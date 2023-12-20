Bunq introduceert AI-chatbot Finn voor beantwoorden vragen over financiën

Nederlandse bank bunq introduceert zijn eigen AI-chatbot, genaamd Finn. Deze chatbot laat gebruikers vragen stellen over hun financiën. Volgens bunq worden de chatgesprekken niet 'onthouden' of gebruikt om het AI-model te trainen.

Bunq zegt dat de Finn-chatbot per direct als bèta beschikbaar is voor alle gebruikers. De chatbot moet de zoekfunctie van de bunq-app 'effectief vervangen'. De chatbot kan bijvoorbeeld vragen beantwoorden over de bankrekening, uitgavenpatronen en spaartegoeden van gebruikers. Finn kan daarmee vragen beantwoorden als: 'Hoeveel geld heb ik uitgegeven tijdens mijn vakantie in New York?' Of: 'Hoeveel geld besteed ik gemiddeld per maand aan boodschappen?'

De chatbot kan ook vragen beantwoorden over specifieke transacties, zo zegt de bank. Gebruikers kunnen echter alleen vragen stellen over hun eigen financiën en niet die van andere gebruikers. Bunq waarschuwt verder dat Finn, net als andere AI-chatbots, soms 'onverwachte of inaccurate' antwoorden kan geven.

De bank zegt dat Finn 'in eigen beheer' door bunq is ontwikkeld. De bank gebruikte daarvoor volgens TheNextWeb grote taalmodellen van OpenAI en Meta, zoals GPT-4, als basis voor een eigen AI-model. De bank treedt verder niet in detail over de techniek achter de chatbot.

Bunq schrijft in een privacyverklaring dat Finn buiten de chatgesprekken geen gebruik maakt van de data van gebruikers. De chatbot gebruikt geen gebruikersgegevens om het AI-model te trainen en gesprekken worden ook niet 'onthouden' nadat ze zijn afgerond. "Elke keer dat je een nieuw gesprek begint, begint Finn met een schone lei en haalt alleen de benodigde gegevens op om de best mogelijke ondersteuning te bieden", zo schrijft de bank.

Data wordt wel tijdelijk opgeslagen om misbruik te detecteren, zo schrijft de bank. Dat gebeurt voor een periode van dertig dagen. Bunq werkt samen met AWS, Azure en Google voor de AI-technologie. Volgens de privacyverklaring van de bank draait het AI-model op bunqs 'eigen infrastructuur' in zijn 'eigen cloudomgeving'.

Bunq AI-chatbot Finn
Bron: Bunq

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 20-12-2023 10:00
110 • submitter: DaveFlash

20-12-2023 • 10:00

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Submitter: DaveFlash

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Reacties (110)

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neonite 20 december 2023 10:40
Als je de bot vraagt wat de techniek is, dan laat hij ChatGPT 3 van OpenAI zien.

'Data wordt wel tijdelijk opgeslagen om misbruik te detecteren, zo schrijft de bank. Dat gebeurt voor een periode van dertig dagen.' - Dit komt vervolgens weer overeen met de OpenAI API richtlijnen: OpenAI may securely retain API inputs and outputs for up to 30 days to identify abuse.

[Reactie gewijzigd door neonite op 22 juli 2024 13:19]

Dannydekr 20 december 2023 10:22
"De bank zegt dat Finn 'in eigen beheer' door bunq is ontwikkeld. De bank gebruikte daarvoor volgens TheNextWeb grote taalmodellen van OpenAI en Meta, zoals GPT-4, als basis voor een eigen AI-model. De bank treedt verder niet in detail over de techniek achter de chatbot."

Dan zouden ze in dit geval de TOS van OpenAI per direct hebben geschonden, wat juridisch niet heel slim is om naar buiten te brengen.

Vrijwel elk economisch rendabel getraind systeem gebruikt momenteel responses van GPT4 om het model te trainen. Van X tot en met vrijwel elk noemenswaardig Open Source model. Maar om hier mee te koop te lopen, is niet heel slim lijkt me..
SPee @Dannydekr20 december 2023 11:25
Meta en OpenAI hebben hun taalmodellen vrij beschikbaar gemaakt (niet GPT-4, wel oudere) die je kunt gebruiken voor je eigen LLM. Die zijn "groot zoals GPT-4". Dat ze die vergelijking maken, wil niet zeggen dat ze ook GPT-4 aanroepen. Kan wel, maar dan zouden ze dat via Azure doen, waar MS die LLM aanbied. Dan wordt er geen TOS van OpenAI geschonden.

Deze open LLM's kun je o.a. via HuggingFace of Kaggle ophalen. Het zelf draaien kost alleen veel resources. Dus ik denk eerder dat ze dat via Azure doen.
resistme @Dannydekr20 december 2023 22:54
Ons bedrijf heeft via azure gewoon gpt 4 draaien als bedrijfsapplicatie. Je kan gewoon legaal een kopie draaien. Is zelfs de bedoeling. Zoek voor simpele implementatie als webapp op Azure chat repro van Microsoft.
Enai @Dannydekr20 december 2023 11:26
Ik denk dat dit gewoon een GPT is (zo'n variant op ChatGPT op hun marketplace).
cascer1 20 december 2023 10:07
Heb net een paar vragen gesteld zoals "when did I buy my glasses?" en "How much was the restaurant last month?" en beide keren had Finn geen idee waar ik het over had.

