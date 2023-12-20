Bunq introduceert AI-chatbot Finn voor beantwoorden vragen over financiën

Nederlandse bank bunq introduceert zijn eigen AI-chatbot, genaamd Finn. Deze chatbot laat gebruikers vragen stellen over hun financiën. Volgens bunq worden de chatgesprekken niet 'onthouden' of gebruikt om het AI-model te trainen.

Bunq zegt dat de Finn-chatbot per direct als bèta beschikbaar is voor alle gebruikers. De chatbot moet de zoekfunctie van de bunq-app 'effectief vervangen'. De chatbot kan bijvoorbeeld vragen beantwoorden over de bankrekening, uitgavenpatronen en spaartegoeden van gebruikers. Finn kan daarmee vragen beantwoorden als: 'Hoeveel geld heb ik uitgegeven tijdens mijn vakantie in New York?' Of: 'Hoeveel geld besteed ik gemiddeld per maand aan boodschappen?'

De chatbot kan ook vragen beantwoorden over specifieke transacties, zo zegt de bank. Gebruikers kunnen echter alleen vragen stellen over hun eigen financiën en niet die van andere gebruikers. Bunq waarschuwt verder dat Finn, net als andere AI-chatbots, soms 'onverwachte of inaccurate' antwoorden kan geven.

De bank zegt dat Finn 'in eigen beheer' door bunq is ontwikkeld. De bank gebruikte daarvoor volgens TheNextWeb grote taalmodellen van OpenAI en Meta, zoals GPT-4, als basis voor een eigen AI-model. De bank treedt verder niet in detail over de techniek achter de chatbot.

Bunq schrijft in een privacyverklaring dat Finn buiten de chatgesprekken geen gebruik maakt van de data van gebruikers. De chatbot gebruikt geen gebruikersgegevens om het AI-model te trainen en gesprekken worden ook niet 'onthouden' nadat ze zijn afgerond. "Elke keer dat je een nieuw gesprek begint, begint Finn met een schone lei en haalt alleen de benodigde gegevens op om de best mogelijke ondersteuning te bieden", zo schrijft de bank.

Data wordt wel tijdelijk opgeslagen om misbruik te detecteren, zo schrijft de bank. Dat gebeurt voor een periode van dertig dagen. Bunq werkt samen met AWS, Azure en Google voor de AI-technologie. Volgens de privacyverklaring van de bank draait het AI-model op bunqs 'eigen infrastructuur' in zijn 'eigen cloudomgeving'.