Bunq gaat remoteaccesstools detecteren om phishingaanvallen te stoppen

Bunq gaat verschillende beveiligingsmaatregelen toepassen om phishingaanvallen tegen te gaan. Dat doet de bank nadat eerder bleek dat relatief veel klanten slachtoffer werden. De maatregelen zijn onder andere detectie voor rat's, de mogelijkheid 2fa-codes te herstellen en waarschuwingen.

Bunq schrijft op zijn forum dat het meerdere nieuwe beveiligingsmaatregelen heeft doorgevoerd. Dat heeft het bedrijf eerder deze week al gedaan, maar nu worden klanten daar ook over ingelicht. Het bedrijf zegt dat het onder andere herkenning doorvoert voor remoteaccesssoftware zoals AnyDesk of TeamViewer. Bij veel phishingaanvallen vragen criminelen aan slachtoffers zulke software te installeren. Bunq zegt dat het gaat proberen zulke tools te detecteren op systemen en in dat geval een betaallimiet aan een account toe te voegen.

De bank zegt dat het ook mogelijk wordt een tweetrapsauthenticatiebeveiligingscode te resetten als een slachtoffer merkt dat een aanvaller toegang heeft tot een account. In dat geval worden gebruikers ook automatisch uit alle actieve apparaten uitgelogd en moeten ze zich opnieuw identificeren als ze weer toegang willen krijgen.

Bunq gaat ook sneller securitywaarschuwingen geven als het bedrijf detecteert dat gebruikers mogelijk opgelicht worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om waarschuwingen als gebruikers ergens inloggen, een grote betaling willen doen of hun daglimiet willen ophogen. Vorige week besloot bunq ook al zijn beleid rondom actief bellen aan te passen. Het bedrijf gaat klanten in de toekomst toch bellen als het vermoedt dat er pogingen tot phishing plaatsvinden.

De maatregelen volgen nadat de NOS en NRC vorige week meldden dat juist bij bunq opvallend veel slachtoffers van phishing vielen. Experts wijten dat aan het feit dat bunq minder maatregelen neemt om phishing te voorkomen dan veel andere banken. Zo gaan er nergens alarmbellen af als gebruikers hun daglimiet verhogen en monitort bunq niet actief of er opvallende geldbedragen worden verplaatst. De bank zei vorige maand nog dat het klanten daar geen geld voor vergoedt. "Het is alsof je buiten op straat iemand je autosleutels geeft. Dan is je auto weg", zei bunq-topman Ali Niknam volgens de NOS.