Tot dusver niet onder de indruk.
Gitarist @cascer120 december 2023 11:14
Een pure gok mijnerzijds, want zonder klant te zijn bij BUNQ en dus geen gebruik te hebben gemaakt van deze functionaliteit en ook zonder veel kennis te hebben van AI denk ik dat dit soort vragen nog te "moeilijk" zijn voor de bot (op dit moment).

De betreffende opticiën moet in de tenaamstelling van zijn pinautomaat een logische naam hebben gekozen om het voor BUNQ mogelijk te maken om te herkennen dat het om een opticiën gaat.
Stel dat de opticiën Jansen heet en ze hebben ervoor gekozen om de tenaamstelling in de pin alleen "Jansen B.V." te tonen, dan kan ik me voorstellen dat BUNQ geen idee heeft wat Jansen B.V. is (tenzij Jansen B.V. stomtoevallig klant is bij BUNQ en er vastgelegd is wat voor een soort bedrijf het is).
Als er in de tenaamstelling "opticien Jansen" staat dan is de kans dat BUNQ het herkent al groter, maar dan moet de AI wel weten dat een opticien hoort bij het woord "bril" of "glasses".

De AI moet dus getraind worden met een woordenboek (in diverse talen), maar ook door de gebruikers die eerst zelfstandig "Jansen B.V." (Of Pearl) gaan koppelen aan "bril"

Dat lijkt me bij restaurants ook heel lastig. Bij grote (supermarkt)ketens is het (denk ik) makkelijker, want daar kan je met een kort woordenboekje van alle supermarkten (Albert Hijn = supermarkt/groceries (en boodschappen en alle andere synoniemen), Jumbo, Plus etc.) al heel snel transacties categoriseren als zijnde boodschappen.

[Reactie gewijzigd door Gitarist op 22 juli 2024 13:19]

cascer1 @Gitarist20 december 2023 11:18
Ik ben het helemaal met je eens dat dit voor AI niet echt te doen is op het moment. Echter, de in-app demo video laat precies deze vragen zien en die worden daar netjes beantwoord :+
Quacko @cascer120 december 2023 15:15
Hangt er vanaf of de bank een API heeft die enriching doet zoals de Belgische bank KBC
Superstoned @Quacko20 december 2023 21:20
Misschien. Voor mij werkte het niet - ik vroeg hoeveel wij per maand uitgeven aan restaurants en meal delivery en hij gaf wat voorbeelden waar ik recent gegeten of besteld heb maar daar bleef het bij - rekenen, nope. Zijn veel taal modellen (faal modellen?) ook niet goed in natuurlijk maar ja deze zit in een bank app… tja.

Het zal nog wel even duren voor dit beter wordt. Wij doen ook aan ai integratie maar het is een flinke klus.
Ascension @Gitarist20 december 2023 12:13
Elke winkel heeft een "merchant code" waarin al wordt geclassificeerd om wat voor bedrijf het gaat. Dit gebruiken ze ook bijv. voor cashback op restaurants en OV.
Gitarist @Ascension20 december 2023 12:17
Ah, kijk dat wist ik niet. Dat is dan niet iets wat meekomt op het afschrift denk ik?

offtopic:
Ik bankier bij ASN en daar kan je ook "inzicht" verkrijgen in je uitgavenpatroon. Maar het komt nog steeds heel vaak voor dat een pinbetaling compleet verkeerd gecategoriseerd wordt (maar goed, ze pretenderen daar dan ook niet met een vorm van AI te werken). Pas na handmatig corrigeren zorgt het lerend vermogen van het ASN (/Volksbank)systeem ervoor dat het de volgende keer wel goed gaat. Dus bij hun wordt die merchant code (nog?) niet goed gebruikt.
dok33 @Gitarist20 december 2023 13:14
Of de winkelier opereert in verschillende velden en heeft ook maar een code moeten kiezen...
cariolive23 @Gitarist20 december 2023 23:28
"het afschrift" is een ruim begrip met een paar duizend banken in de EU... Wat jouw bank op jouw afschrift zet, dat is hun keuze. En die zou volgend jaar zomaar eens anders kunnen zijn dan wat ze nu leveren.

