Super Duolingo Premium Subscription: $12.99/ month
Monthly Super Duolingo Premium Subscription: $6.99 /month if you pay for the FULL year – thanks to Tena for writing in to update me on this!)
Yearly Super Duolingo Premium Subscription: $59.99/month
Duolingo Family Plan for 7 total users: $119.99
Sabertooth96 @fruitbakje15 maart 2023 17:04
Ik kwam er ook achter dat ze meerdere abbonementen hebben na het typen van mn reactie 8)7 Dus ik heb mn reactie maar aangepast

Bedankt voor het duidelijke overzicht.
TheVivaldi @fruitbakje15 maart 2023 17:34
Eh, er staan toch wel gewoon prijzen op de site?
https://www.duolingo.com/super

Oké, niet die voor scholen, maar wel voor gebruikers als jij en ik. Maar ik geef toe dat ze een beetje verstopt staan.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 16:34]

fruitbakje @TheVivaldi16 maart 2023 05:38
Op mijn telefoon zie ik op die link geen prijzen staan, maar misschien ben ik gewoon scheel...?
Of is het anders op desktop, of moet je misschien ingelogd zijn? Nou ja, maakt niet zoveel uit.
TheVivaldi @fruitbakje16 maart 2023 10:47
Ik zit op de computer en ben ingelogd, dus dat weet ik niet. Maar heb even een schermfoto voor je gemaakt: https://i.postimg.cc/xTcPn78b/Schermfoto-20230316-104604.png
Edgar Wagt @TheVivaldi16 maart 2023 15:48
Je moet in ieder geval ingelogd zijn want op de computer zonder in te loggen zie ik geen prijzen
Stiggy 15 maart 2023 17:17
Woah, mooie toevoeging. Die zou ik graag gebruiken. Maar die prijs, ai. Die is echt te hoog. Zeker omdat (in tegenstelling tot wat @FreVDP denkt) een taal leren met een app als Duolingo niet iets van korte termijn is. Als je b.v. iedere dag een kwartiertje doet dan ben je naar een jaar nog niet zo heel ver hoor (kan ik uit ervaring vertellen ;( )

Overigens kun je nu ook al meer te weten komen over een antwoord (of je het nu goed had of niet), maar dat is door de community. Helpt vaak wel, als ik iets echt niet snap dan druk ik vaak even op dat knopje waardoor je in-app reacties ziet van mensen, waar bijna altijd wel iemand zit die een duidelijke uitleg gegeven heeft.
iqcgubon 15 maart 2023 21:52
Wat een eikels. Eerste halen ze alle lessen grammatica aan het begin van een les weg, om ze nu opnieuw te introduceren (maar dan via AI) in hun duurste abonnement.

Gelukkig is er nog https://duome.eu/tips
ATS @iqcgubon20 maart 2023 12:16
Niet gezien dat er bovenaan elke Unit aan de rechterkant van de header een knopje met een boekje staat? Daar staan nu grammatica tips.
iqcgubon @ATS20 maart 2023 13:20
Je bedoelt die guideboek met 5 voorbeeldzinnen? Dat is geen grammaticales en allesbehalve nuttig.
ATS @iqcgubon20 maart 2023 14:53
Het hangt af van de taal wat daar verschijnt zo lijkt het. Voor Engels -> Spaans vond ik daar wel nuttige grammatica uitleg, maar inderdaad kan ik daar voor een andere taal (Engels -> Zweeds) niets behalve wat voorbeeldzinnen vinden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.