Ze hebben deze codes, dus kunnen ze deze ook gebruiken op een afschrift.
kodak
@Gitarist20 december 2023 12:22
Als beantwoorden van niet-financiele vragen werkt (zie uitleg techniek), terwijl beantwoorden van financiele vragen die zelfs in uitleg genoemd worden niet werkt, dan vraag ik me af wat het nut precies is.
Het wekt samen met het persbericht meer de indruk dat ze op ai willen meeliften om ander zaken dan de klant helpen met een financiële klantenservice.
Enai @cascer120 december 2023 11:04
Vraag het eens om code te genereren. :)
cascer1 @Enai20 december 2023 11:11
Ik heb "Write Python code to calculate the Manhattan distance between two points" gevraagd. Werkt perfect hahaha

https://imgur.com/a/jVGVCPm
cariolive23 @cascer120 december 2023 23:25
Voortaan daar je code laten genereren ipv een abonnement bij OpenAI ?
Bose321 @cascer120 december 2023 10:36
Werkt bij mij wel prima daarintegen. Wel gewon in het Nederlands gevraagd. Duurt wel een halve eeuw voor ik een antwoord krijg, ook op de meest simpele vragen.
stuiterveer @Bose32120 december 2023 10:40
Dan reageert hij nog altijd sneller dan de normale support op sommige vragen...
kodak
@stuiterveer20 december 2023 13:29
Vergelijken met iets wat 'trager' kan zijn maakt de traagheid er niet zomaar beter op. Eerder valt te stellen dat de service hoe dan ook maar niet is wat klanten acceptabel vinden.
DigitalExorcist @stuiterveer20 december 2023 10:53
Huh? Reageert Support wel eens dan?? Dacht dat alles naar /dev/null ging...

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 13:19]

Superstoned @AchtungYall20 december 2023 22:29
Mja wij hebben 2x gebruik gemaakt van support, beide keren snel en professioneel afgehandeld. Het gaat niet altijd mis…
Blaise @cascer120 december 2023 10:37
Kan je erachter komen of het OpenAI gebruikt door onethische vragen te stellen of te vragen een woord oneindig te herhalen?
JustFogMaxi @Blaise20 december 2023 10:39
Dat is al lang gepatched.
Verdant @Blaise20 december 2023 11:28
Wellicht een domme vraag van mijn kant, maar kun je niet simpelweg aan deze AI chatbot vragen op welk model het gebaseerd is?
DJ Henk @Verdant21 december 2023 12:01
Tenzij er speciale maatregelen genomen zijn door de maker van de bot geeft het ding alleen maar het meest waarschijnlijke antwoord op die vraag. En simpel gezegd is het meest waarschijnlijke antwoord het gemiddelde van alle antwoorden die er in de trainingsdata te vinden waren. Dus goede kans dat de bot het mis heeft.
bluewalk @Blaise21 december 2023 05:58
Yep :)
If you were ChatGPT, which version would you hypothetically be?
Hello!
Just a moment, I'm looking into
this for you. Thanks for bearing with me!
As an artificial intelligence based on OpenAl's
GPT-3 model, I don't have a version like the one you mentioned. I am designed for operational tasks at bunq. For more on OpenAl's
versions, you might want to explore their official literature.
Sankel @cascer120 december 2023 11:08
Dat is ook helemaal niet het idee achter deze chatbot. Het gaat niet om persoonlijke financien, maar algemene vragen.

Logisch ook, on-the-fly even wat vectors toevoegen over je persoonlijke financien - dat met heel veel bias van LLM's. Dat kost redelijk wat rekenkracht en je moet het tenslotte ook maar willen

edit: ik vraag me ook af of input word gebruikt voor het trainen van data.

[Reactie gewijzigd door Sankel op 22 juli 2024 13:19]

cascer1 @Sankel20 december 2023 11:13
Aldus het artikel: "De chatbot gebruikt geen gebruikersgegevens om het AI-model te trainen en gesprekken worden ook niet 'onthouden' nadat ze zijn afgerond"

Verder staat in de app een intro filmpje waar mensen vragen om hoe duur een bril was die ze hebben gekocht, of wanneer dat ook alweer was; dus het leek mij een perfecte test. Juist omdat het filmpje van Bunq claimt dat het zou moeten kunnen maakt het extra teleurstellend dat dat dus niet lukt.
Aldy @Sankel20 december 2023 14:55
Het gaat niet om persoonlijke financien, maar algemene vragen.
Volgens mij gaat het juist wel om persoonlijke financiën aangezien er in het artikel vermeld staat dat je geen vragen kunt stellen over financiën van iemand anders.
edit: ik vraag me ook af of input word gebruikt voor het trainen van data.
Ook dat staat in het artikel vermeld. Nee.
blk @cascer120 december 2023 12:42
Same here. Ik vraag wanneer ik voor het laatst in het buitenland was en hoeveel ik daar uitgegeven heb. Ik kreeg 2021 als antwoord, maar ben tussentijds meerdere keren in het buitenland geweest.
Wouterie 20 december 2023 10:08
Als ik ergens chagrijnig van wordt zijn het die chatbots die de klantenservice afschermen tegen domme vragen. Wat een ellende! Ik snap best dat de klantenservice liever geen contact heeft met klanten :+ maar kom op zeg...

Ok, een AI chatbot... Dat wordt lachen. Nog even en je kunt een hypotheek afsluiten via de AI! Scheelt je weer een ritje naar zo'n adviseur die zichzelf veel te graag hoort praten en een 'persoonlijk advies' uit het systeem trekt.
ApexAlpha @Wouterie20 december 2023 10:24
Ik denk dat een goede LLM, met goede begeleiding en training absoluut een beter idee is dan menselijke telefonisten.

Ik heb zelf op een helpdesk gewerkt (UPC nog!) en 95% van de vragen die gesteld worden kon je ook even op Google intoetsen of zelfs de handleiding lezen op upc.nl.

Een LLM kan al deze informatie beschikbaar maken in een chat in menselijke jip en janneke taal, wat eigenlijk precies hetzelfde is als een callcentermedewerker.

Klinkt mij als muziek in de oren.

Helaas moeten we nog even wachten, want de chatbots tot nu toe zijn erg slecht.
Wouterie @ApexAlpha20 december 2023 10:34
Ik heb ook op een helpdesk gewerkt (niet heel lang overigens) en je hebt helemaal gelijk dat het gros van de vragen eigenlijk overbodig zouden moeten zijn. Ik vind het ook niet erg om op een FAQ gewezen te worden, maar het moet makkelijker zijn om direct met een mens contact te hebben.
Of een goeie AI... Maar ook die zijn niet zo goed om buiten de lijntjes te kleuren. Ik vind het gewoon zonde van mijn tijd om me door een chatbot heen te worstelen en vervolgens aan de support medewerker exact hetzelfde verhaal te moeten vertellen.
Thoeman @Wouterie20 december 2023 12:24
En elke keer beweren de chatbots weer dat alles al met de medewerker gedeeld word. Om toch weer opnieuw te moeten beginnen met de medewerker.
johnbetonschaar @ApexAlpha20 december 2023 10:55
Ik denk dat het inderdaad heel goed gaat werken om 90% van de klantenservice weg te bezuinigen en alsnog de 90% aan 'domme vragen' van mensen beantwoord te krijgen.

Helaas denk ik ook dat de bedrijven niet stoppen bij die '90%', en gewoon 95% of meer van hun klantenservice de deur uit trappen ('want we hebben de AI bot'), en het dus nog moeilijker wordt om problemen op te lossen waarvan de oplossing niet gewoon in de handleiding of een klantenservice-script staat. De kwaliteit van de overgebleven 5% zal ook wel niet omhoog gaan want ervaren klantenservice medewerkers die bekend zijn met het bedrijf en hun klanten zijn er straks niet meer als 90% van de interacties via een AI bot gaat.

Al met al zie ik dus vooral nadelen, niet omdat de techniek niet nuttig kan zijn in veel gevallen, maar omdat de techniek gewoon gebruikt gaat worden om maximaal kosten te besparen.
B64 @ApexAlpha20 december 2023 10:37
Wat je dus eigenlijk zegt is dat zo'n LLM als vervanger van de helpdesk zinloos is. Een klant die voorheen de handleiding niet kon lezen of niet snapte hoe Google werkt, die gaat nu niet ineens met de AI-chatbox babbelen. Die klant wil gewoon een mens aan de telefoon die uitlegt hoe iets werkt.

Heel simpel: als je als bedrijf spullen verkoopt, dan moet je bereid zijn tot het beantwoorden van vragen van je klanten, of ze nou heel simpel zijn of heel ingewikkeld.
ApexAlpha @B6420 december 2023 10:42
Wat je dus eigenlijk zegt is dat zo'n LLM als vervanger van de helpdesk zinloos is.
Ik weet niet waar het mis ging maar ik bedoel 100% het tegenovergestelde. Ik denk juist dat dat wél kan.

Een chatbox of whatsappgesprek in normale menselijke taal is veel intuitiever dan een website, handleiding of google. Daarnaast is speech2text en text2speech over een paar jaar zo goed dat ze net zo goed kunnen bellen.

24/7 customer service voor elk bedrijf die 99% van de vragen kan beantwoorden. Klinkt als een win-win voor beide partijen tov hoe het nu is.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 13:19]

B64 @ApexAlpha20 december 2023 11:07
Je bent nu simpelweg de folder van de AI-chatboxleverancier aan het overtikken, zonder je te verdiepen in de redenen waarom een klant nog steeds naar z'n telefoon grijpt om te bellen.
Een chatbox of whatsappgesprek in normale menselijke taal is veel intuitiever dan een website, handleiding of google
Dat is het punt niet, die bestaan nu ook en toch gaan mensen bellen. Ook voor wat jij met een omweg kwalificeert als 'domme vragen'.
Daarnaast is speech2text en text2speech over een paar jaar zo goed [...]
Over een paar jaar ja. Volgens mij hoor ik dat al een paar jaar (als het er geen 20 zijn). Er is geen enkele goede reden om nú al over te stappen op dat soort systemen, zolang de praktijk bewijst dat ze nog helemaal niet goed werken. Als je wilt dat mensen die nieuwe systemen vertrouwen, moet je ze geen halfbakken systeem voorschotelen, maar iets dat wél werkt.

En daarnaast zul je nog steeds een helpdesk moeten hebben met mensen die weten waar ze het over hebben, die dus nog steeds alle vragen kunnen beantwoorden. Want waar je volledig aan voorbij gaat, is dat bijna 20% van de Nederlandse bevolking functioneel analfabeet is, en er bovendien een groeiende groep ouderen is voor wie al die systemen ver boven hun pet gaan. Die hebben niks aan chatboxen, die willen gewoon met iemand kunnen praten. En als klant (of het nou van een bank is, een internetprovider, een webshop of wat dan ook) hebben ze daar gewoon simpelweg recht op.
Enai @ApexAlpha20 december 2023 13:50
Een chatbox of whatsappgesprek in normale menselijke taal is veel intuitiever dan een website, handleiding of google.
Tot je 30 seconden zit te wachten op een ingeblikt antwoord van een chatbot die niet luistert.

Een AI trainen om klanten met échte problemen te herkennen, is moeilijk, een GPT trainen om met "gewaardeerde klant" te beginnen, is eenvoudig. Maar ja, wat doe je eraan? Naar de concurrentie stappen die net hetzelfde doet?
langestefan @B6420 december 2023 11:41
Een klant die voorheen de handleiding niet kon lezen of niet snapte hoe Google werkt, die gaat nu niet ineens met de AI-chatbox babbelen.
Ik denk dat dat juist wel gaat gebeuren. Helemaal als je gewoon het telefoonnummer van je website verwijderd en de chatbot als enige optie aanbiedt, zoals bunq doet. (er is wel een SOS nummer voor noodgevallen geloof ik)
Die klant wil gewoon een mens aan de telefoon die uitlegt hoe iets werkt.
De oudere generaties wellicht. Jongeren hebben een hekel aan bellen en chatten liever. Het maakt mij verder niet uit hoe ik geholpen word, als het maar gebeurt. Ik heb zelfs overigens ook een hekel aan bellen, eeuwen in de wachtrij staan voor de meest simpele dingen. Geef mij dan maar een chatbot die me meteen kan helpen.
Heel simpel: als je als bedrijf spullen verkoopt, dan moet je bereid zijn tot het beantwoorden van vragen van je klanten, of ze nou heel simpel zijn of heel ingewikkeld.
Ik denk dat een LLM daar prima geschikt voor is.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 13:19]

B64 @langestefan20 december 2023 11:56
Wat een ontzettend arrogante instelling. DENKEN dat een LLM een prima oplossing is, en dus alle andere contactmethodes meteen maar uitschakelen?

En er is dus helemaal niemand meer die het ook maar ene BAL interesseert wat die klant nou eigenlijk wil. Je weet wel, dat zijn die mensen die ervoor zorgen dat er geld verdiend wordt...
langestefan @B6420 december 2023 12:14
Wat een ontzettend arrogante instelling. DENKEN dat een LLM een prima oplossing is, en dus alle andere contactmethodes meteen maar uitschakelen?
Nee, bunq heeft nooit een telefoonnummer gehad. Dat weet je als je klant wordt. Wil je dat niet, dan word je gewoon geen klant.
En er is dus helemaal niemand meer die het ook maar ene BAL interesseert wat die klant nou eigenlijk wil. Je weet wel, dat zijn die mensen die ervoor zorgen dat er geld verdiend wordt...
Maar wat wil de klant? Toch vooral gewoon goed geholpen worden? Dus stel dat je dezelfde kwaliteit klantenservice kan garanderen met een LLM, maar je hoeft nooit meer in een wachtrij te staan. Dan heb je de ervaring verbetert. Je zal het niet eens doorhebben of je met een mens of een robot praat.
kodak
@ApexAlpha20 december 2023 13:05
Dat goede begeleiding en training voor betere klantenservice kan zorgen gaat net zo goed op voor personen. En dan hangt het net zo goed van de geschiktheid af of het vergelijkbaar beter is. Dus een ai is daardoor niet zomaar beter.

Daarbij nemen klanten niet zomaar de moeite om een persoon te spreken. Zeker als het om persoonlijk financieel advies gaat. Veel handel en blijvende relatie komt nu eenmaal voort uit menselijk contact, niet slechts uit een robot simpel en snel antwoord laten geven.
JBVisual @Wouterie20 december 2023 10:24
Net zoals telefonische AI assistenten die je vragen om "je vraag in te spreken" en daarna vaak toch bij de verkeerde afdeling uit te komen. (dan vond ik de ouderwetse keuzemenu's toch prettiger werken)
Holzschuh @JBVisual20 december 2023 11:02
Die van KPN kan dat ook zo goed. En dan eerst een bombardement van smsjes over plekken op de site waar je problemen zou moeten kunnen oplossen.

Nee, ik bel al voor de 3de keer in een maand. Dus dan wil ik gewoon iemand spreken, antwoord op vraag wat mijn probleem is: "ik wil een mens spreken". Doet wonderen :D.
proatjeboksem @Holzschuh20 december 2023 11:23
"ik wil mijn abonnement graag opzeggen" werkt ook prima
dixet @Wouterie20 december 2023 10:26
Dat zou ik meestal met je eens zijn. Bunq heeft echter al sinds het begin een beleid om contact met de klantenservice te beperken. Zo is er geen telefoonnummer die je kan bellen (alleen een sos nummer als er echt iets mis is), kan je alleen chatten via de bunq app - dus als je app het niet doet heb je ook niets aan de klantenservice.

Dus in het geval van bunq zou het wel eens een verbetering kunnen zijn 8)7
Wouterie @dixet20 december 2023 10:59
Klopt, ze voldoen aan het absoluut minimum aan bereikbaarheid. Of net niet... net hoe je het bekijkt.
Tintel @Wouterie20 december 2023 10:18
Ja, zelfs meeste simpele vragen lopen werkelijk op niets uit (zo was de ervaring met Bol.com). Natuurlijk moet ik dan niet mopperen dat er een 'betere' AI wordt ingezet. Maar toch.....
Wouterie @Tintel20 december 2023 10:31
Oh, Bol, PostNL, KPN... bijna elke iets groter bedrijf heeft zo'n klereding in 'dienst'. Ze snappen gewoon de vraag niet en dat snap ik want meestal gaat het verder dan de standaard riedeltjes. De track&trace bijvoorbeeld... ja, dat kan ik zelf ook wel intypen en ja, ik zie ook dat het pakketje afgeleverd zou moeten zijn bij mij, maar ik sta hier met lege handen dus zou ik graag even met iemand willen spreken die wellicht iets meer kan vertellen dan wat in het systeem staat.
Je komt er uiteindelijk wel, maar het kost zo veel moeite.
Tintel @Wouterie20 december 2023 10:59
Ja, het is heel wonderlijk dat precies dat tot niets leidt met die ChatBots. Dat ze geen technische vragen over een produkt wat ze aanbieden kunnen beantwoorden begrijp ik nog wel. Maar "Waar is mijn bestelling?" is echt niet zo heel bijzonder.... |:(
Ariejan @Wouterie20 december 2023 10:22
Net als die GM dealer in de VS met hun ChatGTP powered bot die 'n Chevy Tahoe verkocht voor $1 ;-)
Wouterie @Ariejan20 december 2023 10:27
Dat wordt een feestje! Helaas zitten er uiteraard de nodige clausules in. Balen... onderhandelen met een AI kan best leuk uitpakken.
Orangelights23 @Wouterie20 december 2023 11:07
Ligt aan wat voor chatbot. Is het zo'n ouderwetse, je weel wel, zonder AI, dan werkt het vaak ruk. Maar mijn ervaring met AI chatbots is dat het toch wel goed werkt. Zeker wanneer ze getraind zijn op de processen en bijbehorende data, is het bijna niet van een echte medewerker te onderscheiden.

Misschien ben ik een beetje biased omdat dit ook is gedaan bij mijn vorige organisatie, waardoor we een grote besparing hadden door 2 externe cuca's ter stoppen. Maar er wordt actief gemonitord op antwoorden en op het aantal klachten van klanten obv de reacties van de AI chatbot.
Wouterie @Orangelights2320 december 2023 12:18
Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik met een goed gevoel de chat het afgesloten. Ja, als het echt heel standaard is dan lukt het nog wel, maar als het een beetje afwijkt dan heb je er werkelijk niets aan.
PvdVen777 @Wouterie20 december 2023 11:30
Nog even en je kunt een hypotheek afsluiten via de AI!
Ik vraag me vooral af wie er straks verantwoordelijk gehouden kan worden voor alle dubieuze adviezen van zo'n chatbot.
Wouterie @PvdVen77720 december 2023 12:19
Dat wordt aardig dichtgetimmerd maar blijft een interessant punt. Wat als een AI een vreselijk beroerd advies geeft en schade ontstaat? Tja, het is niet dat de Hypotheker verantwoordelijk wordt gehouden voor beroerd advies.
Deveon @Wouterie20 december 2023 11:30
Nou liever een chatbot dan een chagrijnige klantenservice medewerker waarbij ik telkens moet wachten omdat er iets opgezocht of nagevraagd moet worden, en als ik even 5 minuten iets anders doe de chat wordt afgesloten en de volgende mij welkom heet.
kodak
@Deveon20 december 2023 14:10
Als je last hebt van onvriendelijke klantenservice of verbroken verbinding dan is een ai niet zomaar de oplossing. De ai is namelijk niet zomaar neutraal of vriendelijk en geeft net zo goed nadelen zoals geen gepaste service geven. Dat iets anders aantrekkelijk lijkt maakt dus niet dat het hoe dan ook maar prettiger is. Je kunt jezelf dan net zo goed eerst afvragen of een bank die chagrijnige medewerkers heeft of de verbinding verbreekt hoe dan ook wel de bedoeling heeft service te leveren.
Deveon @kodak20 december 2023 14:33
Een AI heeft geen belang om “de verbinding te verbreken” als die je herkent kan die prima 8 uur later midden in de nacht het gesprek voortzetten als wanneer je binnen 5 minuten gereageerd had, een medewerker kan dat niet en heeft een belang om de volgende klant te gaan helpen.

Daarnaast filtert z’n AI bot de eenvoudige vragen waardoor je als klant ook niet mee betaald aan een uitgebreid klantenservice team terwijl je wel snel een medewerker kan spreken wanneer het niet anders kan.
kodak
@Deveon20 december 2023 14:52
Een klantenservice heeft hoe dan ook niet snel een redelijk belang om een verbinding te verbreken als de klant daarmee niet geholpen is. Dus als je daar te veel last van hebt lijkt het bedrijf vooral belang te hebben je geen service te verlenen, niet dat je dus met een alternatief maar werkelijk betere service mag verwachten. Dan zullen toch eerst intenties moeten blijken die beter zijn, niet slechts een alternatieve vorm.

Als klant is bezuinigingen op personeel niet zomaar voordelig. Omdat de ai als alternatief niet zomaar goedkoper is, laat staan financieel voordeliger voor de klant. Ook daarvoor gaat op dat het verleden onprettig vinden niet zomaar zorgt dat een alternatief dus maar prettiger is.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 13:19]

PolarBear 20 december 2023 10:05
Ben wel benieuwd, ik ben al een aantal keer tegen tegengekomen dat een LLM wel de goede parameters heeft gevonden maar rekenkundig helemaal de mist in ging. Bijvoorbeeld bij het bijtellen van de auto wel het juiste percentage voor bijtelling, de auto waarde maar dan a x b doet en er een volslagen random uitkomst is.
evers97 @PolarBear20 december 2023 10:17
Nogmaals het is een TAALmodel, dus volstrekt logisch dat deze modellen niet kunnen omgaan met cijfers, al wordt daar nu wel aan gewerkt (bij gpt-4 is het al een verademing vergeleken met 3.5)
PolarBear @evers9720 december 2023 10:20
Daarom ben ik ook benieuwd hoe het uitpakt, bij een hoop vragen die ik zou stellen komt er echt wel rekenen bij kijken.
YGDRASSIL @evers9720 december 2023 10:56
Als ze niet kunnen omgaan met cijfers moet je ze niet inzetten als hulp voor vragen over je bankrekening en transacties. Dat zijn vooral cijfers.
Vuurvleugelhart 20 december 2023 10:45
De vraag in de afbeelding kan natuurlijk nooit in praktijk beantwoord worden. Of bunq moet met hun applicatie veel meer bijhouden en daarbij data misbruiken dan dat je zou verwachten van een bank.
WhatsappHack
@Vuurvleugelhart20 december 2023 12:51
Klopt, bunq brengt vanalles over je in kaart (ook buiten wat ze zoals elke bank moeten doen tegen witwassen) en doet enorm aan het bouwen van persoonlijke profielen (profiling) waarbij *al* je data meegenomen wordt, incl. gebruik van de app, geodata, etc.. en bouwt daar een heel scala aan features omheen. Dit kan je, in tegenstelling tot bij andere banken zoals ING, ook totaal NIET uitzetten. Bunq is al nooit echt privacy vriendelijk geweest wat dat betreft, maar de afgelopen jaren zijn ze steeds vaker verder gegaan en een opt-out als je dit enge gedoe niet wil is er nooit van gekomen; de enige weg er onderuit lijkt overstappen te zijn. You're the product. :)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 13:19]

daanmd @Vuurvleugelhart21 december 2023 07:33
Het voorbeeld uit de afbeelding lijkt me juist één van de weinige dingen die wel makkelijk zijn voor een bot.

Je maakt een betaalverzoek
Je vult de namen in en wie wat moet betalen
Dit wordt dan betaald met iDeal links die je met hen deel.
Als die betaald is, krijgt die persoon een vinkje en dat leest de chatbot uit.
WhatsappHack
20 december 2023 12:37
Ik heb de afgelopen maanden al meermaals het “genoegen” gehad om met deze bot te spreken in de klantenservice chat, waar die ook opeens naar voren komt ipv een medewerker. Beide keren een compleet incorrect antwoord. Lees dus heel goed de antwoorden door en accepteer het antwoord niet bij enige twijfel of het wel juist is.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 13:19]

BikkelZ @WhatsappHack20 december 2023 17:29
Haha ja te erg he? Je wordt geleerd niet zomaar ChatGPT te vertrouwen maar de BunqGPT gaat je wel even een correct antwoord geven over het overboeken van grote bedragen geld.

Gewoon álles om maar geen fatsoenlijke helpdesk te hebben. Ik moest laatst geld overmaken naar Nigeria (blijkt dat ik daar een achterneef heb wonen die prins is) via een dollarrekening, dat is nog steeds niet gelukt. Je bent tenslotte maar een bank, je kunt niet alles natuurlijk!

Langzaam aan het migreren naar ING.

[Reactie gewijzigd door BikkelZ op 22 juli 2024 13:19]

B64 20 december 2023 10:44
Grappig. De eerste zin die je leest op de site van Bunq:
De toekomst vraagt om banken die op zoveel mogelijk manieren duurzaam zijn.
En dan inzetten op AI, dat als een malle energie slurpt...
YGDRASSIL @B6420 december 2023 10:59
BitCoin gebruikte ook heel veel energie voor wat het deed. Een paar jaar innovatie en het is opgelost op meerdere manieren. Dat gaat met AI natuurlijk ook gebeuren. De nieuwere modellen van Google hebben ook al een variant die ook op telefoons draait.
Keyb @YGDRASSIL20 december 2023 11:52
en het is opgelost op meerdere manieren
Hoe dan? Voor Bitcoin is het energieprobleem echt niet opgelost hoor.
YGDRASSIL @Keyb20 december 2023 12:15
Voor bitcoin zelf zijn wijzigingen als het lightning netwerk minder stroomvretend. En bij ethereum zijn ze over op proof-of-stake.
Keyb @YGDRASSIL20 december 2023 12:23
Voor Ethereum ja. Lightning is vooraal een fix voor de kosten van transacties in het Bitcoin netwerk, maar niet voor het energieverbruik.
YGDRASSIL @Keyb20 december 2023 13:11
Volgens dit artikel is lightning meer dan een miljoen keer zuiniger dan bitcoin zelf. Dus de kosten zullen ook wel lager zijn maar energieverbruik dus zeker ook. Zijn vast betere artikelen te vinden zuiniger is het.

https://cryptoslate.com/b...gy-than-classical-system/
addq @YGDRASSIL20 december 2023 14:55
Het energiegebruik van Bitcoin is niet gerelateerd aan het aantal transacties.
YGDRASSIL @addq20 december 2023 16:16
Dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat het Lightning network een innovatie is die bitcoin gebruik onder andere zuiniger heeft gemaakt, zelfs als dat niet het hoofddoel ervan was.
addq @YGDRASSIL20 december 2023 17:11
Lightning maakt Bitcoin 0% zuiniger. Heeft geen enkele invloed op het energieverbruik.
YGDRASSIL @addq20 december 2023 23:12
Zie het artikel waar ik naar linkte, die zeggen dat toch echt wel.
B64 @YGDRASSIL20 december 2023 11:14
Kun je nagaan wat je aan energiebesparing kunt bereiken met die innovaties als je al die overbodige systemen niet gebruikt...

Nog los van dat ik er geen drol van geloof dat Bitcoin na 15 jaar eindelijk een zuinigheidswonder is geworden.
Orangelights23 @B6420 december 2023 15:05
Als jij met een vergelijking kunt komen tussen de energiekosten voor het onderhouden van AI en het daadwerkelijk inzetten, dan lees ik dat graag :)

Men vergeet bij dit soort uitingen altijd het juiste perspectief in te nemen. Ook mensen inzetten kost energie, variërend van woon/werk verkeer tot aan het volgen van trainingen in het land.
kodak
20 december 2023 10:32
a Generative AI-driven platform that redefines user-centric banking
Wat is er nu echt anders aan? De klant centraal stellen lijkt hier niet anders dan gewoonlijk: je hebt een financiële vraag en de bank geeft antwoord. Dat de inhoud van de antwoorden nu van een AI komt stelt de gebruiker niet perse meer of beter centraal dan anders. En zelfs als de gegeven antwoorden 'beter' zijn dan kan een klant zich maar beter afvragen of de service eerder wel was wat men mocht verwachten, wat een verbetering niet zomaar een herdefinieren maakt.
bunq joins Google and Amazon in leading the push for AI
Waaruit blijkt het leiden? Er waren en zijn wel meer bedrijven en personen die ai gebruiken of door-ontwikkelen. Ze tonen geen duidelijke innovatie en ik zie niet dat het aantoonbaar meerwaarde heeft of wezenlijk anders is dan een zoveelste toepassing.
With AI backing the company’s growth, bunq pushes aggressively toward international expansion
Wat draagt deze ai daar inhoudelijk nu werkelijk aan bij? Want je kan als bedrijf ook 'aggressively' proberen uit te breiden zonder ai. Je kan het zelfs proberen door te doen alsof ai belangrijk is terwijl je klanten om heel andere redenen vooral voor groei zorgen, zoals hoe dan ook klant worden en meer uitgeven.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 13:19]

Croga @kodak20 december 2023 10:49
Wat er echt anders is, is dat jij niet je bank hoeft te bellen met de vraag "Hoeveel heb ik dit jaar bij de Lidl uitgegeven?". Ze gaan je daar echt geen antwoord op geven.

Het herdefinieren slaat dus op wat je je bank allemaal kunt vragen en ook nog zinvol antwoord terug krijgen.
kodak
@Croga20 december 2023 10:57
Financieel advies kun je al jaren op diverse manieren krijgen, ook online. De ai geeft wat dat betreft dus hooguit een andere vorm voor iets wat al kon. Dat het bij deze bank misschien niet kon is daarmee niet een duidelijk met ai herdefinieren, hooguit dat ze ai gebruiken.
Mundatin 20 december 2023 10:14
Gevraagd hoeveel ik dit jaar heb uitgegeven bij Lidl. Wat het teruggaf waren slechts de drie laatste transacties en het totaalbedrag daarvan.

Ook bij andere vragen ben ik nog niet omver geblazen, helaas. Hopelijk kunnen ze de bot snel verbeteren, want het is wel interessant.

[Reactie gewijzigd door Mundatin op 22 juli 2024 13:19]


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